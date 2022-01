Martha Isabel Alvarado



A Mario Delgado, ‘le llovió’ grueso





.-Ya les andaba a los de Morena en Reynosa

.-Irregularidades de la interna, el gran tema

.-“Rodolfistas” urgidos por sumarse con AVA

.-“El Truco”, se registraría entre días 15 o 16



En plan retador, arrancó el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, durante la conferencia de prensa que encabezó en Reynosa (el sábado), junto con el pre candidato a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y del delegado del CEN en esta entidad, LUCIO ERNESTO PALACIOS.



Dijo Mario Delgado, que los de la alianza PRI, PAN, PRD, “están moralmente derrotados”. Posteriormente usó una expresión coloquial: “En la anterior elección los dejamos en zapato”, para dar a entender que arrasaron a sus rivales en las urnas.



Llamó la atención que, en automático, la frase de Delgado, “los dejamos en zapato”, dibujó una sonrisa en el rostro de Américo Villarreal, más no sabemos si obedeció a una reacción ‘nerviosa’, o a la ‘malicia’ de sentirse capaz de repetir esa ‘hazaña’ en Tamaulipas.



Sobre todo, considerando que Villarreal Anaya casi no sonríe.



Contra lo que se suponía, el caso Carmona, no fue el tema dominante en la conferencia de prensa, que por cierto se realizó en un inmueble propiedad de la familia del ex delegado de la “4-T” en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



¿Será que los morenistas escogieron ese lugar buscando que todo transcurriera en un ‘ambiente controlado’ y no arriesgarse a una ‘travesura’ de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, que anda ‘encaboronada’ con el Presidente del CEN, y con Américo Villarreal?.



¿O simplemente, lo escogieron para tratar de ahorrarse los más de 20 mil pesos que costó el banquete para 28 personas que se sirvió en un salón aledaño?. (Aunque viéndolo bien, el ex delegado federal tiene fama de todo, menos de espléndido).



El menú fue: una entrada de queso panela con guacamole; un segundo tiempo consistente en Rib Eye o Atún, y de postre Cheese Cake de queso de cabra o pastel Red Velvet. Y de tomar: tequila, mezcal y vino tinto, además de agua y refrescos.



Para los que están con el pendiente, anotaremos, que Mario Delgado no le entró al mezcal, sólo consumió Coca-Cola y agua, e imprimió brevedad a la comida, aduciendo que llevaba prisa.



Como lo señalamos líneas arriba, el caso Carmona no fue lo relevante en la conferencia, más bien lo fueron las supuestas irregularidades habidas en el proceso interno de Morena, como el que se hayan publicado nombres de los ‘agraciados’ con las candidaturas entre los días 18 y 21 de diciembre. Tomando en cuenta que la sesión formal para dar los resultados de las encuestas tuvo lugar hasta el día 22.



En ese punto, la conferencia de prensa “se les salió de las manos” a los organizadores, dado el cúmulo de cuestionamientos, al tenor de los cuales, Mario Delgado terminó respondiéndole a LUIS ALONSO VÁZQUEZ: “Yo no firmé ese documento, no sé de dónde salió eso”, aún cuando su rúbrica aparece claramente en dicha papeleta.



Qué caro está ‘pagando’ Mario Delgado el haberle cumplido el ‘encargo’ al difuntito Carmona. La raza casi ‘lo monta en un burro’.



El dirigente nacional de Morena arribó a Reynosa en un vuelo comercial (de Aeroméxico) a las 10:45 am. Curiosamente, entre los pasajeros venía JAVIER VILLARREAL TERÁN, “Javo”, cercano colaborador de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien lo ‘apadrinó’ para obtener la diputación local plurinominal que ostenta.



No es por intrigar, pero a varios “rodolfistas” se les ve desesperados por hacer el ‘crossover’ hacia el proyecto de Villarreal Anaya.

Cuando los guardias de la Plaza Comercial sede de la conferencia encabezada por Mario Delgado, se aseguraron de que la raza de prensa se había retirado, asomaron la cara los alcaldes: ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira; MARIO LÓPEZ “La Borrega” de Matamoros; NATALY GARCÍA de Díaz Ordaz, CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo y HÉCTOR JOEL VILLEGAS, “El Calabazo” de Río Bravo.



Además de los diputados federales: ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, TOMAS GLORIA REQUENA, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, CLAUDIA HERNÁNDEZ y la ex legisladora OLGA SOSA RUÍZ, que quiere ser “ajonjolí de todos los moles”.



Así como los diputados locales: ARMANDO ZERTUCHE, JOSÉ BRAÑA MOJICA, VITAL ROMÁN, ELIPHALET GÓMEZ, ÚRSULA MOJICA, MARCO GALLEGOS, CASSANDRA DE LOS SANTOS, OVIDIO GARCÍA y ALBERTO GRANADOS. Ausente, su compañero de bancada, HUMBERTO PRIETO, quien, por lo visto, le guarda ‘lealtad ciega’ a MAKI ORTIZ, al igual que el alcalde “Makito”, que tampoco acudió.



Para la coordinación de campaña de Américo Villarreal, se menciona al ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS, lo cual suena poco probable, ya que no se le conocen dotes de operador político, aunado a otras circunstancias.



Por cuanto hace al precandidato del PAN a la gubernatura, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, se sabe que su registro tendría lugar el 15 o 16 de enero, tentativamente. “El Truco” tuvo el viernes un evento con Medios de Comunicación en Ciudad Victoria, muy concurrido, en el que por cierto no realizó declaración alguna.



CONTRAFUEGO: Veremos, “si como roncan, duermen”.

