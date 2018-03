Marco A. Vázquez

Lo vi caminar por el 17 supervisando las obras de remodelación y atendiendo a quien se le acercara, luego cruzó la privada entre el 16 y 17 Hidalgo y cerró su recorrido en palacio de gobierno lo que es poco común en un gobernador de estos tiempos, pero así lo hizo Francisco García Cabeza de Vaca.

En su recorrido escuchó a quien quiso acercarse, hubo peticiones de apoyos en salud, becas, espacios de trabajo, gestión de algunas obras y, en su mayoría, reconocimiento de la gente al trabajo que hace en Victoria, incluso, muchas mujeres y hombres de edad avanzada le ofrecían oraciones y bendiciones para su familia y gobierno.

Reclamos, algunos con motivo de la seguridad, otros por más empleo pero todos dentro de la cordura o tal vez en el entendido de que se trataba de diálogos cara a cara, entre personas, con el gobernante.

El martes, en el Estadio Marte R. Gómez y ante un lleno total que pretendía ver el único partido con equipo de calidad enfrente durante toda la temporada, Correcaminos Vs Los Rayados del Monterrey, dicen en las redes sociales y hasta titulan videos en el sentido de que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió chiflidos del respetable, según los malquerientes todo significa que la luna de miel con su gente ha terminado.

Por eso surge la pregunta, ¿puede un pueblo cambiar de parecer de la noche a la mañana?, ¿puede querer a un gobernante un día, en un dialogo cara a cara darle reconocimientos, aplausos y bendiciones y mañana todo eso se lo canjean por chiflidos?

El recorrido del que le hablo y que está ampliamente documentado en las redes sociales fue apenas el fin de semana pasado, dos o tres días antes del partido de Copa MX del que hacemos alusión por lo qué, a menos de que el pueblo sea bipolar, el hecho merece un análisis serio.

¿Se escuchan chiflidos cuando presentan al gobernador en el Estadio Marte R. Gómez?, eso es indudable pero también hubo aplausos y ni una ni otra cosa son generalizadas.

Además, si un político se presenta en un Estadio, del partido que sea, de la jerarquía que sea, en cualquier rincón de este país y en más de medio mundo, recibirá chiflidos, más si el equipo local va perdiendo tres a cero como ocurría con El Correcaminos.

Igual debemos estar conscientes de que un estadio se presta para muchas cosas, por ejemplo, para que los expertos en desacreditar con fines políticos se escondan en el anonimato y alienten la rechifla o también para que los lisonjeros llenen o lo hagan en lo más posible de aplaudidores para quedar bien, tal vez en ese partido ocurrieron ambas cosas.

Ahora bien, quizá el pueblo se movió por casualidad, si es que las casualidades existen en la política, y expreso su sentir en ambos polos pero esos son los supuestos, el especular, lo real es que había un estadio con miles de personas con litros de cerveza en el estomago, escondidos en el anonimato, con un odio desmedido contra el presidente del Correcaminos de nombre Rafael Flores y también contra el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Rayas, más aún, chiflaban desde la comodidad del anonimato, escondidos, desde donde se puede gritar cualquier cosa y en cualquier tono.

Otra realidad es que los organizadores expusieron innecesariamente al mandatario y mostraron una infinita torpeza en un evento que en esencia fue muy bueno ya que se hizo un reconocimiento al Ejercito Mexicano, el mismo video que circula en las redes establece la cercana relación entre la autoridad federal y la local, también deja claro que la gente confía en esa institución y avala la buena relación de ambos poderes con más de un minuto de aplausos.

¿Por qué le hablo de una infinita torpeza de los organizadores?, simple, cualquier que haya visto un partido de fútbol sabía que eran muy altas las posibilidades de que El Correcaminos, en 45 minutos que tiene un primer tiempo, fuera perdiendo escandalosamente contra uno de los mejores, poderosos y más caros planteles del continente, la lógica era hacer el evento al principio, aprovechar que la gente está en su sano juicio y el equipo local está parejo contra el rival.

Me explico y le detallo el más claro ejemplo de lo que menciono, lo que no dicen las redes sociales ni los malquerientes del gobernador que prefieren difundir la falsedad de que el abucheo era generalizado, es que al finalizar el partido, cuando ya el marcador terminaba 3-2 y el desempeño del Correcaminos se hizo por lo menos digno, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca era solicitado por la gente, no detallan que tardo más de media hora en abandonar el Marte R. Gómez, que estuvo escuchando a los aficionados que le pedían metiera mano al equipo, prestándose a las selfies que querían cientos de personas y hasta atendiendo a ciudadanos con algún apuro o propuesta, es decir, todo parece indicar que de un lado y otro se dicen medias verdades y que ambas se hacen tendensiosas de acuerdo a quien las patrocine o, ¿usted que opina?

