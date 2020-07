Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Ahora sí tiembla Egidio

*** ¿Y si escarban en seguridad?

*** Deja AMLO al país a la deriva.

*** Las piedras para Lalo Gattas.

*** Freno a abusones electoreros.

*** Que Melhem bajará(?) el ritmo.

Mientras en México, cada vez más mexicanos, a causa del Covid 19 y el crimen organizado, siguen cayendo ‘como moscas’ (JAIME BONILLA dixit), El Peje decide acatar la orden de su homólogo norteamericano DONALD TRUMP y acude a Washington.

¿A qué?

Solo el magnate del imperio lo sabe.

Pero quien cobra como Jefe de las Instituciones mexicanas sale del país justamente cuando la Nación pasa por los peores momentos en la historia reciente.

En por lo menos tres circunstancias:

La principal es la narcoviolencia que no da respiro a la sociedad, mientras el gobierno (es un decir, claro) hace como que los combate, con una ‘estrategia’ a base de abrazos, no balazos.

Son ya casi 60 mil las bajas, pero la ‘estrategia’ no varía, ya que hay que respetar los derechos humanos de esas bestias a las que hay quien las considera seres humanos.

El mayor número de muertes derivadas del crimen organizado, desde que se lleva ese tipo de registros.

No menos es importante es la crisis en que el Covid19 tiene sumido al país, como a gran parte del planeta.

Cuando el gobierno (de alguna manera hay que llamarle) no atina a imponer no solo una estrategia que convenza a la sociedad de que la pandemia es cierta y seria, sino que ni siquiera entre los funcionarios se ponen de acuerdo para plantearla.

Mientras, el número de muertos por ese virus es incalculable, si se entiende que la autoridad de salud prefiere jugar con las cifras en lugar de dar la cara a la realidad.

Y no qué decir de la crisis económica, con cientos de miles de empleos que se han perdido, miles de empresas que han debido cerrar sus operaciones, con un gobierno (¿será?) que no acaba de entender que desde esas alturas(?) se imponen las condiciones para que las cosas no caigan hasta donde los entendidos en esa materia nos hacen temer.

De modo que, si el viaje de El Peje a Estados Unidos es meramente turístico, si se trata de engordarle a TRUMP el caldo electorero, si va a bolear (y no necesariamente solo los zapatos) al Jefe del Imperio, si solo va a recibir regaños, si van a platicar de beisbol o si es para revisar el nuevo Tratado de libre Comercio, en realidad será lo de menos.

El Jefe de la Nación (es un decir) la abandona cuando más se necesita la mano del conductor.

Con un agregado: recuérdese que, por esas cosas de la Cuarta Simulación, las instituciones nacionales no se mueven si el Gran Jefe no lo ordena directamente.

En todos, absolutamente todos los renglones del gabinete.

En política, ¿alguien sabe qué hace la florerito (perdón, secretaria) de Gobernación, OLGA SANCHEZ CORDERO?

En salud, aparte de los diarios ridículos desfiguras del Subsecretario HUGO LOPEZ GATO-EL, ¿dónde tiene sumida la cabeza el titular JORGE ALCOCER?

En Seguridad, aparte de contar muertos ¿el secretario ALFONSO DURAZO a qué dedica el tiempo libre?

Y así el resto del gabinete, en calidad de floreros en el jardín del tabasqueño.

Ora que si de principios se trata, alguien le recordará al Peje aquello de que ‘éstos son mis principios. Si no les gustan, acá traigo otros’.

Ello, en relación a la exhibida que LEON KRAUZE da al libro que El Peje firmó (ni quien le crea que él lo haya escrito), de los tiempos en que era el temible AMLO, hoy convertido en un cruel remedo.

Por si le interesa, hasta la tarde de este lunes aún aparecía su columna “De ‘Oye, Trump a ‘Diga Trump’ íntegra, en ‘El Universal’.

CHISMOGRAFIA: Vaya caja de Pandora (saludos, RAFA, BETO, MIGUEL) que desde la capital tamaulipeca abrió el titular de la Unidad estatal de Inteligencia Financiera, RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA en torno a investigaciones de corrupción en el sexenio pasado, que encabezó EGIDIO TORRE CANTU.

Como nos la sabemos, la averiguación de marras se viene realizando desde mediados del ’18.

Los más implicados, ya se sabe, son el extesorero JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, el verdadero poder de las finanzas en ese sexenio, CRISTOBAL GERARDO ROSALES GOMEZ y su segundo de a bordo, JORGE CONTRERAS CHIO.

El primero, ABREGO ADAME, amigo de correrías del entonces gobernador EGIDIO TORRE, era en realidad un simple firmón, pues quien hacía y deshacía en la secretaría de Finanzas era ROSALES GOMEZ, con CONTRERAS CHIO como mozo de estoques.

‘Ambos tres’ están ya considerados prófugos de la justicia y se les acusa de desviar casi $10 mil millones en el ejercicio presupuestal durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTU, con un espectacular entramado de empresas.

Según RAMIREZ CASTAÑEDA, dieron fuerte uso a las facturas falsas.

El referido RAMIREZ CASTAÑEDA hizo también referencia al exalcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, contra quien habría ya varias ordenes de aprehensión, pues no aparecen $47 millones de los que el hermano de la diputada CARMEN LILIA no supo dar explicación.

También hizo referencia el titular de la UIF Tamaulipas a un notario, de quien no proporcionó identidad.

Sin embargo, la raza de Victoria no olvida que quien arreglaba todas las pillerías de EGIDIO TORRE, desde que era simple y vulgar perra flaca hasta su no menos vulgar paso por la gubernatura, ya no radica en la capital del Estado, sino en espléndida mansión en Misión, Texas, con iniciales AMP.

Pudiera ser apenas la punta de un iceberg corrupto de grandísimas proporciones, pues si se diera orden al mismo RAMIREZ CASTAÑEDA para averiguar los gastos en seguridad durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTU, el escándalo podría ser muy, muy mayor, pero…

Entremos a un paréntesis muy personal e iniciémoslo con muchos abrazos y hartos besos hasta Londres, donde radica mi muy querida sobrina ERENDIRA DURAN DIAZ y quien este lunes estuvo de manteles largos por su cumpleaños.

Otra sobrina no menos querida es mi preciosa ELIZABETH HUERTA (de FABIAN BALANDRANO), para quien este martes 7 es su día de días y le enviamos los mejores deseos, por supuesto aderezados con besos y abrazos.

También es día de fiesta para nuestra amiga DIANA LUZ GUTIERREZ (de QUIQUE JR.) a quien deseamos un feliz cumpleaños.

Volviendo con el viaje de El Peje a Estados Unidos, ojalá y no haya dejado los pantalones en Palacio Nacional y se atreva a exigir por lo menos tres cosas a su homólogo ‘TROM’:

Primero, que se efectúe en aquel país una campaña contra las adicciones que tienen convertido al pueblo gringo en el más vicioso del mundo.

Dos, que exija un efectivo control en el flujo de armas de aquel país hacia el nuestro, que tienen convertido a México en la zona donde los delincuentes se enfrentan entre ellos y contra alguna autoridad que le combata, pero ese reguero de sangre no se refleja en territorio gringo.

Una gran parte de los arsenales con que el crimen organizado evade la acción de la justicia en nuestro país proviene del vecino país del norte, donde la utilidad económica por el comercio de las armas es inconmensurable.

Y, por último, que las dependencias encargadas de dar la batalla al crimen organizado y su tráfico de drogas como principal negocio, colaboren en información que haga efectivo el combate a los grupos criminales en nuestro país y no solo haya acción cuando a la justicia gringa conviene.

De eso le hablaría un presidente mexicano digno a su homólogo yanqui, pero…

En ese sentido, no falta quien, en torno a la inminente cuanto injustificable visita de El Peje a TRUMP, recuerde el reclamo que el mexicano hizo a los reyes de España, exigiendo perdón por las matanzas en tiempos de la Conquista.

Y es que, en una de ésas, El Peje se armó de valor y tras de que los ibéricos olímpicamente le ignoraron, ahora haga personalmente el reclamo a TRUMP por el despojo de la mitad de nuestro país, incluida (por lo menos) Texas, Arizona, Nuevo México y California.

Por cierto, ¿y si para taparle la boca a tanto detractor El Peje invita como compañero de viaje a Estados Unidos a su cuatacho MANUEL BARTLET DIAZ, hoy director de la CFE?

Digo, porque las malas lenguas de la gente buena insiste en que el autor de la ‘caída del Sistema’ en 1988 tiene grueso pendiente con la justicia gringa, porque en aquel su paso por la secretaría de Gobernación tuvo jugosos negocios con ‘amistades peligrosas’.

Aunque, viendo la clase de personajes con que se hace acompañar El Peje en su primer salida del país, ya no se sabe lo que quiere aparentar.

Digo, porque el listado lo encabeza RICARDO SALINAS PLIEGO, CARLOS HANK JR., BERNARDO ‘Televisa’ GOMEZ, OLEGARIO VAZQUEZ JR.

Tipos éstos que, salvo la memoria tan ínfima de El Peje, hace no mucho tiempo pertenecían a la mafia del Poder que saqueaba al país.

En otro tema, ya se anuncia relevo en el consulado yanqui en Matamoros, pues NEDA BROWN ya dejó sus oficinas.

Incluso emitió carta de despedida.

En cambio, allí tiene usted que el INE debió intervenir para evitar el abuso que, so pretexto de ‘apoyar’ a las familias en esta temporada de crisis sanitaria, decenas de funcionarios y legisladores hacían cínico proselitismo.

La autoridad electoral agarró parejo y entre los abusones tamaulipecos ordenó suspender ese tipo de actividades al senador AMERICO VILLARREAL y al alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

Además, a los diputados FELIX AGUILAR, local, panista, neoladerense y ERASMO GONZALEZ. maderense pluri de Morena.

En el caso de este último la exhibida es doble, tratándose del presidente de la Comisión de presupuesto en San Lázaro.

Finalmente, ahora resulta que desde el CEN del PRI, su dirigente ALEJANDRO MORENO CARDENAS anuncia su disposición para llegar a acuerdos que permitan alianzas con el PRD (¿aún existe?).

Aunque en lo estatal, su pastor EDGARDO MELHEM no abre la boca ni para saludar.

Hay quien piensa que espera una señal desde las oficinas del ‘Truco’ VERASTEGUI.

Eso sí, ya anunció que ante las recomendaciones oficiales, afloja su ritmo de trabajo y suspende sus giras de trabajo.

Lo que sea que eso signifique.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Aquí le hemos comentado que el muy buen amigo LALO GATTAS es, sin la mínima duda, el más serio aspirante con el que Morena puede competir por la sucesión presidencial en esta capital.

Con más trabajo político que ningún otro, buena imagen personal y familiar, no es difícil apostar por su triunfo.

También hemos asentado que el principal enemigo lo tiene LALO en las filas de su propio partido, donde lo menos que se tolera es el éxito, así sea de los mismos correligionarios.

Sin embargo, un esfuerzo extra deberá hacer el jovenazo GATTAS BAEZ, pues ya pasó de aquel famoso ‘no me ayudes, compadre’, al ‘no me ayudes, hermano’.

Sale …y vale.