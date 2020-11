Martha Isabel Alvarado



Resulta muy impactante, escuchar la ‘confesión de parte’ hecha el fin de semana por el Presidente LÓPEZ OBRADOR, acerca de las inundaciones en su estado de origen, Tabasco, desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, (FAM).



De manera expresa, y sin encontrarse bajo aparente presión de nadie, AMLO se refirió al manejo de las aguas de la Presa “Peñitas”, diciendo:



“Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por las zonas bajas. Desde luego que perjudicó a la gente más pobre, pero teníamos que tomar una decisión. Si no cerrábamos la compuerta, Villahermosa se hubiera inundado por completo”.



A ese respecto, es muy clara la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 21, establece: “En las acciones de gestión de riesgos, se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos económicos”.



¿Por qué será que, en el caso de Tabasco, el Jefe de la Nación optó por no acatar esta disposición de Ley?. ¿Acaso los Abogados de la Presidencia han fallado, en asesorarlo correctamente?.



El Presidente no tiene por qué verse en la disyuntiva de “optar entre inconvenientes”, bastaría con que sus decisiones se apegaran a la ley.



Se arriesga el Mandatario Federal, a que los habitantes de los municipios de la Chontalpa, que fueron los más perjudicados por el desfogue de la Presa “Peñitas”, procedan legalmente contra su gobierno, bajo el entendido de que la Ley los favorece.



Tal vez asume el Presidente, que esas personas (los chontales) ahorita andan más apuradas por desaguar sus casas y recuperar sus enseres, que pensando en entablar alguna acción legal.



El Mandatario da por hecho, que sus paisanos lo quieren mucho.



En un video ‘malicioso’, de esos que abundan en redes sociales, la voz de un varón refiere que, si el desfogue de la Presa se hubiese hecho hacia el poniente de Villahermosa, se habría inundado el municipio de Paraíso, donde están ubicados los terrenos de la refinería de “Dos Bocas”.



“Con haber desfogado el agua hacia los otros ríos del Poniente de Villahermosa, con eso no se hubiera inundado nada, pero si le hubiera llegado todo el golpe de agua la zona baja que es la salida al Puerto de Dos Bocas”, añade, asegurando que se privilegió la protección a la obra de la Refinería. ¿Será?.



No es la primera vez que AMLO reconoce abiertamente sus ‘pecados’. Incluso lo ha hecho en la conferencia mañanera, que es la máxima tarima del país.



Tal como aconteció en la mañanera el 19 de junio pasado, misma que tuvo lugar en Cuernavaca, Morelos, en la que el Presidente aseguró que fue él quien ordenó liberar a OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ (hijo de JOAQUÍN El Chapo GUZMÁN), durante el fallido operativo militar realizado en Culiacán, el 17 de octubre de 2019.



“Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, fueron las palabras textuales con que AMLO se refirió al controversial suceso.

El artículo 150 del Código Penal Federal, establece: “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión a quien favoreciere la evasión de algún detenido, procesado, o condenado”. Ahí queda.



Por otro lado, quienes le podrían ‘quitar la chamba’ a los encargados de promover el Turismo, y concretamente las bellezas de Tamaulipas, son los reporteros ANABEL LERMA y ESTEBAN MARTÍNEZ, del equipo que comanda el compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES, de Noticieros Televisa Vallevisión. Ellos ‘viven’ la nota.



En días pasados, Anabel presentó un apasionante reportaje de los Cenotes ubicados en el Municipio de Aldama, entre los cuales destaca “El Zacatón”, que tiene 335 metros de profundidad. La comunicadora se sumergió en las aguas de la Poza Verde, cuya profundidad es de 56 metros, la única con agua completamente dulce.



Otro tanto hizo Esteban, al escalar el Cerro del Bernal, conocido también como “Bernal de Horcasitas”, ubicado en el municipio de González, cuya altitud es de 820 metros sobre el nivel del mar, acompañado en esta hazaña por su camarógrafo JESÚS LÓPEZ, quien, por cierto, antes de ‘vencer’ a esta majestuosa montaña, hizo lo mismo con el Covid. Doble mérito entonces.



CONTRAFUEGO: “A confesión de parte, relevo de pruebas”.

Hasta la próxima.