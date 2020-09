Martha Isabel Alvarado



Un triunfo con alfileres



.-Diputada del PAN, “anda ‘desatada”

.-Cuento chino, lo de recibos de CFE

.-“La Borrega”, de ‘vacaciones largas’

.-Nohemí Alemán, contará ‘su verdad’



Por el rumbo de la Heroica Matamoros, se comenta, que la que ya anda ‘desatada’, como si fueran tiempos de campaña, es la diputada local del distrito 12, IVETTE BERMEA VÁZQUEZ, del Partido Acción Nacional.



Que la diputada Bermea hizo tremendo ‘ruido’ con la presentación de su primer Informe de actividades, el cual rindió el pasado martes, dando entrevistas por aquí y por allá, con más ganas de promoverse que otra cosa.



Incluso, hizo acto de presencia en una televisora regional, donde terminó diciéndole a su entrevistador que, si le daba detalles del trabajo que ha realizado como diputada, no alcanzaría el tiempo de todo el programa. ¿Así o más sobrada?.



Lo cierto es que, Bermea Vázquez, ni siquiera forma parte de las Comisiones más relevantes del Congreso del Estado: es Presidenta de la de Innovación, Ciencia y Tecnología, además de Secretaria de la de Información y Gestoría, así como Vocal en Desarrollo Urbano y Puertos, y en la de Turismo.



Tal como ha sucedido con otros políticos de Matamoros, por ejemplo el Priista ERICK SILVA SANTOS cuando buscaba la Presidencia Municipal, Bermea Vázquez cae en la tentación de prometer tarifas ‘justas’ de la Comisión Federal de Electricidad, a familias de escasos recursos de ejidos y colonias.



En ese rubro, no basta con “levantar la voz”, como dice ella.

Empezando porque en Matamoros, ni siquiera existe una Oficina de la PROFECO donde los usuarios inconformes con los cobros CFE, formalicen sus quejas. Como es sabido, la que había en ese municipio, cerró sus puertas el 31 de agosto de 2019.



Ni los diputados federales, incluida ADRIANA LOZANO, de Matamoros, del PT, que ganó en las urnas en coalición con Morena, han logrado que se reabra esa Oficina de la PROFECO, a lo largo de un año. ¿Será que de plano no les interesa?.



Parece cuesta-arriba, que Ivette Bermea pueda obtener la postulación del PAN a la alcaldía de Matamoros en 2021, considerando que en la anterior elección en que se disputó la misma, su esposo, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, siendo candidato del PAN a dicho cargo, fue derrotado por Morena, con un novato como abanderado, en la persona de MARIO LÓPEZ, “La Borrega”.



¿A todo esto, dónde andará el alcalde de Matamoros?. Nadie le ha visto últimamente por el Palacio Municipal.



De hecho, quien formalmente recibió la notificación de que el Gobierno del Estado asumiría el mando operativo y administrativo de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio, fue el Secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES.



Retomando el tema de Ivette Bermea, llama la atención que ya tiene hasta anuncios panorámicos colocados en la Ciudad, a pesar de que “aún no hay nada para nadie”, y de que es muy probable, que la candidatura recaiga en su compañero de bancada, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, ex Secretario de Educación en el estado.



A final de cuentas, CARLOS GARCÍA y familia, ya llevan mucho tiempo (desde 2004), siendo favorecidos por el PAN con candidaturas, y no siempre entregando buenas cuentas.



Ivette ganó muy apenas la diputación local, con diferencia de 246 votos, a su opositor de Morena, ELIUD PÉREZ, “El Mago”. Digamos que fue un triunfo ‘clavado’ con alfileres.



Se infiere, que el PAN no puede darse el lujo de andarse equivocando, como presuntamente le habría ocurrido con NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, a la que le dieron la bienvenida “con alfombra y caravana”, haciéndola candidata a diputada federal plurinominal. Sin ser militante, y sin gastar un solo peso en hacer campaña.



Alguien andaba tan ‘engentado’ con Nohemí, en 2018, que hasta ‘sacaron’ de última hora a MARIELA LÓPEZ SOSA, que ya estaba apuntada en ese espacio en la lista plurinominal, para ponerla a ella.



Y vaya que Mariela López es un cuadro valioso de Acción Nacional, que actualmente se desempeña como Secretaria General del CDE albiazul, como segunda de a bordo de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “El Cachorro”. Ojalá le hagan justicia a esta dama en 2021.



Por cierto, la diputada Nohemí Alemán está convocando a una conferencia de prensa este viernes 25 a las 9:00 de la mañana, en Reynosa, en la cual contará sus motivos para abandonar el PAN y pedir ‘asilo’ en Morena.



CONTRAFUEGO: ‘Que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó’.

Hasta la próxima.