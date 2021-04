Martha Isabel Alvarado



El ‘mercado’ de San Lázaro





.-PT; Desafuero como ‘moneda de cambio’

.-El “trueque” de Mauricio Toledo, por CDV

.-Parientes en las Planillas de todos colores

.-Alcalde, ‘manda’ a su Mamá de candidata



Toda una ‘telenovela’ se ha ‘tejido’ en torno al probable Desafuero del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuyo desenlace se conocería esta misma semana, de acuerdo al curso que estarían tomando los acontecimientos.



De hecho, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que encabeza el morenista PABLO GÓMEZ, debió aprobar el Dictamen correspondiente, el pasado lunes.



Dictamen que previamente fue elaborado, cuya conclusión sería: “Sí, ha lugar al Desafuero”, como aquí lo asentamos en anterior entrega.



¿Por qué no se dio tal aprobación el pasado lunes?. De acuerdo a un trascendido, ello se debió a que el PT, a través de su representación en la mencionada Sección, rehusó dar su voto a favor del Desafuero, y el asunto “se atoró”.



Aunque el “No” del Partido del Trabajo, no fue definitivo. Es decir, que dicho Partido, representado por la diputada ANA RUTH GARCÍA GRANDE, más bien, habría ‘condicionado’ su voto.



Es decir, que el PT, de acuerdo a un trascendido, recurrió al típico “dando y dando”: Otorgar el voto a favor de Desaforar al gobernador CABEZA DE VACA, a cambio de ‘salvar’ de ese mismo procedimiento a uno de sus diputados federales, en este caso MAURICIO TOLEDO GUTIÉRREZ, acusado de Enriquecimiento Ilícito por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, misma que solicitó su Desafuero, para procesarlo luego, penalmente.

El 28 de enero pasado, la Sección Instructora aprobó un Acuerdo para iniciar el procedimiento de Desafuero del Diputado Toledo, mismo que no se ha concretado. Y “como dijo Don Teofilito…”.



Trascendió, que al diputado Toledo ya lo ‘sacaron’ de la lista de ‘prospectos’ al Desafuero, tal como lo pedía el PT.



¿Será que a Toledo Gutiérrez ya “se la perdonaron” los de la “4-T”, pese a que la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, lo trae ‘atravesado’?.



Capaz que, a Toledo, si acaso, le tocarían unas nalgadas de DAVID MONREAL, a manera de ‘castigo’.



Al tenor de lo antes relatado, ya no habría obstáculo para que el PT vote en la Sección Instructora, a favor de que sea Desaforado el gobernador de Tamaulipas.



Hoy a las 12:30 horas tendrá lugar la Reunión Ordinaria de la mencionada Sección Instructora (de manera virtual), cuyo Orden del Día establece en el punto número 6:



“Proyecto de acuerdo de recepción de alegatos, en el expediente de declaración de procedencia SI/LXIV/DP/02/2021, iniciado en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”.



Bajo ese contexto del probable Desafuero del gobernador tamaulipeco, no habría que perder de vista que ayer en la madrugada, a las 5:30 horas, llegó a Palacio Nacional el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, SANTIAGO NIETO CASTILLO.



Como lo anotamos líneas arriba, todo parece indicar, que el desenlace del Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, se conocerá esta misma semana, de no haber cambio de “pichada”.



Otro ‘candidato’ al Desafuero, es el diputado federal de Puebla, -recién expulsado de la bancada de Morena-, SAÚL HUERTA CORONA, acusado de violación sexual en agravio de un menor de edad. La Fiscalía de la CDMX, solicitaría, tan pronto como ayer en la tarde, la Solicitud de Procedencia.



Se infiere que, de aquí al viernes en que concluyen sus trabajos, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, trabajará “a destajo”.



El dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, anunció que su Partido presentará recursos legales para combatir la ampliación de mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ARTURO ZALDÍVAR, lo cual habría roto una supuesta línea de ‘negociación’ de la “4-T” con los Senadores ‘azules’, que implicaba un ‘resquicio’ del caso CDV.



Finalmente anotaremos, que eso de meter a los parientes en las Planillas de los Partidos Políticos, parece un fenómeno generalizado.



De modo que el alcalde de Río Bravo, surgido del PAN, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, haría el ridículo si criticase al diputado federal de Morena ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO por meter a su esposa DUNIA MARÓN como candidata a Primera Regidora del Cabildo de Madero, toda vez que él hizo lo propio con su mamá, doña ROSALVA LÓPEZ de 65 años de edad, que va de candidata a Primer Regidor en el próximo Cabildo riobravense.



CONTRAFUEGO: ¡Qué hambre chingada!.

Hasta la próxima.