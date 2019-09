Martha Isabel Alvarado – Morir dos veces

.-Gobernadores ausentes, en festejo del PAN

.-Marko Cortés sin capacidad de convocatoria

.-Que BHO sigue ‘vivo’, asegura una encuesta

.-Palabras de AMLO a Salmerón ¿un ‘epitafio’?

¿Cómo estuvo eso de que sólo 2 de los 11 gobernadores emanados del PAN asistieron al festejo alusivo al 80 Aniversario de la fundación de ese Partido Político, efectuado recientemente?.

Los únicos Mandatarios que hicieron acto de presencia, fueron: JAVIER CORRAL de Chihuahua y JOSÉ ROSAS AISPURO de Durango. Según se sabe, los demás enviaron video-mensajes.

¿Así de escasa será la capacidad de Convocatoria del dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS?. Para acabarla, la figura ‘estelar’ de dicho evento conmemorativo del panismo, fue el ex Presidente VICENTE FOX, a quien casi nadie toma en serio.

De noviembre de 2018 en que tomó posesión como dirigente nacional del PAN a la fecha, Marko Cortés no ha tenido un solo acierto resonante. Todo lo contrario.

A propósito de los festejos del ‘cumpleaños’ del PAN, la que tampoco pudo ‘armarla en grande’ en el correspondiente a Reynosa, fue la encargada de la delegación local de ese Instituto Político, diputada JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Si bien hubo mariachis y antojitos mexicanos en dicho evento, por aquello de darle carácter festivo, lo cierto es, que ni siquiera los diputados locales: ALBERTO LARA, JAVIER GARZA DE COSS y JAVIER GARZA FAZ acudieron a dicha actividad.

Tampoco la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, ni el Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

¿Y así pretende JUANITA SÁNCHEZ ser candidata a alcaldesa de Reynosa?. Es más que obvia su falta de fuerza.

Por su parte, el titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4-T, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, descarta estar a punto de asumir el cargo de ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, en sustitución de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, ante insistentes rumores que han circulado en torno a la renuncia de este último.

Por cierto, el dato que se publicó en algunas columnas, de que González Valderrama desarrolló actividades el pasado fin de semana en Nuevo Laredo, es inexacto. Toda vez que lo hizo en Laredo, Texas.

Lo que sí, que el Titular de RTC debe ser más cuidadoso de quienes le acompañan en sus recorridos por la frontera, por aquello de las ‘malas compañías’ que le podrían señalar quienes lo ven con JAVIER VILLARREAL TERÁN por un lado.

Respecto a la encuesta publicada en días pasados bajo la denominación “Comunicación Política y Regieren Consultores”, todo indica, que los que la elaboraron, no traen muy clara ‘la película’ de Tamaulipas, por cuanto colocan en el primer lugar de la misma, al ex Secretario de Agricultura y ex diputado federal BALTASAR HINOJOSA OCHOA, con 19.57 por ciento de aprobación.

Todo mundo sabe, que Hinojosa Ochoa se sustrajo de la escena pública, prácticamente desde el día en que perdió la elección de gobernador, misma que tuvo lugar en 2016. Y que su única aparición reciente, fue en el Informe del alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ, emanado de Morena.

En segundo lugar de dicha encuesta, aparece EDGAR MELHEM con 8.39 por ciento; en tercero ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO con 6.83 y ALEJANDRO ETIENNE LLANO con 5.90 puntos. Todos ellos, más vigentes que BHO.

Que alguien le explique a HÉCTOR ZUNO, remitente de estas encuestas (vía Whatsapp), que postular a BALTASAR HINOJOSA en 2022, para el PRI, sería como morir dos veces en Tamaulipas. Ya que, en 2016, ni con su padrino súper poderoso, LUIS VIDEGARAY, logró alcanzar el triunfo.

Seguramente no lo hizo con esa intención, pero las palabras que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dedicó ayer al ahora ex Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INHERM, PEDRO SALMERÓN, diciendo: “Vale más como Historiador que como funcionario”, sonaron como ‘epitafio’, para efectos de que este último vuelva a ocupar cargos públicos en la ‘Cuarta Transformación’.

Y todo porque Salmerón, Doctor en Historia, utilizó la palabra “valientes”, al referirse al grupo de jóvenes integrantes de la “Liga 23 de Septiembre”, que en 1973 causaron la muerte del empresario regiomontano don EUGENIO GARZA SADA. Grupo del que, por cierto, formaban parte 2 hombres de Ciudad Mante y 1 mujer de Reynosa.

CONTRAFUEGO: “Los valientes no asesinan”: Guillermo Prieto.

Hasta la próxima.