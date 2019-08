Marco A. Vázquez – El empedrado camino a la paz

Soldados, marinos, federales, estatales, municipales, tránsitos y guaruras en este momento no pasan de ser gárgolas que intentan, en algunos casos, espantar la maldad y guarecer pequeños reductos de paz en nuestro país.

Son figuras de piedra no por inútiles, no porque se haya dejado de trabajar en los mismos, al contrario, en el caso de Tamaulipas el sexenio pasado no conocíamos de policías estatales que enfrentaran al crimen, que asestaran golpes a la delincuencia, ni que fueran encarcelados por pertenecer a grupos delictivos, hoy hay números en ese sentido y no significa que todos son malos o buenos sino señas claras de que hay trabajo y, créalo también, a nivel federal igual se hace chamba en la misma proporción, no por nada La Marina es la institución más confiable para el pueblo y el Ejército tiene un buen respaldo, entonces, ese no es problema para lograr la paz, no, el tema es la educación, la escuela que sigue siendo el único camino seguro a la paz firme y duradera y que sigue muy endeble.

El tema viene a colación porque este lunes inicia un nuevo ciclo escolar en México, en Tamaulipas particularmente, son casi un millón de niños y jóvenes los que estarán en preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y universidades recibiendo educación con la esperanza de un futuro mejor.

La pregunta, con toda seriedad, es si nuestra escuela es de calidad como para tener esperanza, los números dicen que nos falta mucho pero también que estuvimos peor.

Por ejemplo, hace cuatro o cinco años que se público una evaluación al sistema educativo nacional, tomando en cuenta maestros y alumnos, Tamaulipas ocupó el lugar 29 de 32 Entidades, resultamos de lo peor, los niños, en proporciones muy altas, no sabían leer ni escribir, no tenían comprensión lectora y estaban reprobados en matemáticas, los maestros, de acuerdo a exámenes que aplicaron para aspirar a plazas y de evaluación, estaban en un 70 u 80 por ciento casi en las mismas condiciones, como en los niños.

El ciclo que comienza este lunes es en condiciones diferentes, la evaluación del año pasado coloca a Tamaulipas en el lugar 12 de los 32 Estados lo que significa que hemos superado la media, ojo, no es que los niños en tres años se hayan superado en mucho, si hay mejora en esos aspectos aunque el avance se adquirió por muchos otros motivos, las condiciones de la infraestructura, la calidad de los maestros, el avance de los niños.

Es Tamaulipas, de acuerdo a los datos, uno de los pocos Estados que invierten en colocar aires acondicionados a sus escuelas públicas, todas las escuelas cuentan con agua potable, baños, equipo para las aulas, computadoras e internet.

Para el próximo año, en un afán de acabar con la deserción y el ausentismo, la Secretaria de Educación de Tamaulipas, en voz de su encargado de despacho Mario Gómez Monroy, informa que creó una aplicación para celulares que permitirá a los padres de familia conocer si sus hijos fueron a la escuela, a qué hora llegaron y salieron, eventualmente, a corto o mediano plazo, se podrán conocer calificaciones de forma individual y, la intención es que en cada institución los grupos de información en ese sentido crezcan de tal forma que todos los padres interesados sepan en tiempo real de tareas, trabajo y otros menesteres.

La realidad, hoy, es que la escuela pública tamaulipeca dista mucho de llegar a un nivel óptimo, a convertirse en una institución que puede descubrir la vocación y cualidades de cada niño, que lo vaya guiando hasta transformarlo en un adulto que sea el mejor en lo que sepa hacer o, por lo menos, que llegue a dedicarse a lo que le gusta y que eso mismo le procure ingresos suficientes para tener una vida digna para él y sus futuros hijos, en pocas palabras, requerimos escuelas que arrojen adultos convertidos en seres humanos felices y no en personas que, sepan mucho o poco, les de lo mismo servir al crimen que a su patria o a su familia.

En Tamaulipas estamos mejor que 20 o más entidades de la República en cuanto al sistema educativo, avanza bien pero aún falta mucho para lograr lo que queremos, el camino a la paz verdadera y duradera sigue empedrado y no crea que solo es cuestión del gobierno pavimentarlo, nosotros tenemos que participar, sentir menos dolor por las cuotas, por comprarle cuadernos a los niños, por llevarlos temprano a la escuela y estar pendientes siempre de sus avances, ya es tiempo de acabar con ese mal hábito de tenerle más amor al tiempo aire del celular o las promo de cerveza que a la educación de los niños porque de otra manera nos los van a matar, sino la tristeza por dedicarse a lo que no le gusta si las balas de quienes los compren como carne de cañón para delinquir, mucho podemos hacer y es tiempo de empezar.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo en la ciudad de Reynosa este próximo jueves 29 de agosto, el 2do. Encuentro de Empleabilidad y Prácticas Profesionales, en el que invita a participar a sus estudiantes y egresados de todas las carreras.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Reynosa, ubicado en Boulevard del Maestro y Calle Elías Piña de la Colonia Narciso Mendoza, en esta ciudad fronteriza. El comité organizador informó que de las 9:00 a las 15:00 horas estará abierto el evento en el que se han programado la realización de talleres, conferencias, panel de egresados, la oferta de vacantes de empleos y exposición de empresas.

Se tiene como objetivo: ofrecer a los alumnos de los últimos semestres y egresados de la UAT de nivel licenciatura y posgrado, la oportunidad de conocer el mercado y oportunidades de trabajo.

