Declina “Chuma” Moreno a favor de Maki Ortiz

Redacción InfoNorte

Ante la declinación pública de Jesús “Chuma” Moreno Ibarra, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, se perfila como la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la reelección como presidenta municipal en el municipio fronterizo.

A través de su cuenta de Facebook, el diputado local con licencia Jesús Moreno se refirió al tema:

“El día de ayer, después de ver los últimos sondeos en donde, si bien es cierto los números me dan para ganar, es mi compañera Maki Ortiz quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la cual he decido no aferrarme a seguir. Y privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor”.

La alcaldesa manifestó sentirse tranquila, trabajando fuerte por la ciudad, “y con esa responsabilidad, trabajando muy duro con el gobierno del Estado, con el gobernador”.