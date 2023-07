Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una guerra histórica…

Si usted imaginó que vamos a hablar del desgarriate que se traen en el Congreso el PAN contra Morena siento decirle que se equivocó, digo, que importancia puede tener la ambición de unos o la voracidad de otros, triste, pero ahí no hay esperanza de nada bueno.

Ahora, si piensa que hablaremos de la lucha contra la violencia y el acuerdo entre gobernadores que se firmó este lunes en Ciudad Victoria para tener una estrategia regional y dar mejores resultados pues tampoco va por ahí, en este reglón todo lo que pueda hacer la autoridad es bueno, necesario y así la reconocen los gobernadores de la región al aplaudir la iniciativa de Américo Villarreal para tal acción, pero la tarea principal la tenemos en casa, cuidando a los niños, evitando que se vayan para el lado oscuro.

Esta vez hablaremos de una guerra de verdad histórica y que para desgracia nuestra siempre ha perdido el pueblo de Tamaulipas, de la lucha por reclasificar las tarifas de energía eléctrica en el Estado.

Y es qué la voracidad del gobierno federal, sin importar el color que se vista, le ha llevado a castigarnos sin piedad en ese rubro, ¿no lo cree?, mire, a los tamaulipecos nos cobran como si la temperatura diría en promedio fuera menor a los 30 grados cuando la realidad es muy distinta, conclusión, nos castigan como si tuviéramos la culpa del cambio climático o algo parecido.

La lucha por reclasificar las tarifas de energía eléctrica no es nueva, data de más de 20 años atrás, aunque todas las batallas las han perdido alcaldes y gobernadores, hasta los empresarios fueron ninguneados y bateados por el gobierno federal en turno, primero con el PAN, después con el PRI y ahora con Morena han resuelto que no tenemos tres meses seguidos con temperaturas superiores a los 32 grados para otorgarnos un mayor subsidio, sí, así como lo lee, como si los 45 grados, cuya sensación térmica alcanzó casi los 50, que sufrimos en semanas anteriores o los 40 de todos los días hubieran sido imaginarios.

Y sabe que es lo peor, que la misma Comisión federal de Electricidad reconoce que en primavera y verano se incrementa el consumo de energía casi al doble por el uso de abanicos o aparatos de aire acondicionado, más la refrigeración, obvio, los ingresos para ellos se multiplican y por eso ni caso nos hacen.

Ahora, ¿por qué hablar en este momento de una guerra histórica para reclasificar tarifas de energía eléctrica?, pues porque ha comenzado una batalla más en la misma, pero ahora si con posibilidades de éxito ya que la misma se encabeza desde el gobierno estatal por Américo Villarreal que se lleva de piquete de ombligo con el federal, así que, esperemos por el bien de nuestras carteras que la Comisión Federal de Electricidad se entere que acá la temperatura es de 45 grados, en el mejor de los casos como de unos 35, y eso cuando bien nos va…

LLEGA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, MONITOREO DE UNIDADES, MÁS NUEVAS Y PAGO CON TARJETAS ENTRE LAS NOVEDADES… La Secretaría General de Gobierno que dirige Héctor Joel Villegas González a través de la Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas cuenta ya con los resultados del estudio realizado por Programa Integral de Movilidad Urbana y Sustentable (PIMUS) lo que permitirá emprender acciones en beneficio tanto de los usuarios como de los concesionarios y mejorar la calidad y las condiciones del servicio, aseguró José Armando Lara Valdéz.

Al participar en el Foro Interconectando Ciudades Inteligentes, organizado por la Comisión de Energía de Tamaulipas, el subsecretario de Transporte Público presentó algunas de las iniciativas emprendidas por la dependencia a su cargo, partiendo de una nueva legislación que otorga el marco jurídico a todas las acciones que se lleven a cabo.

“El primer paso es contar con una Ley de Movilidad y Transporte Público para las ciudades inteligentes, que brinde un marco jurídico para el desarrollo de una movilidad urbana caracterizada por el principio de sostenibilidad, defensa al derecho de movilidad y mejora a la calidad de vida como componente de participación ciudadana”, expuso.

Agregó que la modernización del transporte es un compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene con las y los tamaulipecos, siguiendo el Plan Estatal de Desarrollo par tener mejores servicios para el bienestar de las familias.

Esta modernización incluye el equipamiento de unidades, nuevas rutas y el diseño de líneas troncales, lo cual ha sido producto de un estudio que ya se elaboró en el cual resalta que se requiere infraestructura nueva en donde se le da prioridad al peatón.

Indicó que con las acciones que se van a implementar y el uso de nuevas tecnologías, los usuarios podrán conocer el tiempo de espera y la ubicación de los vehículos en tiempo real y además se implementará un sistema electrónico de prepago con tarjeta para el servicio público para agilizar los tiempos y terminando con el uso de boletos o el pago con efectivo.

REFORMA CURRICULAR EN LA UAT PERMITIRÁ PROFESIONISTAS MÁS HUMANOS Y CAPACITADOS… Con la reforma curricular que implementará la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a partir del ciclo escolar que se iniciará este mes de agosto, las nuevas generaciones de estudiantes ingresarán a un programa innovador que les dará la oportunidad de tener una formación integral de calidad y una verdadera vida universitaria.

En ese contexto, el rector Guillermo Mendoza Cavazos se refirió a la entrada en vigor del programa denominado Vida UAT, un esquema que busca formar a las nuevas generaciones de estudiantes a través de actividades extracurriculares que contribuyan a prepararlos para responder a su entorno con una alta responsabilidad social.

El C. P. Guillermo Mendoza explicó que Vida UAT forma parte de las adecuaciones que se hicieron con la reforma curricular y del nuevo modelo educativo instrumentado en la casa de estudios.

Destacó que, además de cursar una carga de materias durante su carrera, los jóvenes deberán cumplir con horas dedicadas a las actividades marcadas en Vida UAT, que incluye deporte, cultura, sustentabilidad, inclusión, derechos humanos y más actividades de responsabilidad social que tengan un impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Es un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado —indicó el rector—. A partir de agosto entra la primera generación de Vida UAT. Vamos a hacer la presentación de todo lo que conlleva, pero, básicamente, son dos líneas específicas: su malla curricular, es decir, su preparación profesional, y la línea paralela de Vida UAT: deberán cumplir con ciertas horas de muchas actividades extraescolares”.

Señaló que se trata de una nueva filosofía en la Universidad, de preparar a sus jóvenes para enfrentar y resolver problemáticas de una nueva sociedad, para lo cual requieren nuevas habilidades.

Citó como ejemplo que a partir de agosto el deporte será parte de Vida UAT, por lo cual se abrirán espacios para que cualquier estudiante que desee practicar alguna disciplina pueda hacerlo y no sean solo selectivos de deportistas.

“Es toda una nueva filosofía alrededor del deporte que se liga a nuestro nuevo modelo educativo. Como universidad, nuestra obligación es tener el deporte como complemento para la formación de nuestros universitarios. Vamos a generar actividades para todos nuestros estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas”.

Cabe mencionar que, de acuerdo con actividades encabezadas por la Secretaría Académica de la UAT, desde hace dieciocho meses se ha trabajado con todas las facultades, unidades académicas y escuelas, así como docentes y directivos, en la reforma curricular con un nuevo plan de estudios que ofrecerá a las nuevas generaciones de estudiantes una formación integral de calidad y una verdadera vida universitaria con carreras completamente definidas hacia los lineamientos que se requieren a nivel nacional y hacia los retos y desafíos que plantea una nueva sociedad.

