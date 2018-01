Tinta Negra

Alfredo Guevara – Es tiempo de todos

Las buenas noticias empiezan a aterrizar en el Revolucionario Institucional, tras el fracaso de la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza. Y es que, en cuestión de horas-días empezará a hacer ruido, al emitir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI la convocatoria para el proceso de selección de candidatos al Senado de la República como a diputado federal. Desde luego que hay muchos tiradores para el Senado, que sin duda alguna amedrentarán al Partido con emigrar a otro, sino son tomados en cuenta para esta elección. ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, EDGARDO MELHEM SALINAS, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, MONSERRAT ARCOS, son algunos prospectos a ocupar el lugar que por fin dejará el senador de sombrero y cinto piteado MANUEL CAVAZOS LERMA, que se la pasó más visitando todo el mundo, que darse una vuelta por Tamaulipas. Además de la convocatoria para diputados federales y senadores de la república, ya se separó fecha para que el día 29 se haga lo propio con los que aspiran al cargo de presidente municipal, donde ya existe cierta desesperación por parte de la militancia, sobre todo porque hay municipios donde prácticamente ya tienen su “gallo”, entre éstos de la zona rural, concretamente Casas, donde andan alborotando nuevamente a SANTIAGO AVALOS. En el PRI no habrá necesidad de hacer tanto escándalo, al no ir en coalición con los partidos políticos tradicionales, aunque la posibilidad de que sea de facto, no está descartada. Es decir, sin necesidad de que se registre ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y es que, el 50 por ciento las elegirá el CEN del PRI, el resto se irá a convención de delegados o comisión. Lo único que falta por decidir, son en qué municipios. A la par de estas actividades, también está en puerta la visita del precandidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE, de manera tentativa para el martes 23 de enero a la Capital del Estado. A sabiendas de que no se dispone de recursos, comparativamente cuando eran gobierno, los cuadros del Partido analizan la posibilidad de que MEADE tenga su evento en la explanada o estacionamiento donde se ubican las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI. No hay para más. Otra de las opciones lo es la casa del campesino, en otras palabras la CNC, aunque lo están descartando por lo cerrado del espacio y lo complicado que resulta salir de emergencia. La última opción que se está analizando, lo es el gimnasio de Lasalle, aunque todavía está en veremos. Los encargados de la organización, pretenden que MEADE reciba el respaldo de los priístas de Tamaulipas, que sea testigo de la unidad y motive a quienes forman parte de los sectores y organizaciones del Partido, que tanta falta les hace. Estaríamos viendo la posibilidad, de una nueva visita del líder nacional del Partido ENRIQUE OCHOA REZA, toda vez que a ese tipo de eventos, si se para en Tamaulipas.

LOS MANCHADOS

Destacamos el gesto que el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y su esposa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia MARIANA GÓMEZ DE CABEZA DE VACA tuvieron con quienes representan a los diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y portales informativos en internet. La convocatoria no solo abarcó a la Capital del Estado, sino que vinieron colegas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, entre otras poblaciones. CABEZA DE VACA refrendó el compromiso de su administración por el absoluto respeto a la libertad de los tamaulipecos y en especial, a la libertad de expresión de los comunicadores en esta entidad. Enfatizó su respeto por el gremio y el trabajo que realizan los comunicadores diariamente, con el único objeto de informar a la sociedad. Antes de dirigir su mensaje, el Gobernador reiteró su pesar por el fallecimiento del periodista de Nuevo Laredo CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ (QEPD), del que dejó en claro que su gobierno no descansara hasta esclarecer este crimen. Pidió un minuto de aplausos en memoria del comunicador independiente. Además de destacar la voluntad y la disposición para hacer un reconocimiento a quienes cumplen con la labor de informar a la sociedad, el gobernador FRANCISCO GARCÍA sorteó una importante cantidad de regalos. Por ciento, a este encuentro, acudieron los que forman parte del gabinete estatal, los que en todo momento mostraron disposición para acceder a entrevistas a los periodistas en general. En fin

