Miguel Herrera arremete contra el ‘Negro’ Santos: “me tiene envidia”

AGENCIAS

Las cosas entre Miguel Herrera y Antonio Carlos Santos siguen de mal en peor. Los dos se dicen americanistas, pero ni así se termina la rivalidad.

En entrevista para una televisora, el ‘Piojo’ señaló que todas las críticas del brasileño en contra de él son “pura envidia”.

“A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda. Él no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club. Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane”, declaró el estratega de las Águilas.

Miguel Herrera asegura que él ya es parte de la historia americanista, le guste o no, al ‘Negro’ Santos.

“Yo también ya pasé a ser parte de la historia de este club, soy el técnico que más logros ha tenido. Le guste o no le guste yo también soy parte de este club”, sentenció.

Fiel a su estilo, Antonio Carlos no dejó pasar la oportunidad y respondió a las palabras del estratega azulcrema.

“En el América no entran los que más tienen trayectoria futbolística me queda claro. Es amiguísimo el que hace llegar al América de hoy, no por capacidad, porque no la tienes! Tú eres la creación de el periodismo deportivo mediocre de este país”, respondió el sudamericano.