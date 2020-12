Martha Isabel Alvarado



El Borracho



.-Feminicidios al alza, en la época “4-T”

.-Durazo, “exige” resultados, en Sonora

.-“Rigo” Ramos sale abajo, en encuesta

.-Melhem, a punto de volver a la cancha



Dice conocido adagio, muy socorrido en política: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”, el cual se utiliza para diferenciar dos actitudes de un mismo personaje: cuando es oposición y cuando le toca ser gobierno.



Un claro ejemplo de lo anterior, sería el ex Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la “4-T”, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, que ya anda en su natal Sonora, haciendo ‘campaña’ por la gubernatura, en modo “borracho”.



Publicó Durazo Montaño en su cuenta de Twitter: “Urge que el actual gobierno del estado atienda puntualmente las recomendaciones pendientes, en torno a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora”.



Aunque no la llama por su nombre, en ese ‘tuit’, Durazo le está ‘exigiendo’ resultados a la gobernadora de Sonora, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, de filiación Priista.



En el primer cuatrimestre del gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ocurrieron 323 feminicidios en todo el país, cifra que resulta 32 por ciento mayor a la registrada durante el período de diciembre de 2017 a marzo de 2018, lapso en que hubo 245 feminicidios.



Es decir, que la “4-T” arrancó con cifras récord en feminicidios, en aquellos ayeres, con Durazo Montaño en modo ‘cantinero’, es decir, como responsable de la Seguridad del país.



De enero a junio de 2020, se reportaron 489 feminicidios, lo que significa un aumento del 7.7 por ciento a nivel nacional, dato este último, aportado por el propio Durazo, siendo aún titular de la SSP.



Durazo renunció a la Secretaría de Seguridad en octubre pasado, mes en que se registraron 2 mil 429 homicidios dolosos en México, colocándose como el cuarto mes más violento del 2020. ¿Con qué cara exige ahora resultados?.



Por eso mismo, por ser uno de los funcionarios de la “4-T” que más han quedado a deber, es muy probable que DURAZO MONTAÑO sea derrotado por ERNESTO El Borrego GÁNDARA CAMOU, abanderado de una posible alianza PRI-PAN-PRD, que estaría por concretarse.



Por su parte, el dirigente del PRI tamaulipeco, EDGARDO MELHEM SALINAS, concluiría hoy miércoles su tratamiento del Covid-19, prácticamente sin presentar síntomas, según comentan allegados.



Si otra cosa no sucede, la semana entrante retomaría Melhem sus actividades en el CDE Tricolor, así como sus recorridos por entidad.



Muy al estilo ‘norteño’, su Padre, MOISÉS MELHEM KURI, “Mussy” para sus cuates, planteó el siguiente ‘exhorto’ en sus redes sociales: “Sigo insistiendo: Cubre-bocas y distancia a 2 metros. Para todos los que no quieren, que Ch a su M”.



Para documentar el optimismo de los Priistas, ahí tienen el 47.8 por ciento de popularidad que “Massive Caller” atribuye a HÉCTOR SILVA SANTOS, aspirante a la presidencia municipal de Matamoros. En tanto que MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ “La Borrega”, al ser ‘medido’ como ‘tirador’ a la reelección, aparece con 37.1 por ciento.



Al que le va muy mal en la encuesta de “Massive Caller”, es al diputado local plurinominal RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que aparece con un 6.8 por ciento de aprobación para la alcaldía, con todo y que él ya se siente ‘presidente municipal’, y hasta se asume como “la voz de Reynosa”. Para acabarla de amolar, lo supera, con 10.3 por ciento, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que no es ningún dechado de popularidad.



También le va mal en dicha encuesta, al Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que en la ‘medición’ como probable candidato de Morena a la alcaldía de Tampico, aparece con un porcentaje muy ‘flaco’ de aprobación, del 14.0 por ciento. Y pensar que él quiere ser Gobernador. Quizá le hubiera convenido más, hacerle caso a AMLO, y haber renunciado el 30 de octubre pasado, para dejarse de…‘medias tintas’, y ‘placearse’ abiertamente.



El que renunció a su cargo en la SEGOB, fue HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón que, en un video de despedida, dice: “Como tamaulipeco, tengo nuevas encomiendas; y desde ahí, empezaré a crear y recrear un sueño largamente acariciado desde la mocedad de mi vida”. Y remata: “Nos vamos a ver pronto”.



Si ese sueño ‘largamente acariciado’ es la alcaldía de Reynosa, le va a tocar formarse en una fila más larga que la de las tortillas.



CONTRAFUEGO: ‘Divo’ de 4ta.

Hasta la próxima.