Asegura René Juárez que casos de ex gobernadores no afectarán en votos

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- Al referirse a los casos de los ex gobernadores tamaulipecos que están en prisión, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el presidente nacional del PRI René Juárez Cisneros, aseguró que no afectará en las decisiones de las personas al votar, porque “las instituciones no se equivocan, se equivocan las personas”.

En su visita a Ciudad Victoria, Juárez dijo que exigían un proceso apegado a estricto derecho, “estamos pidiendo el respeto a los derechos humanos”, indicó.

El dirigente exhortó a los priistas tamaulipecos a dejar atrás las lamentaciones por la falta de dinero para las campañas, “no hay tiempo para lamentarnos, hay que rascarnos con nuestras propias uñas”, agregó.

Por la mañana estuvo en el municipio de Villa de Casas, donde respaldó la candidatura de Mirna Sánchez López a la presidencia municipal.

“Esta es la elección del honor y la dignidad, debemos enfrentar el desafío con la convicción de que somos los mejores”, expresó en el evento proselitista.

Por la tarde acompañó al candidato del PRI a presidente municipal de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, en la que denominaron la “Caminata de la Victoria”. Según los organizadores asistieron unas 8 mil personas.

En la concentración priista estuvieron también las candidatas a diputadas federales, Alejandra Cárdenas y Mariana Mier y Terán; y los candidatos al Senado, Yahleel Abdala y Alejandro Guevara.