Arrastran escuelas públicas deudas con Comapas: Ceat

Por Alfredo Guevara

Las escuelas públicas de todo el Estado adeudan a los organismos operadores de agua potable y drenaje hasta tres veces más, de lo que el Gobierno Federal a través del Estado les condona como subsidio en forma anual, confirmó Luis Javier Pinto Covarrubias.

El director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) pidió a la Secretaría de Educación que les diga a las escuelas que el subsidio del agua está calculado para cierto volumen en dinero, “pero no quiere decir que no se hagan responsables de lo que se consume extra y que nadie lo paga”.

Citó casos como el de Xicoténcatl, donde el subsidio oscila en unos 160 mil pesos al año, pero el gasto supera los 450 mil pesos en suministro y consumo de agua de los alumnos, o bien, de Río Bravo, que de tres millones de pesos de adeudo por consumo, la condonación solo le cubre un millón de pesos.

Consideró que cada institución educativa, debería hacerse responsable o bien, de gestionar ante las instancias de Gobierno e incluso la Secretaría de Educación en Tamaulipas que les den presupuesto para cubrir el rezago, toda vez que en los casos que se han acercado para pedir que el subsidio les cubra más, está descartado.

Estimó que la Federación debería integrar un frente común para hacer conciencia y responsable a las escuelas para que regulen el gasto, mantener en buen estado las instalaciones, dar mantenimiento al uso de agua en los sanitarios o para el riego de los jardines, por considerar que le generan un gasto que no pueden pagar a los organismos operadores.

Pinto Covarrubias confirmó que todas las escuelas públicas en el Estado se encuentran en esa situación, donde se gasta el agua tres o cuatro veces más de lo que representa el subsidio, en las que desafortunadamente ninguna de ellas paga el excedente, supuestamente porque no tienen dinero.

Indicó que el volumen de agua es tan elevado porque no se tiene la precaución de verificar que no existan fugas en la red, las facilidades que otorgan las escuelas para dar el producto en colonias donde no se tiene el servicio, no cierran las llaves en vacaciones, entre otros aspectos.

Comentó que el recibo de 2017 ya se está haciendo llegar a las escuelas, en donde se refleja un consumo tres veces más, de lo que representa el subsidio que les entrega la federación a través del Gobierno del Estado.