Por Carlos López Arriaga

Con Ken Salazar en Laredo

Cd. Victoria, Tam.- Mire usted, Laredo, Texas, estrenó autoridad local en diciembre pasado (mayor, “meiyor” le dicen allá) en la persona de VICTOR TREVIÑO, alcalde número 85 en la historia de esta localidad americana.

Médico de profesión que destacó positivamente durante las tareas binacionales de combate al COVID, desde entonces ya muy cercano a su colega tamaulipeca CARMEN LILIA CANTUROSAS.

Este lunes fueron noticia CARMEN y VICTOR en su encuentro con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la presencia del embajador norteamericano KEN SALAZAR.

El hombre del sombrero texano que entra y sale de Palacio Nacional con tal naturalidad que hasta parece portar tarjeta de “visitante frecuente”. O por lo menos, derecho a picaporte con el presidente LÓPEZ OBRADOR.

La relación cordial de KEN con AMLO se extiende además como buena voluntad hacia el doctor VILLARREAL ANAYA, se diría que con una intensa agenda común y de mutuo interés entre Tamaulipas, Texas y los Estados Unidos de América.

Muchos rubros de los cuales conversar como, por ejemplo, los ambiciosos proyectos estratégicos, el llamado parque binacional, la infraestructura ferroviaria actualmente en marcha entre los dos Laredos.

Nuevos puentes y también la ampliación a diez carriles del puente de Libre Comercio, que incrementará de 8 a 18 sus vías de acceso.

Y también la inversión superior a 10 mil millones de pesos comprendida en las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, de la que no debemos olvidar su amplia y diversa infraestructura paralela, complementaria, fiscal y castrense.

CARMEN LILIA es aspirante natural a la reelección en el puesto edilicio cuyo primer mandato concluye en 2024, pero podría continuar hasta 2027, si el voto así lo permite.

Encabezó junto a su colega el doctor TREVIÑO el festival cultural conocido como de las “Ciudades Hermanas” (Sister Cities) con especial enfoque en la artesanía nacional.

TREVIÑO llegó sin partido al poder, allá es más fácil que acá. Por la autoridad moral y las simpatías ganadas en el ejercicio de su profesión médica durante la emergencia del Coronavirus que sacudió al país y a buena parte del mundo.

La agenda en ambas riveras del Bravo es hoy más compartida que nunca. Tamaulipas en los tiempos del “nearshoring”, en efecto. Oportunidad de crecimiento y desarrollo que de paso exige amarres serios y suficientes en materia de seguridad. Resultados concretos. Ellos, los vecinos del norte, nos lo van a estar recordando.

¿HAY TIRO?

La frasecita viene del lenguaje popular (para más señas, del estudiantil) y tiene algunos años sonando fuerte, a manera de pregunta exploratoria sobre la naturaleza de la competencia presidencial del entrante 2024.

¿Hay tiro o no hay tiro?, es tema de la opinocracia nacional… Y ojo, mire usted, que observadores y actores no están inquiriendo si habrá cotejo, elección o disputa (es obvio que sí) sino, más bien, cuestionan si la contienda será competitiva.

Hasta hace poco respondían en forma negativa o de repente inmersos en una duda al mismo tiempo oscura que razonable. Oscura por la preocupación y razonable por el diagnóstico objetivo.

En particular cuando miraban hacia el horizonte opositor y con pesimismo constataban que la caballada lucía (peor que flaca) escuálida, anémica, desnutrida, extenuada en grado mortecino, ora sí que en puros pellejos.

En condiciones así, la respuesta obvia, natural, casi automática era que “no, no hay tiro”, o “cómo lo va a haber si no asoma quien dispute el balón al tú por tú con la maquinaria obradorista, sus 23 territorios estatales y todo su complejo sistema de alianzas.

Pero luego aparece doña XOCHITL GÁLVEZ, optando por la confrontación o, mejor dicho, por la respuesta frontal a las acusaciones también frontales de ANDRÉS MANUEL y todo empieza a cambiar.

Entre esta democracia adolescente y un electorado inmaduro que se mimetiza tan fácilmente, la “xochilmanía” se ha extendido a velocidad de contagio, más o menos como se expande una noticia en redes sociales. De manera viral, acaso semejante al crecimiento exponencial.

Así nomás por el puro gusto de llevar la contra, aunque la gente no se detenga a preguntar si la dama en cuestión realmente marcaría una diferencia positiva en comparación con sus adversarios de MORENA o, incluso, con respecto al actual mandatario.

La irracionalidad es así. Expansiva como los estados de ánimo, con escaso o nulo razonamiento lógico, como un escape hacia los flancos, en franca estampida.

En tales condiciones, ¿hay tiro?… Parecería que ahora sí, pues, en efecto, la señora GÁLVEZ se colocó muy pronto como el producto milagro del momento para encabezar la lista de aspirantes por la vía multipartidaria, PAN, PRI, PRD.

Por lo pronto hay tiro. Lo cual no significa que ella pueda ganar; simple y llanamente, que ya empezó a ser una contienda competitiva. No será el día de campo que se esperaba si la candidatura hubiese caído en cualquiera de las demás opciones.

Hay tiro porque la dama es competitiva y también por el tamaño de la fuerza empresarial que se adhirió a ella en tiempo récord, sin duda por la poca esperanza que tenían en las demás opciones, tricolores, albiazules y amarillos.

Más allá de las cualidades personales que tenga la precandidata, la manufactura profesional de los videomensajes no deja lugar a dudas.

Sus mercadotecnistas están, de hecho, día con día, a la caza de oportunidades y estas no les faltan. El hecho es que las encuentran en la conducta misma del adversario oficialista y guinda.

Como en el tenis o el pingpong, la bola no estaría cruzando de ida y vuelta sobre la red con tanta furia si al menos uno de los lados tuviera la prudencia de tomarse las cosas con calma. Una cosa lleva a la otra. Veremos.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com