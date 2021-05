Martha Isabel Alvarado



¿Quién toma esas decisiones?





.-“Makito” y Benito Sáenz se abrazan

.-G.P., protagoniza venturoso rescate

.-Terrible derrumbe, y AMLO dormido

.-Línea 12. ¡Ni cómo culpar al pasado!



Escalofriantes, son las imágenes que circulan en redes sociales y medios electrónicos, así como en las Portadas de periódicos impresos, relativas al desplome de un fragmento de la Línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, registrado la noche del lunes a las 10 de la noche.



Según se sabe, a esa hora, AMLO ya se encontraba durmiendo en sus aposentos de Palacio Nacional, y no lo quisieron despertar.



¡Válgame Dios!. ¿Quién toma ese tipo de decisiones?.



Obviamente, por tratarse del cargo político más importante del país, y por altísimo nivel de responsabilidad que implica, se supone, que un Presidente de la República, “no duerme”. Es decir, que es un servidor público de tiempo completo.



Tanto que ‘venera’ LÓPEZ OBRADOR al llamado “Siervo de la Nación”, JOSÉ MARÍA MORELOS, y resulta, que el tabasqueño no honra esa admiración en los hechos, sirviéndole a su pueblo, como un Presidente “24-7”, sobre todo, por lo mucho que luchó para llegar al cargo.



Vaya ‘bronca’ que implica para la llamada ‘Cuarta Transformación’ esta tragedia del desplome del Metro, dicho lo cual, por la marcada propulsión que tienen sus ‘próceres’ de culpar al pasado de todo lo que sale mal en los tiempos actuales.



Pero esta vez, ni cómo culpar al pasado, toda vez que, el gobierno de la Ciudad de México, antes DF, solo han ostentado ellos, los cercanos al grupo que encabeza López Obrador, antaño, bajo la etiqueta del PRD.

Dice conocida frase, que “el hilo se revienta por lo más delgado”, y en ese sentido, cabría suponer que la ‘culpa’ de esto que ocurrió con la Línea 12 del Metro, que dejó saldo de 24 muertos, y decenas de lesionados, se lo terminen ‘cargando’ al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, MIGUEL ÁNGEL MANCERA.



Actualmente Mancera es Senador por el PRD, y no hay que descartar, que si la “4-T” opta por “empapelarlo” con el tema de la Línea 12, tengamos en puerta otro Desafuero exprés. Para lo cual quizá se tendría que convocar a un período extraordinario en San Lázaro.



Ni modo de ‘cargarle el muertito’ al hoy Secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD, que fue quien construyó la Línea 12 en el año 2008, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.



¿Ya se acordaron quién fue el Tesorero de Ebrard en la CDMX, en aquellos ayeres?. Pues ni más ni menos que MARIO DELGADO, actual dirigente nacional de Morena.



O sea que, que los de la “4-T” no tienen mucho pa’ dónde hacerse en este penoso asunto. Sobre todo, cuando la actual Jefa del Gobierno capitalino, CLAUDIA SHEINBAUM ya ‘se aventó el tiro’ de decir que se deslindarán responsabilidades, y que no habrá impunidad.



Ahora sí que, a riesgo de pecar de mal pensados, diríamos, que a la Sheinbaum se le estarían presentando una oportunidad “de oro” de ‘deshacerse’ de su principal ‘competidor’ por la candidatura de Morena a la Presidencia de México, a disputarse en 2024, que es precisamente Marcelo Ebrard.



Quién no recuerda, que a raíz de la ‘bronca’ financiera que se desató en torno a la llamada “Línea Dorada”, y los 17 mil 500 millones que se invirtieron en la misma, fue que Ebrard tuvo que auto-exiliarse en el extranjero, radicando durante buen tiempo en Paris.



Como es bien sabido, Ebrard dejó el exilio ‘dorado’, precisamente a petición de AMLO, que lo invitó a regresar a México, bajo su “manto protector”, para impulsar la ‘Cuarta Transformación’ del país.

No está de más recordar que, la propia Claudia Sheinbaum, ya “la libró” una vez, en los tiempos en que fue Jefa de la Delegación Tlalpan, y hubo un ‘amago’ de llamarla ante la justicia, para que respondiera en torno a la tragedia del Colegio “Rébsamen”, en cuyo derrumbe, suscitado en 2019, murieron 19 niños y 7 mujeres.



Al margen de tragedias, en Reynosa, muy comentado ha sido el abrazo en que se fundieron el candidato del PRI, BENITO SÁENZ BARELLA y su opositor de Morena, CARLOS VÍCTOR PEÑA, “Makito”, al ‘coincidir’ durante un recorrido por el tianguis de “La Joya”. Capaz que de repente se anuncia por allí alguna ‘declinación’.



A todo esto, quien de algún modo evitó una tragedia, fue el candidato del PAN a la diputación federal del distrito 09, GERARDO PEÑA FLORES, que, durante un recorrido por la colonia Las Palmas, pasaba por el sitio donde un auto, junto con sus tripulantes, se precipitó al canal. Sin dudarlo, el abanderado panista usó su propia unidad motriz para jalar el vehículo, logrando rescatarlo, venturosamente. Acción que fue premiada con aplausos y gritos de aprobación de los vecinos.



