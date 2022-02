Ante miles de simpatizantes cierra precampaña “Truko” Verástegui

Por Roberto Aguilar/Foto especial

Ciudad Victoria.- Arropado por miles de simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD, César “El Truko” Verástegui cerró la etapa de precampaña en Ciudad Victoria.

“Terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos y listos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamás han sido fáciles”, expresó el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”.

En su discurso, Verástegui afirmó que, “mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un ex gobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso le entramos con todo en este reto. El trabajo no me asusta”.

Y agregó: “Yo les aseguro que estoy listo, estoy preparado, para ser su próximo candidato a Gobernador. Tengo la certeza de que juntos, seremos el primer gobierno de coalición en Tamaulipas”.

Verástegui estuvo acompañado por los dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional, Luis René Cantú Galván; del Revolucionario Institucional, Edgar Melhem Salinas y de la Revolución Democrática, Armando Valenzuela Barrios.

VIVIÓ EL SECUESTRO DE DOS HERMANOS, SOLO UNO REGRESÓ CON VIDA

En entrevista con Marco Esquivel, de Hoy Tamaulipas, este jueves César Verástegui afirmó que nunca ha tenido relaciones con el crimen organizado, como en ocasiones lo han señalado, y reveló el drama que vivió su familia con el secuestro de dos de sus hermanos.

“Nosotros lamentablemente el 9 de enero del 2012 cuando fui alcalde por segunda vez, dos de mis hermanos fueron secuestrados y a los 39 días me entregan a Vicente y nos siguieron acosando para que les cumpliéramos todas sus exigencias y un día antes de Semana Santa se pierde la comunicación y ya no supimos nada”, relató.

Al preguntarle el reportero que lo han señalado de tener relaciones con gente mala, respondió: “Nunca, nunca he tenido relaciones con gente mala, no me interesa y después de lo que yo viví, que destruyen todo, nunca lo he hecho ni lo haría por ningún motivo así sencillo”.

A quienes han esparcido el rumor que tiene nexos criminales, “El Truko” les dijo lo siguiente: “No tiene ni idea de lo ingrato que son al decir eso, porque no han vivido lo que yo he vivido”.