Marco A. Vázquez – Violencia e incapacidad

Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no hay indicios de que se vaya a resolver el caso de tal manera que los deudos queden conformes, más aún, no se ve como puedan “desarmar” a quienes lucran política o económicamente con los muertos o desaparecidos y organizan sus movilizaciones cada que pueden y a todo lo que da, peor aún, no se observa como el gobierno federal vaya salir de ese tema sin dañar su imagen.

Parece imposible que con lo manoseado del tema los muchachos de Andrés Manuel puedan convencer que las investigaciones, por más serias que sean y avaladas por quienes sean, vayan a ser reales y dueñas de la verdad histórica y jurídica.

Fue, desde luego, un error estratégico del gobierno de AMLO tomar el asunto como propio, es el mismo error que cometió Enrique Peña Nieto ya que era un asunto meramente del fuero local y decidió meter a la Procuraduría General de la República como cabeza de las investigaciones, de algo que se sabía era muy complicado resolver por los intereses que se movían en torno al mismo y las complicidades que complicaron todo, manipularon evidencias y demás, el costo de tal error de estrategia de la administración anterior no se ha terminado de pagar, ellos perdieron confianza, se volvió monotemático el tema de la violencia por cuatro años y se culpó de inútil a la PGR y su dueño que hasta terminaron siendo sospechosos de haber fabricado culpables.

El costo que pagará el gobierno de Andrés Manuel, por creer que todo lo pueden, por soberbia, será igual de alto que el cubierto por la administración anterior, es decir, puede perder credibilidad mientras pase el tiempo y no esclarezcan de manera convincente la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Cinco años después del evento más vergonzoso de la época moderna del país, la desaparición forzada de 43 estudiantes de una Normal, México sigue sufriendo el hecho y solo hacemos votos porque el gobierno de Andrés Manuel no vaya a cometer la misma tontería de los anteriores, que quiera fabricar pruebas o culpables, o acuse de manera poco sostenible a personas que luego salgan libres de toda culpa.

Hay mucha violencia en el país pero también es una verdad que al sexenio pasado se le marcó por la incapacidad de respuesta, por la incapacidad política que no solo hizo creer que el problema del país era la violencia e inseguridad y no la desigualdad, pobreza y la falta de una estrategia de desarrollo social y económico que nunca pudo ponerse en marcha porque el pueblo dejó de confiar en el presidente, en sus autoridades, por eso hacemos voto para que Andrés Manuel y su gente no se hayan equivocado, para que no vayan a desgraciar con anticipación lo que no han podido poner en marcha todavía, una estrategia de desarrollo para la nación.

EL 70 POR CIENTO CON EL GOBERNADOR

Hablando de temas políticos, Massive Caller publicó una encuesta aplicada en Tamaulipas sobre si apoyaban a los Senadores de Morena en su petición de desaparición de poderes en este Estado o al mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, los resultados fueron que el 70 por ciento de los tamaulipecos se pusieron del lado del gobernador.

Lo dicho, los errores políticos se pagan y más que preocupación en la autoridad local los Senadores de Morena le hicieron un gran favor a Francisco García Cabeza de Vaca quien ha tenido espacios gratuitos en casi todos los noticieros y hasta se ha dado el lujo de declarar que “no está manco” y que los tamaulipecos tampoco por lo que habrá de defenderse con las medidas legales que sean pertinentes.

En este mismo tema los Senadores del PAN se reunieron para un comunicado conjunto de apoyo al gobernador del Estado y al de Guanajuato, dijeron que no se permitiría usar como moneda de cambio una gubernatura y contrario a ello seguirían impulsando políticas fiscales que beneficien más a las Entidades federativas como Tamaulipas que es la que más impuestos aporta al gobierno de de México.

Entre los defensores que encabezaron el movimiento estaba el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien tomó la palabra para señalar las condiciones del Estado y lo que, dijo, ha cambiado después de 86 años de gobiernos del PAN.

En otras cosas… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) José Andrés Suárez Fernández reconoció el impulso del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para colocar a Tamaulipas como una entidad a la vanguardia en competitividad, crecimiento y desarrollo sustentable.

En entrevista Suárez Fernández destacó que las políticas públicas y las estrategias de la administración gubernamental, han generado en Tamaulipas las mejores condiciones para el crecimiento económico y el bienestar social, además de impulsar el potencial de desarrollo de la entidad, sobre todo en el sector energético.

En este sentido, reafirmó la disposición de la UAT de trabajar en una alianza estratégica con el gobierno estatal, y de contribuir desde la educación superior en las acciones que permitan seguir avanzando, para asegurar mejores condiciones y un mejor futuro a la juventud estudiantil.

Apuntó el Rector que la UAT ha recibido un permanente apoyo de la administración estatal en diversas áreas de infraestructura para los campus de la Universidad, además de apoyos que inciden directamente en la calidad, la cobertura y la equidad de la educación superior que se ofrece a la juventud.

