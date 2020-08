Martha Isabel Alvarado

¡Que mala pata!

.-Las redes sociales hacen y deshacen

.-“El Senatore” metido en ‘mala racha’

.-Colosio Jr., se deslinda del ‘proyecto’

.-Por fin, asoma la nariz el Fiscal Gertz

Para los que creen que las redes sociales y demás plataformas digitales lo son todo, para ‘triunfar’ en política, ahí tienen el caso de alguien que se asumía ‘consentidazo’ en esos terrenos, a quien se le ha venido ‘el mundo encima’, a raíz de una de sus publicaciones.

Obviamente, hablamos del Senador SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, de 32 años de edad, aspirante del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León.

¿Aspirante o aspiraba?. Ya tiene rato “El Senatore”, metido en una ‘mala racha’.

La semana pasada, García Sepúlveda tuvo la ‘genial’ idea de realizar una ‘clausura simbólica’ de la Refinería de Cadereyta, por considerar que se tenía que poner un alto a la contaminación que genera la misma, que estaría asociada a defunciones registradas en el estado.

Pero no se la esperaba el Senador García, que un nutrido grupo de trabajadores de esa Refinería lo echarían ‘en corrida’, argumentando que no le servirían de ‘trampolín’ político.

Ya le andaba a Samuel García, en esta incursión en la Refinería, toda vez que los trabajadores rodearon la camioneta en que se transportaba, la cual ‘zarandearon’, y le rompieron el vidrio trasero.

Aún peor le fue a SAMUEL GARCÍA, cuando al hacer un ‘en vivo’ en Instagram, junto con su esposa, la Influencer, MARIANA RODRÍGUEZ, comiendo ambos unas ricas costillitas, algo salió mal.

Como la han informado diversos Medios, la esposa de “El Senatore” dio positivo a Covid y se encuentra en aislamiento, por lo que se comunica con su marido a través de redes sociales, cada uno, desde su respectivo espacio de la casa conyugal.

Así es glamour, pero en el caso de Samuel, sin querer queriendo se metió en una ‘bronca’, al ‘regañar’ a su esposa por estar ‘enseñando pierna’ durante la transmisión. Y ella tuvo que pedirle perdón.

A nuestro parecer, Samuel uso un tono de voz muy imperativo, extremadamente ‘norteño’, que redundó en que fuera catalogado de machista en las redes sociales, al grado de que usuarias de las mismas lo convirtieron en tendencia en Twitter, con el hashtag “Yo enseño lo que quiero”.

Hasta el ‘amigo del alma’ de Samuel, su compañero de batallas políticas, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, le reprochó sus actitudes machistas, en una Carta Abierta. ¡Que mala pata!.

“Es tu pareja quien, libremente, te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera; no subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone o silencia”, dice en la Carta, el hijo del extinto candidato presidencial Priista LUIS DONALDO COLOSIO.

¿Se fue ‘al agua’ la candidatura de Samuel García?. Al tenor de su situación, se deduce que, si hoy fuera la elección para gobernador de Nuevo León, quizá le ganaría una mujer ‘bien plantada’, como TATIANA CLOUTHIER, originaria de Sinaloa. Con todo y que la hija de “El Maquío” ya perdió anterior elección, como candidata a alcaldesa de San Pedro, al igual que su hermana LORENA.

Quizá algunos ya no lo recuerden, pero Samuel García tiene nexos familiares en Tamaulipas, concretamente, con parientes avecindados en “Guardados de Abajo”, de donde es originario su tío, GILBERTO GARCÍA MENA, “El June”, que en alguna época fue fanático de los “Broncos” de Reynosa, asiduo asistente al estadio López Mateos.

En otro aspecto, 25 días después de la llegada del ex Director de Pemex EMILIO LOZOYA a México (el 17 de julio pasado), por fin, hizo una declaración a Medios el Fiscal ALEJANDRO GERTZ MANERO, en torno a ese caso, tan ‘manoseado’ mediáticamente.

Que fueron 120 millones de pesos de “Odebrecht” que se repartieron a asesores extranjeros de la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO; 120 millones repartidos entre 1 diputado federal y 5 Senadores, de las cuales no dio los nombres. Mas 84 millones que se dieron a varios legisladores, y 200 millones más para la Reforma Energética, fue lo que reveló el Fiscal, refiriéndose a las primeras declaraciones de Lozoya Austin, quien además entregó un video.

El diputado que allí se menciona, podría ser RICARDO ANAYA o MARCO ANTONIO BERNAL. ¿Quiénes serán los Senadores?.

Hoy cumple años el diputado de Reynosa, JAVIER GARZA FAZ, quien por cierto se ha visto muy activo apoyando a las familias afectadas por la tormenta “Hanna”. Desde aquí le deseamos felicidades.

Hasta la próxima.