Martha Isabel Alvarado



Desairan a Reynosa



.-Inversiones que se le fueron a ‘Makito’

.-Ex Mayor de Mission gestionó con KCS

.-Celebran hoy, 35 Aniversario del CIEST

.-Cancelan Notarías adjudicadas por CDV



Por ahí nos enteramos, que el proyecto que esta semana echó a andar en Tamaulipas la empresa Kansas City Southern de México, en un principio estuvo ‘perfilado’ para Reynosa.



Como es sabido, el pasado lunes en Nuevo Laredo, fue colocada la primera piedra de lo que será el segundo puente ferroviario entre esa ciudad fronteriza y Laredo, Texas.



En dicha ceremonia estuvieron presentes: ROBERTO VELAZCO funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el CEO de KCS, PATRICK OTTESNMEYER y el presidente de dicha empresa en México, OSCAR DEL CUETO.



En calidad de anfitriona estuvo la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, así como el Mayor de Laredo, Texas, PETE SÁENZ y el Congresista tejano HENRY CUÉLLAR.



Por el ‘calibre’ de la inversión en dicha obra: 100 millones de dólares, y la importancia de los personajes invitados, llama la atención que no haya asistido a dicho evento el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien mandó en su representación a la Secretaria de Desarrollo Económico, NINFA CANTÚ DEÁNDAR.



Retomando lo que anotamos al inicio de este texto, nos enteramos que durante su mandato que recién concluyó, ARMANDO O’ CAÑA, le puso muchas ganas a la gestión para que dicho proyecto de Kansas City Southern se materializara en esta zona, edificando un cruce ferroviario entre Mission, Texas y Reynosa.

Siendo Mayor de Mission, el señor O’ CAÑA tocó puertas en Washington, D.C., y solicitó una audiencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno mexicano, buscando concretar la obra del Puente ferroviario.



En junio pasado ARMANDO O’ CAÑA perdió la reelección ante su competidora NORIE GONZÁLEZ, quien ya despacha como la primera mujer alcaldesa en Mission, Texas.



De más está decir, que la inversión millonaria de KCS que está semana quedó anclada formalmente en Nuevo Laredo, debe tener muy contenta a la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS quien, dicho sea de paso, tiene un Secretario de Desarrollo Económico de primera línea, en la persona de ROLANDO GUEVARA GONZÁLEZ.



Saber escoger colaboradores eficaces, es importante.



En contraste, se infiere que el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, no es muy bueno para eso de fomentar la inversión extranjera en la ciudad a su cargo, y si lo es, lo disimula muy bien.



Dicho lo cual, en base a que la inversión de Kansas City Southern, no es la primera que “ha dejado ir” Peña Ortiz, pues anteriormente emigró a Nuevo Laredo una maquiladora que se encontraba establecida en Reynosa, de nombre “Ametek”.



En octubre de este año, “Ametek” inauguró una nueva planta en Nuevo Laredo, con una inversión de 14 millones de dólares, generando 300 nuevos empleos.



El alcalde de Reynosa publica fotos en sus redes sociales, acompañado de políticos del Valle de Texas, así como algunas con integrantes del gabinete del presidente LÓPEZ OBRADOR. Queda la pregunta: ¿Qué rentabilidad tiene eso para Reynosa?.



Por otro lado, en la agenda de hoy jueves está programado un evento importante en Tampico, como es el festejo alusivo al aniversario número 35 del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST.



Según ha trascendido, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA estará presente en dicho evento, donde alternará con los alcaldes: CHUCHO NADER de Tampico, ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira, y ADRIÁN OSEGUERA de Ciudad Madero, así como con un importante grupo de hombres y mujeres de negocios.



A todo esto, vaya que la Secretaría General de Gobierno a cargo del ex alcalde con licencia de Río Bravo, HÉCTOR VILLEGAS, El Calabazo, hizo ver mal a la diputada local panista, MIRNA FLORES, al cancelar el Fiat de una Notaría que ella ‘gestionó’ en favor de ALFREDO TREVIÑO SALINAS.



Hasta donde se sabe, ya ‘encarrerado’, el Secretario General de Gobierno inició el proceso de cancelación de 28 Notarías Públicas más, que se supone fueron asignadas con tintes políticos.



En la lista de Notarios que serían susceptibles de cancelación, aparecen: RICARDO DE LA FUENTE GARCÍA, CHRISTIAN EDUARDO PÉREZ COSÍO, e HIRAM RAMÍREZ GALVÁN, entre otros. El que más llama la atención, es VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ, ex jefe de la Oficina del gobernador CABEZA DE VACA, al que francamente dudamos que le cancelen (por ser compadre de Carmona).



CONTRAFUEGO: “No se vale al mismo”.

Hasta la próxima.