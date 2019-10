Martín Sánchez Treviño – Los azucareros también exigen recursos

Durante la sesión ordinaria de la 64 Legislatura de Tamaulipas del domingo anterior, la Diputada por el distrito de Ciudad Mante, Sonia Mayorca López, promovió un punto de acuerdo hacer un exhorto a la Comisión de Conservación Rural y a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para que atienda las necesidades y demandas de un sector en emergencia por la presencia de plagas que afectar el desarrollo y rendimiento de los cañaverales que hay en la región del sur, que comprende 5 municipios, donde la producción cañera es el motor de la economía de esa región, con influencia en la región potosina.

La legisladora en su intervención señaló que el 25 de la plantación de caña es afectada debido a que se han incrementado las plagas. Y que finalmente merma la cosecha que tiene como destino los molinos de Mante y Xicotécatl, donde se produce azúcar de exportación y para satisfacer la demanda nacional.

Mayorca argumentó que es necesario potencializar la actividad agropecuaria y de esa manera fortalecer al sector cañero que desde el último cuarto del siglo anterior, los cañicultores enfrentan problemas serios, lo cual es cierto.

Pues primero fueron las irregularidades en el manejo de la cooperativa del Ingenio Mante y después durante el gobierno del Ex Presidente Ernesto Zedillo, les dio el “machetazo” final con la venta del Ingenio a la familia Sáenz Garza.

Desde entonces y hasta la fecha los ex socios del Ingenio hacen gestiones para recuperar la factoría azucarera, pero lo mismo han sido engañados por un partido político que por otro, no se diga de los militantes del tricolor que cedieron posiciones en el Congreso de Tamaulipas, para obtener el voto de los “ilusos” cañeros, que no recuperaron ni una pizca de las acciones de la planta azucarera, más importante del norte del país.

Por ello la legisladora fue incisiva en reclamar durante su participación, la participación del gobierno federal para impulsar programas relacionados con la salud vegetal, de cuyo rubro la mal llamada 4T borró de un plumazo las partidas para este renglón de la actividad agrícola.

No obstante que la Diputada Mayorca López casi deja la garganta en la tribuna, argumento que el azúcar es uno de los productos básicos, sus compañeros legisladores, así como el Presidente de la mesa Joaquín Hernández Correa turno la Iniciativa de Punto de Acuerdo a Comisiones.

La región cañera es importante no solo por los votos que representa, sino porque en esa región se produce el denominado azúcar blanco, exclusivo y con amplia demanda en el mercado anglosajón.

En otro orden, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, recorrió ayer algunos poblados del Municipio de Antiguo Morelos, en particular el Poblado Cañero Fortines, este municipio forma parte de los 11 municipios con denominación de origen para la plantación de Agave Azul.

Acompañado de su Mujer, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, desarrollaron actividades propias del Programa gubernamental Un Gobierno Cerca de Ti. Por ello ofrecieron 45 servicios gratuitos relacionados con la educación, la salud así otras atenciones y tramites que los pobladores pueden realizar en su lugar de origen sin requerir trasladarse a las cabeceras municipales o en algunos casos a la capital de Tamaulipas.

Entre los servicios que ofrece este programa destacan los relacionados con el registro civil, la afiliación al seguro popular, la unidad móvil de la mujer, descuentos en licencias de conducir. Se entregaron aparatos funcionales. Becas, equipamiento escolar, accesorios para la actividad agrícola.

Algunos funcionarios de primer nivel acompañaron al gobernador y a la primera dama del estado en la gira por el municipio cerril de Antiguo Morelos.

En el orden de los cambios en la estructura gubernamental, ayer por la tarde presentó formalmente su renuncia Víctor Sáenz a la Jefatura de la Oficina del Gobernador, como relevó quedó David Cerda.

El INEGI por su parte informó, que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del país avanzó 0.8% en términos reales en el octavo mes -agosto- del presente año respecto al del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas.