Marco A. Vázquez – México lo necesitaba

Andrés Manuel López Obrador es el presidente que necesitaba México, un país al que mataron la esperanza primero los del PRI, luego los del PAN y posteriormente otra vez los del PRI, vaya pues, se requería de su liderazgo que, valga decir, no tenían ni el chico maravilla del PAN, Ricardo Anaya, y menos el priísta José Antonio Meade.

Contrario a ellos, y al independiente que no dio más que risa, Andrés Manuel llegó con la querencia de más del cincuenta por ciento de quienes acudieron a votar hace dos años y, se entiende, de quienes no lo hicieron ya que de otra manera habría acudido a sufragar en su contra, luego de eso subió en sus primeros meses de gobierno hasta cerca del 80 por ciento de aceptación, cifra histórica, respaldo que no tiene ningún otro gobernante en el mundo.

Su gobierno ha sido diferente al resto de lo que habíamos visto antes, aunque no por eso se puede calificar como bueno, al contrario, es claro que puede llevarnos a situaciones muy complicadas a mediano plazo y a problemas económicos graves que, lamentablemente, serían muy democráticos y tendríamos que pagarlos todos, aunque la mayoría no tengamos culpa alguna de malas decisiones.

Buenos actos de su gobierno, la pensión universal a los adultos mayores, las becas y otros subsidios, finalmente era dinero que tuvieron todos los anteriores gobiernos y, o se lo transaban o de plano lo entregaban a quien no lo requería, quizá haga falta evaluar y saber para qué van a ser útiles, pero ese ya sería un segundo paso.

Malos actos de su gobierno, su cerrazón a querer ver a los empresarios como si todos fueran corruptos en lugar de ponerse a chambear y diseñar un traje a la medida a cada uno de ellos, con apoyos a quien demuestre servirle a la nación generando empleo y riqueza para muchos y ya no dar más recursos a quienes se niegan a pagar impuestos o que mantienen con salarios de hambre a sus trabajadores o, peor aún, a quienes por nexos o financiamiento que hacían en campañas políticas obtuvieron contratos multimillonarios, de todos siguen existiendo.

Su combate a la corrupción también va muy lento aunque Andrés Manuel diga que ya no existe este flagelo y quizá en lo político también le está haciendo daño a nuestra democracia con sus dichos de que será su administración la que vigile que no haya fraudes electorales a partir de la fecha, es como si nos quisiera regresar a antes de 1988 cuando el PRI con su Secretaria de Gobernación, organizaba, vigilaba y calificaba elecciones qué, por supuesto, siempre ganaban ellos o las arrebataban, lo hacían con sus propias siglas o algunas que conseguían prestadas para sus amigos.

Hoy, lo bueno y lo malo, el desgaste natural de gobernar ha provocado que muchos, millones de mexicanos quizá, de quienes confiaron en Andrés Manuel en la elección y en el primer año de su gobierno, se estén decepcionando, su forma de atacar la crisis sanitaria por el coronavirus y la de seguridad son algo de lo que está siendo desaprobado.

Es verdad, todavía tiene mucha más aceptación que muchos mandatarios del mundo, quizá que casi todos, es mucho más querido que todos los presidentes que llegaron cobijados por el PRI y el PAN, a excepción de uno o dos pero ya no es el mismo de diciembre pasado, ni por mucho, más aún, de nada sirve que lo quieran si no le será útil al país como todos lo imaginamos.

Con todo los pro y contras le insisto que México necesitaba a Andrés Manuel, requería recobrar la fe, la confianza, la esperanza, ahora, en los siguientes cuatro años, veremos si el presidente responde por lo menos a la mitad de las expectativas que generó, en lo particular creo que tiene que revisar su equipo, rejuvenecerlo y cubrirlo con políticos de verdad, que no se cieguen a una sola visión y que puedan reaccionar rápido a crisis como las que estamos atravesando, y no nadamás en el twitter, el Facebook y demás redes sociales sino también en los hechos, que cada acto se note para el beneficio del país y no solo como un berrinche o la clásica de culpar al pasado de cada problema que sufrimos.

EN LA UAT… Mediante una vinculación que genera beneficios económicos y sociales, somos una universidad que crece a la par de la sociedad, apuntó el Rector José Andrés Suárez Fernández, al presentar en su segundo informe las acciones realizadas en este eje estratégico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Sostuvo que para apuntalar el eje de la vinculación, durante el último año se han fortalecido relaciones con distintos órdenes de gobierno, la sociedad civil y sectores productivos, celebrando convenios de colaboración y transfiriendo conocimiento.

En este sentido, dijo que se han firmado 34 convenios marco de colaboración y 21 en materia específica, tras destacar su reconocimiento a los ayuntamientos, instituciones educativas y organismos sociales, productivos y empresariales con los que la UAT mantiene lazos de cooperación.

Puso de relieve la importancia de contribuir con el desarrollo económico y social a través de una amplia gama de instancias con las que cuenta la UAT en la actualidad, dedicadas a la investigación y generación de soluciones en los temas sociales, tecnológicos y ecológicos de Tamaulipas y de la región y citó como ejemplo al Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), que realiza estudios de impacto ambiental y otros proyectos de ingeniería en el sur del estado.

Destacó también la conformación del Centro Universitario de Vinculación Académica y Empresarial (CUVAE) que brinda soporte técnico especializado a empresas en materia de ingeniería, energía y medio ambiente.

Precisó que en sus centros de investigación la UAT desarrolla 63 proyectos en temas como actualizaciones de software, de plataformas tecnológicas, de estudios geotérmicos, de rescate y reubicación de flora y fauna en peligro de extinción, por mencionar algunos.

Informó que la infraestructura de servicios ha permitido fortalecer vínculos con diversos organismos, como el Instituto Mexicano del Petróleo, con el que se tiene un convenio para crear en Reynosa el Centro de Investigación e Innovación en Energía y Servicios y refirió también que con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, mediante el Fondo Conacyt y la Secretaria de Energía, se creó un Laboratorio de Interacción Roca Fluido, en la Facultad de Arquitectura de Tampico, único en su tipo en el país, que brindará capacitación en esta rama para el sector energético.

En otros temas, informó que con apoyo de la Comisión de Energía de Tamaulipas y de la empresa de participación estatal Tam Energía Alianza, se trabaja con el Instituto Mexicano del Petróleo en estudios de viabilidad para la construcción de un gasoducto a Ciudad Victoria, con el fin de potenciar las capacidades industriales de la capital.

