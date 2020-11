Marco A. Vázquez

Modernizar la política…

Para transformar a México hace falta mucho más que simulación, mire de que le hablo, este 26 de noviembre el Senado de la República hizo constitucional el presunto desafuero del presidente que, la verdad hablando, solo representa un avance en el discurso, pero no en los hechos.

Vea, el Senado presuntamente, como dice la mayoría de la Morena, quitó el fuero presidencial al ampliar los delitos por los cuales puede ser juzgado el ejecutivo sin embargo, hoy, como ayer, y desde que se inventó este sistema, el presidente, se llame como se llame, solo podrá ser llamado ante la justicia luego de que la mayoría del Senado lo apruebe mediante un juicio político, más aún, para sancionar al presidente tendría que actuar la Fiscalía General de la República solicitando tal eventualidad, abrir una carpeta de investigación, ya sabe todo el proceso, vaya, las mismas trabas de siempre porque precisamente eso es lo que ha provocado que los presidentes gocen de toda impunidad en sus mandatos, antes la PGR como hoy la Fiscalía están comandadas por sus amigos y solo sus amigos.

Ahora, supongamos que logre una acusación salvar primero el obstáculo político en el Senado y luego el de la Fiscalía, hay otra dificultad más para mandar a la cárcel a un presidente, en pocas palabras, está en chino, en primera porque ellos no manejan presupuesto, lo hace su gabinete y casi le podría asegurar que nunca se firman las órdenes por el presidente estás se transfieren de boca en boca o con escritos y oficios cuyos responsables son otros.

O, ¿usted cree que en plena urgencia de votos a Morena no les gustaría meter a la cárcel a Calderón o a Peña Nieto?, obvio que si, pero carecen de pruebas, de elementos que se puedan sostener en un juzgado como tales, tal vez lograrían la detención de un secretario, solo tal vez y como ya lo han hecho más por temas políticos que administrativos, pero ir más arriba en nuestro sistema político mexicano es casi imposible.

Lo de quitar el fuero presidencial que se presume por la mayoría del partido del presidente la verdad es que es un piquete de ojos, una simulación y hasta una agresión a la inteligencia de los mexicanos a quienes quieren tratarnos como tontos.

Vaya pues, si de verdad quieren hacer reformas en la materia bien valdría la pena empezar por la nominación del Fiscal General de la República, los jueces y magistrados, que su nombramiento se dé a partir de la votación universal de la gente para que no le deban nada al presidente, al Senado o a los Diputados en turno y si los puedan llevar a juicios cuando cometan fechorías, quizá para evitar que llegue cualquiera a esos cargos las candidaturas puedan tener un filtro, exámenes de conocimientos, currículos que los respalden o tal vez el aval del Consejo de la Judicatura o de organismos de la sociedad civil expertos en la materia pero nada que tenga que ver con lo político.

Se ve bien bonito todo lo que hacen los Senadores, ni duda cabe, hasta parecemos un país que se va modernizado y cuyo titular está encaprichado en lograr una transformación real del sistema político y social de México, nuestro grave problema y grave desgracia es que todo se trata de una simulación.

Como ese tipo de actos, o peores, tuvimos durante los gobiernos del PRI y del PAN, los presidentes que podían lograr la transformación real del país se encontraron una y otra vez que la misma implicaba renunciar a privilegios y hasta poner en riesgo su mandato y libertad, por eso siempre decidieron darle atole con el dedo a la gente, simular.

En nuestros días, por ejemplo, ya era para tener leyes que fueran muy severas y garantizaran la decencia de cada uno de los aspirantes a un puesto de elección popular, obligarlos a entregar con su solicitud de aspirante a un cargo todas las pruebas posibles de confianza, de salud, y que llegaran luego de ser electos en procesos democráticos de sus partidos, eso si sería modernizar la política, sería garantizarnos mejores gobiernos futuros y no lo que hemos visto hasta ahora, le insisto, no de Andrés Manuel sino de todos los partidos políticos y todos los que han gobernado, el ejemplo más vil es eso que cacaraquean de haberle quitado el fuero al presidente cuando no es del todo verdad.

SE CONVIERTE TAMAULIPAS EN LA TERCERA ENTIDAD CON MÁS CONFIANZA DE EMPRESARIOS DEL EXTRANJERO… luego de recibir 243.2 millones de dólares en inversiones de compañías extranjeras que representa el 10 por ciento de todo lo que aplica a nivel nacional en ese aspecto, Tamaulipas por su forma de diseñar sus políticas públicas se convirtió en la tercera Entidad con más confianza de parte de los empresarios extranjeros, informó el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

“A pesar de la desaceleración económica que se vive en el país, Tamaulipas está haciendo la diferencia. Hoy podemos resaltar que Tamaulipas sigue generando las condiciones para los sectores productivos, especialmente aquellos que están ampliando sus inversiones y que están poniendo sus ojos en nuestro estado”, dijo.

Agregó que “lograr el tercer lugar a nivel nacional en inversión extranjera, hace toda la diferencia, especialmente cuando vemos que ha habido un problema muy serio para lograr inversiones, pérdida de empleos y decrecimiento”.

Durante un encuentro con medios de comunicación también se dio a conocer que gracias a la vocación de los sectores productivos, a la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros a la política económica del Gobierno de Tamaulipas, la Entidad ha registrado en 2017 un total de 1538.1 millones de dólares, para el 2018 fueron 1510.3 millones de dólares y en el 2019 1622.6 millones de dólares que representa 3 de los 4 récord de Inversión Extranjera Directa de los últimos 20 años.

De 2016 a 2020, Tamaulipas solo acumuló 5 mil 854 millones de dólares de IED, de empresas del sector manufactura, energía eléctrica, minería, comercio y servicios, provenientes de países como EEUU, España, Países Bajos, Australia y Canadá, principalmente.

HABRÁ PROGRAMA PARA COMBATIR POBREZA… El mandatario también informó que instruyó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas a reorganizar el Presupuesto 2021, con el propósito de implementar un programa de atención alimentaria en favor de las familias que menos tienen.

“He dado instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que haga un esfuerzo adicional en el próximo presupuesto de egresos del estado para implementar y seguir apoyando con programa alimentario a la población que más lo requiere”.

Afirmó que por lo pronto y para atender las contingencias generadas por el COVID se ha implementado un programa de comedores comunitarios y la entrega de apoyos alimenticios a la población que más lo requiere, la construcción de más de 800 cuartos adicionales, obras de electrificación e infraestructura básica en diversas comunidades, apoyo psicológico para más de 12 mil personas a través de los Parques y Centros de Bienestar Social.

Además del apoyo que personal de la Secretaría de Bienestar Social brinda a la población en los cercos sanitarios instalados en los cruces internacionales, con la participación de cerca de 700 trabajadores de SEBIEN, quienes han atendido a 121 mil 770 personas.

