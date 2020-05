Marco A. Vázquez – Al borde de la extinción

La estupidez humana no tiene límite y, seguro es, ha sido el primer motivo de la propagación del coronavirus, empresas oficiales como la CFE y Comapas creando largas filas en el pago de sus servicios sin tomar las pertinentes medidas sanitarias lo que seguramente ha sido fuente de contaminación.

Gente juntándose en los tianguis en grupos de más de cien personas a jugar lotería, luego filas interminables en las pizzerías el día del niño, en las tiendas buscando regalos para el Día de la Madre y, finalmente la coronación como estúpidos, toda la semana pasada que se vieron en diferentes lugares largas filas de personas tratando de comprar cerveza hasta en 900 pesos un 24, si, no se espante, todo el sueldo semanal de un trabajador de una tiendas o una maquiladora para acabárselo en unos cuantos minutos.

Por supuesto, la gente es libre de gastar el dinero como se le venga en gana que para eso trabaja, lo increíble es que decidan en hacerlo con cerveza cuando hay miles de personas muriendo de hambre, es más, cuando ni siquiera pueden tener la seguridad de que van a conservar su empleo al termino del encierro, de la cuarentena.

Ayer, sin el menor recato ni pena, el presidente Andrés Manuel anunció que en abril se perdieron 500 mil empleos y mayo se estima que se puedan perder los mismos para llegar a un millón, no dice las razones pero son fáciles de entender, muchas empresas que no generaron recursos en este periodo porque se vieron obligadas a cerrar mejor dieron de baja sus negocios y se han declarado en quiebra para intentar regresar lo más sanos posible cuando se venga la “nueva normalidad”.

Según las estimaciones junio no será nada alentador en el aspecto empleos, la mitad de ese mes es probable que se continúe el ritmo de pérdida de los mismos ya que seguirá el encierro o no se permitirá a muchas empresas regresar a operaciones por los riesgos que implican a sus trabajadores e incluso al pueblo en general, entonces, no se haga ilusiones de que los empleos perdidos se van a recuperar en automático, es obvio que no, que pasarán muchos meses para que las empresas nuevamente tengan ganancias que les permitan recontratar empleados o buscar en otra parte.

Con todo y lo negro del panorama para los expertos en los temas del dinero, es decir, la estimación de que se van a perder millones de empleos, el encarecimiento de la canasta básica, las empresas al borde de la quiebra y las variables macroeconómicas también en picada la gente no entiende y se sigue gastando dinero en productos que no le dejan ningún beneficio como es la cerveza la cual la llegan a adquirir hasta en 200 pesos un six, más de un salario mínimo por seis cervezas que no servirán ni para que se olviden de sus penas, si acaso, para irlas a orinar.

Lastima pero el mexicano, el tamaulipeco incluido, no quiere aprender a cuidar su dinero, a comprender que hay momentos buenos y malos en la cartera y este es uno de los segundos, en los que debemos cuidar hasta el último centavo para lo que pueda ofrecerse.

Le insisto, la estupidez humana nos tiene al borde de la extinción, observar que muchos prefieren gastarse 900 pesos en un 24 de cerveza nos dibuja como seres sin sentimientos ni compasión por la gente que ha perdido el trabajo y, créalo, a veces no tiene ni dinero para comer.

Qué no es culpa de quienes se gastan el dinero en cerveza, no, no lo es, sin embargo, las consecuencias tarde o temprano las podemos pagar todos, cuando la gente demande servicios de salud causados por la desnutrición o estrés, cuando muchos de sus hijos engrosen las filas de la delincuencia organizada, entre otras cosas.

Es real, estamos al borde de la extinción, para desgracia nuestra este virus solo ha venido a confirmar que estamos haciendo las cosas mal y, peor aún, que no existe nadie que pueda prevenir daños futuros o guiarnos por el buen camino, al contrario, se observa que al río revuelto le quieren seguir sacando ganancia los pescadores qué, en este caso, también son muchos políticos.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó a través de la Secretaría de Vinculación, la conferencia “Panorama del sector energético en México y Tamaulipas” a través de las plataformas de Zoom y YouTube.

El tema fue impartido por la Dra. Yolanda Villegas González (Head of Legal, Regulatory and Compliance un Vitol México) reconocida en 2019 por la revista Petróleo y Energía como una de las 100 líderes del sector energético en México.

Durante su exposición habló del segmento del petróleo y gas, detallando 3 puntos clave: upstream, midstream y downstream. Puntualizó cifras de temas de energía eléctrica y renovable; Transferencia de tecnología; Política de gas natural; el uso y ocupación superficial de tierras y la armonización de la regularización de los órganos reguladores.

La Dra. Villegas González, hizo referencia también a temas de política de almacenamiento electrónico a través de fuentes renovables y temas de economía circular, de gestión social, indicadores a nivel nacional, pobreza energética, relaciones renovables y subsidios.

Mencionó también los indicadores que son relevantes en el ámbito internacional del petróleo y la energía eléctrica, además de ahondar en la disputa del uso de recursos renovables ante el petróleo y gas.

De igual manera comentó sobre la transmisión de la matriz energética de carbón a gas natural y actualmente a energías renovables, luego de concluir acerca de la importancia que tiene la innovación y desarrollo, así como la suma de la ciencia y tecnología con las humanidades, para atraer una correcta toma de decisiones con sensibilidad política para construir un futuro y resolver los problemas.

