Marco A. Vázquez – Lecciones

El atentado contra el Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, perpetrado por 35 personas armadas hasta los dientes nos enseñó muchas cosas, la primera que el gobierno federal está endeble en esa materia, tanto que ya son muchos los grupos delincuenciales que se atreven a retarlo, pasó con Ovidio Guzmán en Culiacán y ahora en el propio corazón del poder van y les asestan un golpe casi mortal en su credibilidad con el pueblo sobre el trabajo que hacen para supuestamente recobrar la seguridad y la paz y; la segunda lección, más cruel todavía, es que por el escándalo que se hizo sobre el atentado da la impresión de que las autoridades federales y toda la sociedad no saben lo que ocurre realmente en el país, que para ellos han pasado de noche cientos de eventos parecidos o mucho más graves.

Lo que sigue es ver si el gobierno federal ha entendido las lecciones y se aplica la ley con mucho rigor ya que de lo contrario los delincuentes entenderán que podrán tomar como suyas todas las ciudades de este bendito país.

Vaya pues, se trata de que el gobierno de Andrés Manuel está obligado a dar resultados y lo más pronto posible, demostrar que tienen la sartén por el mango y que sus dichos de abrazos no balazos, amor y paz, y hasta su Ley de Amnistía no eran debilidad sino una mano tendida para quienes quisieran regresar al redil y ya luego seguir con el resto.

Es claro que de no dar resultados, no simulando capturar a decenas de los involucrados sino llegando hasta el fondo del asunto, lo que viene para México no será nada bueno, cualquier grupo delictivo entenderá que los puede retar, matar soldados incluso y que después de ello ya no pasará nada.

Lo de Ovidio fue penoso porque mostró debilidad de las instituciones pero el atentado contra García Harfuch es más que eso, son dos lecciones, de las cientos que reciben todos los días a lo largo y ancho de este México lindo y querido, que se deben aprender y, sobre todo, entender que ya se debe dar certeza a la sociedad de ello, de que se está actuando y nos pueden garantizar la seguridad y la paz para todos y de la mejor manera.

Por cierto y hablando de lecciones, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas rindió su segundo informe al frente de la máxima casa de estudios en un sorprendente evento organizado para guardar la sana distancia y utilizando las tecnologías y así garantizar la presencia de todos los miembros de la Asamblea Universitaria sin que se movieran de sus lugares, priorizando su salud.

Como egresado de la UAT debo reconocer que da gusto ver está universidad, una institución que pasó de ser una fábrica de desempleados a evaluarse constantemente para que eso ya no sucedería más, igual ahora acuden a compararse con el resto de las instituciones de educación superior en México y en el mundo.

La UAT ya pasó de los nefastos lideres universitarios, qué todavía debe quedar uno que otro, a priorizar la calidad educativa, el avance en lo sustancial al grado que hoy tiene convenios para que sus alumnos tengan una doble titulación con instituciones de educación superior centenarias y de mucho prestigio en países de Sudamérica, Europa y también de Estados Unidos.

Muestra del avance también es que ante la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus que paralizó casi todo México porque entramos en un proceso de confinamiento que representó miles de horas hombre perdidas que ahora tienen al borde de la quiebra a miles de empresas, la UAT reaccionó pronto y tienen sus sistemas de educación a distancia funcionando casi al cien por ciento.

Hay algo más que debemos tomar en cuenta, la Universidad por medio de sus especialistas es útil a la sociedad, está atendiendo a distancia problemas causados por el autoaislamiento, a las empresas que se han puesto las pilas las está capacitado para que sobrevivan y mejoren cuando se dé la reapertura total, también está metida en temas del campo y hasta de combate la pobreza por diferentes vías.

Creo que la UAT aprendió las lecciones, de aquellos días en que era más importante fomentar los liderazgos nefastos que le hacían mucho daño ya casi no queda nada, entendió que si seguían por ese camino se iban a hundir provocando que sus egresados no cumplieran sus expectativas de superación y eso ya es bastante.

Seguirán las lecciones, seguramente en la marcha tendrán que ir mejorando muchos aspectos de la vida universitaria, seguramente sus alumnos tendrán que comprometerse más y entender que lo que les brinda la universidad es solo el cincuenta por ciento, que la otra parte depende de ellos.

Igual las lecciones les deben dejar claro que su juventud, apenas 70 años funcionando y unos 15 o 20 metidos de lleno a la calidad educativa, ya no es excusa, que deben competir contra otras instituciones centenarias o más porque se trata de compararse con los mejores, que se está haciendo, y no solo eso, sino sobre salir entre ellos.

En otras cosas… Como una ayuda a quienes pasan por momentos difíciles debido a la pandemia, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca entregó apoyos a familias y comerciantes; además, como muestra de agradecimiento a la primera línea de batalla ante el coronavirus, visitó hospitales y centros de salud de nuestro estado, para reconocer su esfuerzo ante la crisis sanitaria.

El Senador estuvo presente en Ciudad Victoria, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa y San Fernando, manifestó que el motivo de sus visitas a hospitales del IMSS, ISSSTE y Centros de Salud de la Secretaría de Salud Tamaulipas, era agradecer a médicos, enfermeros y personal del sector por cuidar a los tamaulipecos del covid-19.

Como agradecimiento a su trabajo, el Senador les entregó kits para su hidratación y paquetes de insumos para su protección ante el virus. “Estamos con la primera línea de batalla ante la pandemia.

EN NUEVO LAREDO… Como muestra de apoyo y en agradecimiento a su trabajo al hacerle frente a la Pandemia, el gobierno municipal de Nuevo Laredo en conjunto con la CARINAC entregó a los elementos de Protección Civil y Bomberos certificados de regalo para que sean intercambiados por alimentos en los restaurantes.

Consciente del buen resultado al trabajar en equipo sigue en marcha, “Región Laredos: Más Unidos que Nunca”, junto a los representantes de los diversos sectores productivos con el propósito de concientizar a la comunidad fronteriza de la importancia de mantener las medias El Alcalde agradeció el apoyo del gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca para seguir ayudando a las instituciones médicas

La administración de Nuevo Laredo no solo ha caracterizado por el teabajo contra el COVID-19, pues resalta su labor con el apoyo a la educación

Actualmente son 100 escuelas beneficiadas con el programa “escuela digna, moderna y saludable”

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com