Martín Sánchez Treviño

Caen utilidades de la banca pero no reporta perdidas

Según un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante los primeros dos meses del 2021 las utilidades de los bancos registraron una caída del 22.4 por ciento respecto al año anterior. Es decir, reportan una baja en las utilidades, pero en ninguno de sus indicadores reportan perdidas.

En cambio, si refieren un deterioro en los pagos de los tarjetahabientes de crédito, no obstante, más de 5 billones de pesos es el saldo de las tarjetas con los bancos que operan en la república mexicana, aún así el saldo es menor 5.7 por ciento respecto al 2020.

Arrastran un saldo vencido por más de 51 mil millones de pesos. En el mismo rubro la banca reporta una morosidad del orden de los 5 mil millones de pesos equivalente al 3.68 por ciento.

Nada de esto se compara con la movilidad de la población con motivo de la Semana Mayor, donde la autoridad se a mostrado laxa en las medidas de seguridad ciudadana en las regiones donde hay semáforo naranja respecto la pandemia del Covid-19.

Por la afluencia en las carreteras y en los destinos turísticos, se presumen que los efectos de la pandemia en la economía familiar, no tuvieron efectos nocivos pues es un indicador de la enfermedad ha sido superada y la población volvió a la normalidad.

Al cierre del primer trimestre el sistema bancario mexicano si bien los resultados de ganancias se reportan a la baja. El sector primario en el noreste del país en particular la franja fronteriza reportó las primeras lluvias después de la helada registrada al inicio del 2021.

También se registra un desabasto de granos en la frontera por ello hay un flujo de sorgo y maíz el sorgo del estado de Sinaloa hacia la franja fronteriza, se presume que se exporta por la frontera tamaulipeca.

Los analistas de la bolsa agropecuaria de Chicago indican que además de granos básicos para el consumo humano y animal otros cultivos tienen demanda en Estados Unidos y por ello paradójicamente los granos y las hortalizas que se cultivan en México serían insuficientes para satisfacer la demanda y se habla de trasvases de productos provenientes de los campos de producción en China y la esa región.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que Tamaulipas está listo para recibir a turistas de otras entidades, recomendó a la población mantenerse alerta con cuidados sanitarios debido a que el Covid-19 no ha sido superado en las entidades de donde provienen los paseantes que visitarán a esta entidad.

El gobernante apuntó que el flujo del turismo podrá permitir que se recuperen las empresas vinculadas al turismo, pero indicó que deberán cumplirme las medidas sanitarias y por ello la secretaria de salud vigilará que se cumplan los protocolos sanitarios.

En el rubro electoral también el Instituto Electoral de Tamaulipas considerando el cuidado de la salud de todas las personas que intervienen durante estas actividades, tal y como lo establecen los protocolos de sanitarios establecidos como equipo de protección personal, gel antibacterial, limpieza y sana distancia, este domingo continuó la recepción de solicitudes de registro de candidaturas para participar a un cargo de puesto de elección popular en los comicios del domingo 6 de junio de este año.

En el renglón académico, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, reconoció el esfuerzo realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para enfrentar los retos y circunstancias de la contingencia sanitaria y asegurar con la capacidad y talento de los universitarios la calidad de la educación en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

El mandatario estatal destacó lo anterior, durante el Informe del Rector José Andrés Suárez Fernández, en su tercer año al frente de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, en una ceremonia solemne efectuada en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Centro Universitario Sur (Campus Tampico).