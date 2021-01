Aplican vacunas en personal médico de los hospitales del IMSS

Redacción InfoNorte

Con el apoyo de los servidores de la nación del gobierno federal, la mañana de este miércoles inició en los hospitales Covid-19 de todo el país la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad.

La aplicación de la vacuna comenzó en los siete hospitales que atienden a pacientes con el virus SARS-CoV-2 en Tamaulipas: Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 en Ciudad Victoria; los HGZ No. 3 de ciudad Mante, No. 11 de Nuevo Laredo, No. 13 de Matamoros y No. 15 de Reynosa y los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 6 de Ciudad Madero y No. 270 de Reynosa.

De igual forma, se inmuniza al personal de los cuatro Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS- BIENESTAR ubicados en los municipios de Tula, Hidalgo, Soto La Marina y San Carlos, y las 103 Unidades Médicas Rurales (UMR) establecidas a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco.

Antes de que concluya el mes de enero se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y, posteriormente, iniciar con la vacunación a adultos mayores.

La campaña de inmunización a los trabajadores que siguen en la primera línea de atención de la pandemia inició el pasado 24 de diciembre.