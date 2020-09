Marco A. Vázquez

No llenan…

El PRI de Tamaulipas está casi muerto y la razón es la misma que los alejó del poder, de los presupuestos, la ambición desmedida de sus liderazgos.

Hoy es la la necedad de Edgardo Melhem, su presidente, de querer ser Diputados federal y luego aspirar a la candidatura a gobernador, la que los tiene a punto de la extinción a los tricolores de Tamaulipas.

Ahora, no crea que la pretensión de Melhem es para aumentar el currículo o con la idea de ganar la gubernatura y que el tricolor regrese al poder estatal, no es eso, sus números les dicen con claridad que ni una ni otra cosa les es posible y es obvio que ser perdedor en nada útil para los documentos, así que no se necesita mucha imaginación para saber que ambiciona, además solo hay dos opciones, una es servir al pueblo y la otra seguir sirviéndose del dinero público, usted que los conoce mejor tendrá la mejor respuesta.

El caso es que hay ambiciones de pretender quedarse con lo poquito que queda del PRI y se notan por todas partes.

Va un ejemplo, el sábado la exdiputada Copitzi Hernández publicó en su página de Facebook que había sido echada de la dirigencia estatal que ocupaba en el organismo de mujeres de ese partido, el ONMPRI, dijo que se enteró por Facebook de los cambios, que los mismos se hicieron sin aviso alguno, y ya después de decirse “dolida” por el aberrante acto, tan antidemocrático, hizo agradecimientos y provocó lo que quería, motivar animadversión hacía otra mujer, hacía la única tamaulipeca encumbrada en ese partido en México, la exdiputada Monserrat Arcos que es la presidenta nacional del organismo de mujeres del tricolor que había designado a Ofelia Garza como su representante en el Estado.

Hace más o menos dos meses hasta quien esto escribe llegaron versiones de que el organismo de mujeres le había sido “pedido” a Edgardo Melhem, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI pero se negó a entregarlo protegiendo a su paisana y algo más, los recursos que nunca se sabe dónde paran pero que se justifican desde el OMNOPRI estatal presuntamente en capacitación de su militancia, en el trabajo partidista.

La solicitud de la dirigencia nacional del OMNIPRI nació precisamente por lo adormilado de ese organismo en el Estado, porque da la impresión de que se han entregado al enemigo y, hay que decirlo, también por una lucha de poder, Melhem se les está indigestando con su cerrazón de ser Diputado federal y la excesiva protección a amigos que no hacen absolutamente nada en el tricolor pero que si se están agandallando lo último que les queda de presupuesto, si, los mismos que ya están en espera de la elección del próximo año para repartirse las candidaturas a regidores en primeros lugares y la lista de candidatos plurinominales al Congreso Local más lo que puedan rasguñar en la misma lista de candidatos a legisladores federales.

Ahora bien, la designación de la siguiente dirigente del ONMPRI en el Estado es, efectivamente, aberrante y antidemocrática, algo que no debió ocurrir, valga decirlo, el acto lo justifican las seguidoras de Monserrat Arcos, la dirigente nacional del ONMPRI, como “lo único que se pudo hacer” ya que Melhem se negó constantemente a abrir un proceso de selección que se les estuvo solicitando.

E igual se tiene que decir, la queja de la exdirigente estatal del ONMPRI, Copitzi Hernández, parece un escupitajo al cielo, que se sepa su arribó fue en condiciones todavía más penosas, se trato de un agandalle del egidismo y por la misma vía, la designación, con la diferencia de que en aquellos tiempos no había motivo alguno para hacer una consulta o un proceso más aseado.

Pero todavía hay más en el tricolor, si no se hace algo pronto en unos días estallarán otros conflicto al interior de ese partido y motivados por la misma razón, ambición, y es que no quieren soltar nada a quienes no sean del equipo, no quiere sumar, pareciera que no les interesa mucho la vida del PRI sino lo último que queda del mismo.

Dentro de las organizaciones que están en disputa está el Instituto Reyes Heroles, otro organismo que curiosamente también maneja dinero, que también es para capacitación y que también parece un elefante blanco, no funciona.

En fin, pareciera que la dirigencia del tricolor no llena, le insisto, en su ansiedad de servir a la gente o de servirse de lo último que les queda, ya usted decida, lo que si le puedo garantizar desde hoy es que esa clase de pleitos internos lo único que va a provocar es que no alcancen ni un tres por ciento de los votos de los tamaulipecos que ya no recuerda las cosas buenas que hicieron durante sus gobiernos pero es un hecho que no les ha perdonado nada de lo malo que dejaron ya que todavía nos tienen sufriendo de violencia e inseguridad.

RECONOCEN OBSERVATORIO… El Observatorio Turístico Sostenible del Estado de Tamaulipas ha sido incorporado oficialmente como miembro afiliado a la Organización Mundial del Turismo (OMT), siendo además reconocido como miembro de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO).

Esta trascendental distinción fue dada a conocer por el Secretario de Turismo Estatal, Fernando Olivera Rocha, quien señaló que gracias a la implementación de políticas públicas de vanguardia por parte del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas cuenta ya con el segundo Observatorio Turístico Sostenible en el país, que forma parte de esta importante red mundial, siendo además miembro afiliado de la OMT.

El reconocimiento para el observatorio tamaulipeco, sucedió dentro de la 112ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en Tbilisi, capital de Georgia, ubicada en el Cáucaso Sur. Ana Larrañaga, presidenta de la Junta de Miembros Afiliados a OMT, a través del Embajador Ion Vilcu, director de Miembros Afiliados, anunciaron la incorporación del Observatorio Turístico Sostenible del Estado de Tamaulipas como miembro afiliado a esta importante organización, así como a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO), por sus siglas en inglés.

Este nuevo logro a nivel mundial, permitirá a Tamaulipas contar con protocolos y metodologías internacionalmente aprobadas para el manejo de la información estadística, investigación y análisis del acontecer en el turismo, coadyuvando a la toma de decisiones para este importante sector de la economía.

El Comité que se encargó de analizar las candidaturas a la calidad de miembro afiliado, validando al Observatorio Turístico Sostenible del Estado de Tamaulipas, estuvo constituido por representantes de Azerbaiyán, Costa de Marfil, China, Irán, Arabia Saudita y España.

