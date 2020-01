Apunta Correcaminos al campeonato

Redacción InfoNorte

La experiencia adquirida en las últimas cuatro ediciones, permiten al Head Coach de Correcaminos UAT, Oscar Garza Pérez, establecer como meta en este 2020, alcanzar el campeonato en la División II, Categoría Intermedia, de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

“En esta Intermedia le vamos a dar seguimiento al formato de Liga Mayor… daremos continuidad a la fusión del personal de Reynosa y Victoria, además de la incorporación de jugadores y posiblemente de entrenadores de Tampico, lo que vendrá a fortalecer el equipo”, dijo Garza Pérez.

“De las 4 temporadas que participamos con Correcaminos Norte en esta categoría, en 3 nos metimos a playoffs y nos quedamos en Semifinales, por lo tanto, con esta fusión vamos a tener un amplio abanico de donde escoger jugadores y por ende el nivel de competencia será mayor y nuestras aspiraciones también… ¡Vamos a pelear por el campeonato!”, aseveró.

El equipo estará conformado por jugadores del Norte, Centro y Sur de Tamaulipas, los cuales surgirán de visorías exclusivas y de la Temporada 2020 de la categoría Intermedia de la LUFAUAT, que arranca el 1 de febrero, con la participación de 8 equipos.

En cuanto al staff de entrenadores, en el transcurso de la semana definirá su personal, no obstante, adelantó que los Coordinadores, Ofensivo, Defensivo y de Equipos Especiales, serán los mismos de Liga Mayor, Cesar Gallegos, Roberto Gutiérrez y Armando Ríos, respectivamente; para no salirse del esquema táctico.

Según el Calendario Oficial de la ONEFA, Correcaminos jugará 3 partidos de visitante y 3 de local, de los cuales uno será en Reynosa y dos en Victoria, además del desafío de Pretemporada, programado para el 22 de febrero ante los Auténticos Tigres de la UANL.

El horario de local será a las 15 horas, sujeto a cambios de última hora, a petición de los visitantes.

INTERMEDIA NACIONAL ONEFA

Temporada 2020

CONFERENCIA Uriel F. González Moreno

J. Fecha Sede Local vs Visitante

1. Marzo 7 Reynosa Correcaminos UAT vs Búhos IPN

2. Marzo 14 Victoria Correcaminos UAT vs Leones Negros UdeG

3. Marzo 21 Puebla Lobos BUAP vs Correcaminos UAT

4. Marzo 28 Cd. de México Frailes UT vs Correcaminos UAT

5. Abril 4 DESCANSA

6. Abril 18 Victoria Correcaminos UAT vs Toros Salvajes UACH

7. Abril 25 Edo. Mex. Panteras Siglo 21 vs Correcaminos UAT