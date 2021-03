Martha Isabel Alvarado



Inseguridad no respeta colores





.-Sabadito ‘alegre’, el día más violento de 2021

.-Durazo dejó ardiendo el rancho en Seguridad

.-Rosa Icela Rodríguez no goza de buena salud

.-Benito, ‘Makito’ y ‘Chuma’, directos a la boleta



Hay algo que no está funcionando del todo bien en el Gabinete de Seguridad del Presidente LÓPEZ OBRADOR, a juzgar por la cifra de homicidios dolosos registrada este 7 de marzo, catalogado como el día más violento en lo que va del 2021.



Para un solo día, 103 asesinatos son muchos, y dan la impresión de que habría que hacer ajustes en la estrategia de Seguridad.



El anterior Secretario del ramo, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, durante los meses que estuvo al frente de la SSP, no logró ‘darle al clavo’, y por lo visto, su sucesora ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, tampoco ha podido.



Según se sabe, doña Rosa Icela, a sus 62 años de edad, no goza de buena salud, y necesariamente, un cargo como el que le ha sido encomendado, requiere temple y fortaleza.



Como es sabido, doña Rosa Icela tardó casi dos meses en recuperarse del contagio de Covid-19, y aún cuando ya había sido ‘nombrada’ Secretaria de Seguridad Pública, se mantuvo ausente de la dependencia, debido a dicha enfermedad.



El 24 de febrero pasado, en el marco de la ceremonia del Día de la Bandera, que encabezaron en Iguala, Guerrero, el Presidente LÓPEZ OBRADOR y su homólogo de Argentina ALBERTO FERNÁNDEZ que acudió como invitado especial, a Rosa Icela le dio golpe de calor en plena ‘locación’, y tuvieron que auxiliarla.

¡Qué barbaridad!. Tal vez convendría que Rodríguez Velázquez le hable con franqueza al Presidente, y le pida que la quite de esos ‘estreses’, y le asigne una responsabilidad menos complicada.



La semana pasada (el 4 de marzo), justamente el día en que doña Rosa Icela anunció en la conferencia mañanera, un programa de Protección a candidatos que contenderán en las elecciones del 6 de junio próximo, hubo dos aspirantes asesinados: YURIEL GONZÁLEZ LARA, aspirante a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, así como MELQUIADES VELÁZQUEZ aspirante a la alcaldía de La Perla, Veracruz, ambos del PRI.



¿O sea, que para acabarla de amolar, doña Rosa Icela tiene ‘mala suerte’?. Dícese que ella es ‘recomendada’ de la editora CARMEN LIRA, persona muy apreciada por el Presidente.



En descargo de las críticas a su gobierno, en el entorno del Día de la Mujer, AMLO hizo los siguientes planteamientos en su mañanera, en respuesta a una pregunta de la reportera SARA PABLO, sobre si valdría la pena tender puentes con las mujeres:



“Pues tenemos puentes, Sara. Todos los días estamos trabajando desde muy temprano para garantizar la seguridad, la protección de los ciudadanos”, apuntó el Mandatario.



Y agregó: “Nunca en la historia un presidente había atendido el problema de la inseguridad como ahora. Todos los días de 6:00 a 7:00 a siete de la mañana de lunes a viernes se reúne el Gabinete de Seguridad, todos estamos”.



“Estamos en la protección de hombres y de mujeres, y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva, y aquí lo hemos informado. Nada más que, como hay intereses políticos, hay politiquería, grilla, cizaña, como se le llame, pues hagamos lo que hagamos, no les gusta”, concluyó.



¿Será que hay quien falla en el equipo del Presidente, y no le pasa los datos reales?. ¿Cómo es que un día después, de la jornada más violenta, que fue la del 7 de marzo, dice que está bajando la incidencia delictiva?.

Habría que señalar, que la violencia no respeta siglas ni colores, pues de los 103 homicidios dolosos registrados el domingo, 14 se registraron en Guanajuato, entidad gobernada por el PAN; 8 en Jalisco, que es territorio de Movimiento Ciudadano, mientras que, en Baja California y Veracruz, entidades gobernadas por Morena, se ‘apuntaron’ 7 y 7 cada una. Quedando repartidos el resto de los casos, en el Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca, con 6 casos cada una.



En Reynosa, se siguen llevando a cabo encuestas vía telefónica, algunas de ellas desde el número 899 4370987, en las cuales se les pregunta a los usuarios de Telmex, si hoy fuera la elección de presidente municipal, por quién votarían, entre: BENITO SÁENZ BARELLA del PRI, CARLOS PEÑA ORTIZ de Morena, y JESÚS MA. MORENO IBARRA del PAN. Diríamos por cuenta de este espacio que, lo más seguro es que los 3 aparezcan en la boleta electoral.



Quien ‘reaparecería’ en escena, al tenor de la actual contienda electoral, sería la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, quien sería candidata a la primera regiduría en la planilla del PRI para el Ayuntamiento de Reynosa 2021-2024, según ha trascendido.



Despedimos nuestra entrega de hoy, con una muy afectuosa felicitación de cumpleaños para el Contador-Doctor, JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, reynosense excepcional, muy querido en diversos círculos de la sociedad tamaulipeca, por su don de gentes y su espíritu de servicio. Hoy más que nunca, felicidades querido amigo.



