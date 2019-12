Humo Blanco

Clemente Castro González – El tráfico de la muerte

La industria de las armas y la guerra es un negocio que se da en no pocos países del mundo, en donde sobresale los Estados Unidos de Norteamérica (EU).

Se trata de un tema complejo porque ahí, con el flujo de dinero a raudales se dan actos de ilegalidad, más cuando lo que importa es vender así sea con cargo y costo a vidas humanas.

Y si bien existe la venta legal de armas, igual se da el tráfico al margen de la ley, mediante el cual se obtienen enormes dividendos.

En ese sentido, se sabe que, de tiempo atrás, los grupos de la delincuencia organizada que operan en México son abastecidos desde los EU, a través de un mercado que opera en la clandestinidad.

De modo que hace falta llegar a acuerdos binacionales o a nivel del orbe para marcar un alto a tal fenómeno que, insistimos, se da a escala planetaria.

Los datos son contundentes de acuerdo a publicaciones hechas por periódicos nacionales e internacionales, desde donde se da cuenta del tráfico armas desde el vecino país del norte hacia el nuestro.

Según referencia publicados en el New York Times, las armas que llegan a México de manera ilegal sobrepasan los 213 mil al año.

Ello basado en un informe de “Center for American Progress”, que es una organización estadounidense dedicada a la investigación y definición de políticas públicas, misma que cita un reporte de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señala que son 200 mil armas las que entran al país cada año y que el 70 por ciento vienen de armerías de los EU.

Al respecto, el actual gobierno federal reitera que 567 armas entran cada día a México, lo que equivale a 22 por hora. Hablamos de fusiles de asalto, pistolas y otros artefactos.

Se menciona que en 10 años se introdujeron dos millones de armas lo que es por demás preocupante.

Se supone que entran en cantidades considerables pero también en lo que se considerables contrabando “hormiga”.

Lo que se precisa es que al país las armas entran por Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Quiere decir que las aduanas de México son coparticipes del paso de la mortífera “mercancía”.

Sobre ello vale citar lo que expresó el gobernador, FRNANCISO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando llama a combatir el trafico de armamento que ingresa al país a través de la frontera norte.

Sostiene que lo que se pasa no cruza por las aguas del río Bravo, sino por aduanas.

Cabe señalar que el mandatario participó en una ceremonia de destrucción de mil seiscientas armas de fuego en la 8va Zona Militar.

Por su parte, el General de Brigada D.E.M. CARLOS ARTURO PANCARDO ESCUDERO, comandante de la referida Zona Militar, señaló que las “armas en manos de inmorales ilegales son símbolo de violencia; su uso ilegítimo es una afrenta a la concordia social”, sostuvo.

Es evidente que estamos frente a un grave problema, al cual los vecinos del norte se rehúsan darle la prioridad que merece, cuando se aborda el fenómeno de la delincuencia organizada que opera en México.

Damos un giro para comentares que LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL y ARTURO NUÑEZ RUÍZ tienen trayectoria y futuro en el PRI por su labor y la buena relación guardan con el guía nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

El primero es uno de los que hizo su aportación para que su instituto considerara a los militantes y nuevos cuadros que han sido ignorados por el organismo, el cual es acaparado por grupos de interés.

De hecho fue uno de los priistas al que se le vio con posibilidades de quedar en la dirigencia estatal pero entendió para donde iba la línea y respetó la decisión.

Sin duda que ARREOLA VIDAL es un priista que tendrá que ser considerado para las luchas partidistas por venir.

En cuanto a NUÑEZ RUÍZ, trae su soporte y es factible que, en el corto plazo, se empiece a dejar sentir, aprovechando que estuvo en la lista de distinguidos que se mencionaron con posibilidades de dirigir al Revolucionario Institucional en la entidad.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que EDAGAR MELHEM SALINAS será el relevo de YALHEEL ABDALA CARMONA y que no hereda un partido en su mejor momento.

De manera que deberá aplicarse, desde ya, para reconstruir lo que le dejaron sus antecesores.

Por supuesto que no se les puede achacar todo con respecto a las derrotas sufridas por el tricolor dese RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y la propia ABDALA CARMONA.

Aquí si opera lo que dijo un ex funcionario del sexenio e MANUEL CAVAZOS LERMA, cuando fue llevado a la cárcel dada una serie e imputaciones que se le hicieron. Aquello de que “yo no me mandaba solo”.

Esto les pasó a los guías del tricolor, con la adición de que los candidatos que tuvieron en las contiendas electorales y la división que se dio en el parido, contribuyeron a la debacle y, dese luego, los malos gobiernos emanados del PRI.

Es de esperar que con MELHEM SALINAS haya una nueva mística y dinámica política puesto que es alguien que sabe de asuntos partidistas, del poder y tiene sensibilidad social.