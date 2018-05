Marco A. Vázquez – Un asesino en la casa

El resultado de los estudios realizados da miedo, hay una constante en el mismo, el asesino puede aparecer en estos días de lluvia.

En el análisis descubrieron que en el 2013 provocó decenas de muertes en más de seis mil ataques, en el 2008 fueron cientos de muertos aunque con menos personas atacadas y en el 2003 las cifras de muertos y afectados también se cuenta en cientos.

El asesino que se espera es el mismo aunque reforzado, con dos formas adicionales de causar daño, más en mujeres embarazadas o menores.

“En realidad lo que nos preocupa en este 20018,es que los análisis nos dicen que los vectores (un zancudo, en este caso) causan problemas de manera cíclica, en el 2013 hubo más de seis mil casos de dengue, cinco años atrás ocurrió lo mismo, poquitas menos pero con cientos de muertes según los datos a la mano, cinco años antes, en el 2003, igual hubo muchos problemas, por eso nos atrevemos a pronosticar que este año 2018 es de mucho riesgo en ese aspecto porque se cumple el ciclo de cinco años y es más alto porque han aparecido enfermedades como el zika y el chincongunya”, la que habla es la Secretaria de Salud, Gloria Molina y explica el tema de la institucional campaña contra el dengue, zika y chinkungunya.

La tarea empieza con limpiar cacharros, coordinarse con municipios para eliminar llantas viejas y limpiar terrenos, también el de alertar a todos los centros de salud sobre los síntomas y tratamientos sobre los mismos para realizar cercos sanitarios cada que sea necesario.

Al respecto la Secretaria de Salud lanza las alertas, hablan de que la gente, sobre todo de la clase pudiente o de clase media, es parte del problema porque en sus hogares difícilmente se deja entrar a los trabajadores de salud a evaluar riesgos.

“En cuatro de cada diez hogares no se les deja hacer la chamba con todo y que se haga amplia difusión de que andarán inspeccionando”, dice la Secretaria.

Los números, en realidad, espantan, más por la posibilidad de que los análisis en materia de dengue se hagan realidad y se cumpla un ciclo más.

A este ritmo todo presagia que viene un problema serio con el dengue si no se atienden y no se participa en las recomendaciones y la campaña contra el dengue de la Secretaria de Salud, informarnos, saber que las personas que ya han padecido dengue corren más riesgos porque pueden ser infectados y complicarse sus casos, descubrir que si en la casa evitamos tener sitios donde crezca el mosquito baja la posibilidad de sufrir enfermedades transmisibles por vector, entender que hasta en una ficha donde se acumule agua pueden nacer los zancudos que transmiten dengue, chincongunya, zica.

Evitar la epidemia parece sencillo, se requiere utilizar repelentes naturales, ingerir complejo B que además de ayudar en la salud a la hora de transpirarlo funciona como repelente, los pabellones también, entender que el dengue, zika y chikungunya son enfermedades transmitidas por un solo vector, el zancudo científicamente conocido como Aedes aegypti, que se reproduce, se alimenta y puede enfermar a las familias en sus propios hogares porque vive en casa.

Las recomendaciones son lavar cubetas, piletas, tinacos, cisternas y cualquier recipiente que acumule agua y el mosquito que se reproduzca, tapar todo recipiente en el que se almacena aguam voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que no utilices y que se pueda acumular agua, sobre todo de lluvia, tirar botellas, llantas, latas o trastes inservibles, también cambiar el agua de los floreros y bebederos de las mascotas cada tercer día.

Le insisto, el peligro es latente, el cuidarnos es la solución, primer paso permitir que los inspectores de vectores evalúen riesgos, segundo, denunciar o acudir a los centros de salud cundo haya sospechas de problemas de este tipo, tercero, limpiar, y ya, con eso podemos evitar que nos ataque un asesino que ya vive en casa, un zancudo que nos puede hacer mucho daño.

En otras cosas… le debo lo del debate, ya mañana veremos qué es lo más trascendente del mismo.

Lo que si vale la pena informar es que durante su vista a Reynosa Tamaulipas, el Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de la República Mexicana, CONCANACO, José Manuel López Campos, reconoció del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, el impulso al sector energético estatal encaminado a posicionar a Tamaulipas como la primera potencia nacional en generación económica por el rubro petrolero.

El líder del comercio organizado de México, explicó que a su llegada al Estado diálogo con el Gobernador de Tamaulipas, quien le explicó que Tamaulipas se ha convertido en el Estado productor de energía por excelencia en México, al concentrar 23 por ciento de los 91 contratos de licitaciones petroleras adjudicados en todo el país y con la licitación de las 9 áreas terrestres no convencionales, las inversiones en la entidad estarán ascendiendo aproximadamente a 61 mil millones de dólares, lo que representa 40 por ciento del total de las inversiones de exploración y extracción de hidrocarburos, inversión, dijo, que ya quisieran no solo Estados si no países enteros por su importancia económica.

