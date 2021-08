Exige Comapa Victoria reconexión de luz ante CRE

Redacción InfoNorte

Después de que la Comisión Federal de Electricidad hiciera caso omiso a un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación para reestablecer el suministro de energía eléctrica, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria interpuso ahora una queja ante la Comisión Reguladora de Energía, por las anomalías que ha cometido el superintendente Loth Mendiola, así lo informó el gerente general del organismo operador de agua, Gustavo Rivera Rodríguez.

En rueda de prensa se dio a conocer este nuevo recurso interpuesto ante la instancia federal con el fin de obtener la reconexión del servicio de energía eléctrica tanto en las oficinas centrales como ahora en la sucursal norte.

“Apenas el pasado lunes nuestro apoderado legal acudió ante la Comisión Reguladora de Energía en la Ciudad de México para interponer la queja por cobro irregular y no respetar las medidas cautelares de reconexión ordenada por un juzgador federal a la Comisión Federal de Electricidad”.

Agregó: “también estamos pidiendo que jamás tuvimos una inspección donde nos digan porqué llegaron a esa suma en el recibo de luz a esa cuenta que mes a mes nos están formulando”.

Rivera Rodríguez mencionó que también se realizó la notificación de dicha queja a la Secretaría de la Función Pública, “para que inicie los procedimientos correspondientes donde estamos pidiendo sanciones administrativas para los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en esta zona”.

“Yo insisto y sostengo que estas mediciones que se realizan en las instalaciones de la Comapa Victoria las están haciendo sobre las rodillas, es al tanteo, no puede ser posible que estemos en algunas instalaciones sin luz desde el mes de abril y nos siguen facturando de la misma manera”.

Finalizó señalando: “Esta es una defensa que estamos realizando para que no ocurran las situaciones que nos han pasado con anterioridad, no podemos estar sin acción porque la CFE si desacata disposiciones de jueces federales, que no nos puede pasar a nosotros, tenemos que ser muy contundentes”.