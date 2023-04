Marco Antonio Vázquez Villanueva

Más que en su estrategia de comunicación, opinadores afines y pueblo que le sigue, Américo Villarreal Anaya encontró sin pagar un solo peso a su mejor porra que no es otra que la encabezada por el prófugo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su fanatizada, mejor dicho, sus sicarios incrustados en la política y medios de comunicación, deje me explico.

Desde su llegada al gobierno, hace poco más de seis meses, el gobernador ha merecido algunos reconocimientos del presidente, pero el de este jueves 13 de abril en la mañanera no tiene precio, quizá ni comparativo: “No hay que preocuparnos”, “El doctor Américo es una muy buena persona, es muy buen gobernante y eso es una garantía, además es un hombre honesto”, fueron algunas de las frases de Andrés Manuel dedicadas al ejecutivo estatal en respuesta a un periodista que le mencionó la campaña negativa en contra de quien manda en Tamaulipas.

En ese mero hecho hay que reconocer situaciones, pocos analistas políticos u opinadores pueden generar tendencia o llevar al ciudadano a ir en contra o a favor de alguien, sin embargo, el Presidente tiene de seguidores a más del 60 por ciento del pueblo, a la mayoría, más aún, es una masa que sin chistar le sigue, acepta sus dichos, los hace verdad, es decir, para ellos tiene fuerza moral y verdad lo que dice, de ahí que los ataques a Villarreal Anaya serán de más beneficio de problema.

Hay algo más, los golpes mediáticos a Quien Mande en Tamaulipas invariablemente vienen aderezados con adjetivos, especulaciones, amenazas veladas al área de comunicación social y, la mayor parte de ellos, con mentiras, se empeñan sus opositores, por ejemplo, en hablar de que ha crecido la violencia, la inseguridad, y luego los datos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública les restriega en su nariz que han sido los meses de su gobierno los que más bajos índices de delitos registran.

Por supuesto, hay ejecuciones, balaceras, levantados, y todo lo que nos ha hecho daño en los últimos 15 años, todavía es más real que mientras un solo delito de alto impacto se registre pues el trabajo en ese rubro no habrá terminado ni mejorado en la medida que demandamos los tamaulipecos por lo que habrá inconformidades, pero es más cierto que con el jefe de quienes ahora se dicen indignados y acusan, con el prófugo exgobernador, las cosas eran peor e incluso se sentían, se percibían dicen los estudiosos, peor, las encuestas no mienten a menos que se les lea tratando de solo ver lo negro de las mismas o no se les compare con el pasado de manera profesional.

¿A qué vamos?, sencillo, a que sin gastar un solo peso el gobernador Américo Villarreal se sigue robusteciendo, tejiendo sus relaciones, fortaleciendo a sus prospectos, casi garantizando buenos resultados para él y su candidato a presidente que vaya a jugar en la elección del 2024 porque lo ponen del lado del 60 por ciento, del que apoya a Andrés Manuel.

Lo más triste para quienes todos los días le tiran al gobernador es que lo están vacunando a muy temprana hora de su administración, esto atendiendo aquella máxima de que en política lo que no hace daño fortalece.

Exacto, Américo a contratado, y de a grapa, la mejor porra en sus detractores porque los señalamientos se caen con mucha simpleza, es más, nomás con una pequeña declaración del presidente que con respaldo popular lo hace inocente y lo convierte en todo lo contrario de lo que digan sus haters a quienes hasta con un boletín les invitan a convencerse de que están equivocando la estrategia, aunque no lo lleguen a comprender…

Y si no lo cree, aquí lo que dijo el presidente:

ERA EL DE CABEZA UN GOBIERNO DECADENTE… Las campañas de desprestigio no van a lograr nada en contra del gobernador Américo Villarreal Anaya porque las y los tamaulipecos están muy conscientes y ya lo demostraron, al lograr un cambio que ya hacía falta y era urgente, porque en este estado, más que una crisis se vivía una decadencia extrema, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces no hay nada de que preocuparnos, acerca de estas campañas de desprestigio, porque la gente de Tamaulipas está muy consciente, ya lo demostró, no van a lograr nada, además el doctor Américo tiene todo nuestro apoyo y estamos ayudándolo, y lo vamos a seguir apoyando”, expresó, el presidente de México en la conferencia mañanera de este jueves, en donde aprovechó para anunciar una gira de trabajo por toda la frontera de Tamaulipas, desde Matamoros, hasta Nuevo Laredo.

“Era urgente el cambio porque se padecía de una descomposición social, económica, política, extrema, era más que una crisis, una decadencia y aún cuando la elección estuvo caracterizada por la amenaza, por la compra del voto, por el miedo, la gente salió a votar; creo que hubieron al mismo día seis elecciones en otros estados y fue en Tamaulipas donde participó más gente, de los seis estados”, indicó.

López Obrador destacó una vez más “la decisión y el arrojo” de los tamaulipecos para llevar a cabo un cambio muy importante en el pasado proceso electoral, por eso consideró que las y los tamaulipecos son un ejemplo en lo político electoral, “lo que hicieron fue una hazaña, porque decidieron llevar a cabo un cambio, que ya hacía falta en Tamaulipas”, manifestó.

Por último, López Obrador consideró nuevamente que el gobernador Américo Villarreal es un gobernante que ya le hacía falta a Tamaulipas: “El doctor Américo es una muy buena persona, es muy buen gobernante y eso es una garantía, además es un hombre honesto”, expresó.

PROMUEVE UAT ESTANCIAS DE VERANO… Con el objetivo de incrementar la participación de estudiantes y docentes en la aplicación y transferencia del conocimiento científico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) promueve la convocatoria “Correcaminos hacia la ciencia”, la cual consiste en estancias cortas de investigación de forma interna.

Emitida a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), la convocatoria promueve entre estudiantes de licenciatura y posgrado las vocaciones científicas tempranas a través de estancias de verano científico que permitan el acercamiento hacia el quehacer en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y humanidades.

Con esto se pretende fortalecer las relaciones existentes entre las diferentes instancias universitarias (unidades académicas, facultades, centros e institutos de investigación) y que, a su vez, cada estudiante que participe pueda adquirir un conocimiento que complemente su preparación básica y conocer el impacto que las investigaciones realizadas en la UAT tienen en las comunidades y en el desarrollo del territorio.

El programa involucra la participación del profesorado y de estudiantes de esta casa de estudios mediante esquemas de acompañamiento para el diseño de proyectos que fomenten la transversalidad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de la investigación, donde la pertinencia e impacto social sean elementos clave en su desarrollo.

Las estancias se realizarán del 12 de junio al 12 de julio de 2023 en modalidad virtual o presencial, previo acuerdo entre asesores y estudiantes respecto al horario y plan de trabajo.

Para el registro de docentes, la convocatoria marca el periodo del 21 de marzo al 15 de abril para la integración del padrón de asesores; la comunidad estudiantil podrá registrarse del 25 de abril al 15 de mayo.

Para obtener más información, consultar las redes sociales de la Secretaría de investigación y Posgrado de la UAT o contactar a los representantes del comité organizador mediante los correos electrónicos joatorres@docentes.uat.edu.mx y anunez@uat.edu.mx.

