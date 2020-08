Martha Isabel Alvarado

No están todos los que son



.-Lozoya, de Testigo a Denunciante

.-No coinciden, FGR y el Presidente

.-El ‘súper poderoso’ Jorge Márquez

.-Aplica PRI, “distanciamiento social”



No hay coincidencia, entre las primeras declaraciones que hizo este lunes el Fiscal General de la República ALEJANDRO GERTZ, en torno al caso del ex Director de Pemex, EMILIO LOZOYA, y lo que manifiesta el Presidente LÓPEZ OBRADOR en sus conferencias mañaneras.



¿Será que no es muy fluida la comunicación entre ambos?.



Una y otra vez, AMLO ha expresado en sus conferencias, que “el señor Lozoya, es un testigo colaborador”.



Pero a juzgar por las palabras del titular de la FGR, Lozoya habría pasado de Testigo a Denunciante, por cuanto expresa textualmente el propio Gertz Manero:



“Hoy por la mañana, ‘Emilio L’, presentó una Denuncia de Hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos”.



El Fiscal Gertz dijo, además, que quedarían en reserva los nombres de los denunciados por Lozoya, “hasta en tanto no lo judicialicemos, en caso de que encontremos las pruebas suficientes”.



Sin embargo, en la mañanera de ayer, en tono muy seguro, AMLO reveló que serían citados a declarar los ex Presidentes ENRIQUE PEÑA NIETO y FELIPE CALDERON,



Pese a que, dijo: “Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de la denuncia. Me enteré como ustedes, por los Medios”.



Entre tantos esquemas que se están rompiendo actualmente, ¿será que estamos viendo a un Presidente de la República que habla ‘al tanteo’, sobre un caso judicial?.



Habrá que ver, si el ex Secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY, y el ex Presidente PEÑA NIETO, en calidad de ser los primeros señalados por LOZOYA, acuden a declarar, como lo asegura el Presidente.



Capaz que Videgaray, quien actualmente radica en Boston, Massachusetts, le pide a su amigocho JARED KUSHNER, que a su vez le pida a su suegro, el Presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP, que le ‘tire esquina’ para librar este trance. ¿Y sanseacabó?.



No hay que olvidar que siendo el yerno del Presidente de Estados Unidos un perfecto desconocido en México, Videgaray Caso ‘gestionó’ que le fuera entregada la máxima condecoración de este país, como es la Orden del Águila Azteca, entre otros privilegios.



Falta ver también, si el ex Presidente PEÑA NIETO, interrumpe la larga ‘luna de miel’ que, desde enero de 2019, vive con la modelo potosina TANIA RUIZ, con románticos episodios en diversos países de Europa, para venir a declarar ante la FGR. ¿Será?.



Por lo que toca al también ex Presidente Felipe Calderón, muy a su estilo, él ya declaró, a principios de esta semana (para Radio Fórmula) sobre la mención que se hace de su persona en el caso de “Etileno 21”, y la posibilidad de citarlo a declarar: “Me van a hacer los mandados”.



Obviamente, para decirle eso a un Presidente de México, hay que saber a qué atenerse. ¿Será ese el caso de FCH?.



Ni son todos los que están, ni están todos los que son, en este ‘apriete de tuercas’ que estaría aplicando el gobierno de la “4-T”.



Dicho lo cual, porque en las 19 órdenes de aprehensión giradas a ex colaboradores del ex Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSIRIO CHONG, no aparece su principal hombre de confianza, el súper poderoso MIGUEL MÁRQUEZ, su Oficial Mayor, quien por cierto tiene, ¿o tenía?, fuertes vínculos con Tamaulipas.



Entre los ‘ahijados’ de Márquez, imposible dejar de citar al ex Coordinador de Giras del otrora gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ, CÉSAR GARCÍA CORONADO, ex delegado de la SCT en San Luis Potosí que, en agosto de 2018, ‘dio la pelea’ por relevar a SERGIO GUAJARDO MALDONADO en la dirigencia del PRI tamaulipeco.



A final de cuentas, el relevo de Guajardo Maldonado recayó en el riobravense EDGARDO MELHEM SALINAS, quien por cierto mañana jueves celebra su cumpleaños número 51, aunque esta vez quizá no organice una multitudinaria fiesta en su rancho, de las que a él tanto le gustan, debido a la pandemia del Coronavirus.



Aunado a que muchos han ‘tomado distancia’ del Partido Tricolor, para ir en busca de ‘nuevos horizontes’. Daremos detalles más adelante.



