Marco Antonio Vázquez Villanueva

La raza de bronce…

Algo muy cercano al ridículo hizo México en las olimpiadas de Tokio, ni una sola medalla de oro, ni una de plata y apenas cuatro de bronce, muy poco el logro si se compara con el número de atletas que allá andaban y se observan los presupuestos que se destinan al área.

Hay algo más, los triunfos que obtienen los deportistas son logros personales más que de cualquier gobierno, sin embargo, si es claro que el sistema político, la administración pública, influye para que el talento en las diferentes disciplinas no se desarrolle, por darle un ejemplo, en la mayoría de las escuelas primarias la materia de educación física no existe o a lo más que llegan es a poner a los niños a dar vueltas a una cancha o patear un balón.

Las deficiencias siguen en las secundarias, los muchachos apenas aprenden parte de reglamentos deportivos y ahí termina, es claro, entonces, que todos los deportistas se desarrollan por cuenta propia, quien triunfa lo hace más por gusto, talento y gasto personal y de la familia que por apoyo o un encausamiento a sus habilidades a tiempo, tarea que por supuesto le debería corresponder a los gobiernos.

Ándele, para allá iba, a que el sistema educativo no está cumpliendo con su función en forma adecuada, no se preocupa por orientar a los niños, no se interesa en lo mínimo en conocer las habilidades de cada uno de ellos y encausarlas de tal forma que cuando terminen su periodo de instrucción se conviertan en personas felices, capaces de desempeñar como los mejores un oficio o profesión que les permita vivir dignamente y además les garantice una alta calidad de vida a sus familias.

Vaya pues, es hora de que el sistema educativo pueda detectar a tiempo las cualidades de cada niño o niña de tal forma que estudie la carrera que le permita ser feliz o aprenda el oficio o deporte que le ha de tener contento y con dinero, si se puede, las teorías psicologías así lo sentencian, en otros países van muy avanzados al respecto mientras que en México lo que abunda son los profesionistas frustrados, sin empleo en el perfil que obtuvieron, sin oportunidades.

Quizá si sea mucho presupuesto que se requiere para detectar el talento de cada uno de los niños, sin embargo, da la impresión de que el obstáculo más grande sea la palabra felicidad, el lograr que todos los mexicanos estén contentos porque eso no reditúa votos sino libertades y protesta ante lo mal hecho lo que no le conviene a los gobiernos, pero, créalo, nuestros niños ya merecen tener mejores expectativas.

En lo que no existe duda es en que la educación, la escuela, es el único microbús al progreso, a la igualdad, lo que nos puede llevar a eliminar nuestros problemas de violencia y muerte, con un sistema educativo adecuado quizá dejemos de ser la raza de bronce, por lo menos en las olimpiadas, y empezaríamos a producir campeones, así que, más allá de discutir el regreso a clases para lo cual no hay condiciones, quizá los encargados del área tienen que aprovechar el tiempo de pandemia para diseñar un proyecto educativo diferente, que realmente funcione y que sea el camino a la felicidad de todos los mexicanos, pero no, ni por error se les ocurrió, ni se les ocurrirá, ni siquiera observando tanta desigualdad y tan pocas oportunidad que tuvieron muchos para estudiar en casa…

DESARROLLAN ESTUDIOS DE ARRECIFES UAT Y MARINA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por medio del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) de la Secretaría de Vinculación, en coordinación con la Secretaría de Marina a través de la Primera Zona Naval, realizaron una evaluación sobre la evolución del buque destructor Usumacinta E-20, el cual fue hundido hace diecisiete años para crear un arrecife artificial en la zona costera cercana al puerto de Altamira.

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis videográfico de una inmersión ejecutada el pasado 21 de julio de 2021, el ahora arrecife artificial Usumacinta E-20 se encuentra en una fase madura de sucesión ecológica de arrecifes artificiales.

En él se encontró la presencia de peces como petos, barracudas, medregales y pargos que cubren ahí sus necesidades alimentarias y de refugio. Asimismo, los resultados muestran que la totalidad de la superficie de este arrecife está cubierta de organismos como hidrozoarios, corales, poliquetos y esponjas.

El buque fue hundido el 30 de marzo de 2004, a 15.8 kilómetros al sureste del morro de la escollera sur del puerto de Altamira, a una profundidad de 35 metros, como pecio (término que se refiere a los restos de un barco hundido) para generar un área arrecifal.

Tras este análisis, el informe detalla que el Usumacinta E-20 desempeña y seguirá desempeñando su última misión asignada como arrecife artificial, generando asimismo un espacio para ser visitado por quienes practican el buceo recreativo o profesional.

Gracias a la colaboración entre la UAT y la Secretaría de Marina, se continúan realizando acciones que buscan vigilar y preservar el medio ambiente marino, reforzando la lucha en la conservación de los mares y costas de nuestro país.

AGRADECE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO OBRAS ESTATALES… El alcalde Arturo Sanmiguel Cantú agradeció al gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, la entrega de un puente vehicular y un Centro de Bienestar y Paz, a las y los neolaredenses.

Durante su visita a la ciudad este martes, el Ejecutivo estatal también se reunió con empresarios y les dio a conocer avances en diversos rubros en el Estado.

“Una visita muy importante, muy productiva con todos los sectores, se dio a conocer los avances que ha tenido el gobierno estatal y el desarrollo que ha tenido Nuevo Laredo y el puente del Comercio Mundial y es un apoyo que recibieron todos los empresarios de Nuevo Laredo por parte del gobierno del estado”, dijo el presidente municipal. Las obras que entregó Francisco García Cabeza de Vaca, son:

El Paso Superior Vehicular, en Carretera Aeropuerto y avenida Monterrey, que agilizará el tránsito de transporte de carga y permitirá a las y los residentes de la colonia Colinas del Sur, el acceso directo a su sector.

El Centro de Bienestar y Paz, en la colonia Los Presidentes, el cual contribuirá al fortalecimiento del tejido social en la zona.

Sanmiguel Cantú, también acompañó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a una reunión y comida en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, con integrantes de este gremio y empresarios.

“Que no quede la menor duda de que vamos a seguir impulsando el desarrollo económico aquí en Nuevo Laredo. La mejor fórmula de combatir la pobreza es generando riqueza, inversiones, desarrollo, empleos y oportunidades y ¿saben qué? quien genera eso son ustedes, los sectores productivos”, dijo el Gobernador.

Francisco García Cabeza de Vaca reiteró además el compromiso que tiene con el bienestar de las familias de Nuevo Laredo.

“Nos interesa el desarrollo económico. Estamos en una etapa, de un gobierno que estamos por terminar, en septiembre debemos entregar cuentas sanas; estamos en contacto con proveedores, contratistas, traemos casi 40 millones de pesos abajo de lo que nos había presupuestado el gobierno federal y aún así estamos cumpliendo con los proveedores y constructores, con los pagos de ellos”, destacó por último Arturo Sanmiguel.

