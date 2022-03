Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Desfachatez desde Palacio Nacional

*** ¿Para qué exponer a Fuerzas Armadas?

*** Razones por la renuncia de Valderrama

*** ‘Guasón’ reconoce a Morena ‘en picada’

*** ‘Loquito de plaza’ no supera entripado

*** Diputados ‘de’ Zertuche, oportunistas

Cd. Victoria.- Desde que CARLOS SALINAS DE GORTARI sacó al Ejército de sus cuarteles, so pretexto de enfrentar la entonces naciente inseguridad provocada por los cárteles, en este espacio comentamos lo riesgoso del asunto, pues acabaría por exhibir a una de las dos únicas figuras que el pueblo respetaba.

La otra era (y sigue siendo) la virgen de Guadalupe.

El tiempo nos dio la razón, pues los cárteles mafiosos (que entonces tenían prácticamente como único negocio el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos) acabaron comiéndose a los altos mandos militares.

A grado tal que, se decía desde aquella época, el dinero del narco llega hasta Los Pinos.

De aquellos tiempos a la fecha, muchos casos ha habido de mandos militares involucrados ‘hasta las manitas’ con los cárteles mafiosos.

El del GRAL. JESÚS GUTIÉRREZ REBOLLO, en el sexenio de ERNESTO ZEDILLO, es el más emblemático, sin olvidar el reciente del también GRAL. SALVADOR CIENFUEGOS, con todo y que por decisión del merolico nacional se le haya exonerado sin mayor investigación.

Pero, con todo y que durante su época como opositor ‘El Peje’ decía preocuparse por la imagen de las fuerzas armadas y lo peligroso de mantenerlas en las calles, durante su sexenio es cuando más se les ha expuesto.

En estos tres últimos años se les ha dado de todo.

Hasta instrucciones de no responder a las agresiones del crimen organizado, para el cual cínicamente se ofrecen ‘abrazos, no balazos’.

Recuérdese que como vigilantes de las aduanas fronterizas, marítimas y aeroportuarias han resultado tan corruptos como sus antecesores civiles.

El colmo de esa exhibición y degradación vergonzosa de las fuerzas militares fue el fraude que representa la construcción de vías en el Istmo de Tehuantepec, en el sureste nacional, cuyos trabajos no realizaría ni un ayudante de albañil.

¿Había necesidad de esa vergüenza?

CHISMOGRAFÍA: Tal parece que el Congreso de(¿) ARMANDO ZERTUCHE juega como perdedor, dando muestras más de oportunismo que de oficio político.

¿Que velan por el pueblo? ¡Bah! A otro perro con ese hueso.

Cierto es que el manejo de los recursos públicos no ha sido tan pulcro por parte de la administración cabecista.

Más bien, al contrario, pero ésa es otra historia de la que mucho podrían hablar los diputados de ‘oposición’.

Historia que los diputados de Morena ya debieran estar investigando, pero…

El asunto congresal es que cualquier analista observaría que ZERTUCHE ZUANI y su borregada piensan que el PAN seguirá en el Poder estatal y le quiere amarrar las manos en el manejo del presupuesto.

¿Qué acaso no le ven posibilidades de triunfo al DR. AMÉRICO VILLARREAL?

Digo, porque con las reformas presupuestales que proponen, poco margen de maniobra dejarían a la próxima administración estatal, pero…

¿Y si el próximo 5 de junio el voto favorece a VILLARREAL ANAYA y es Morena la que domina el gobierno a partir del siguiente 1 de octubre?

Luego entonces, tal parece que ARMANDO ZERTUCHE y su banda ‘legislan’ más por oportunismo, con el hígado, que con talento político, con el cerebro.

En algo totalmente distinto, sinceramente, jamás supusimos que la desfachatez y el cinismo del merolico nacional llegara al grado que este lunes dio a conocer, en relación a la masacre, al fusilamiento de casi una veintena de personas, ocurrido el domingo a manos del crimen organizado.

Fuerzas criminales que siguen haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra, a lo largo y ancho del territorio nacional (y eso incluye Tamaulipas, obvio) sin que haya fuerza gubernamental (federal, estatal y mucho menos municipal) con capacidad, intenciones o estrategia de ponerles freno.

Y es que, con un cinismo de alguien que no tiene madre se atrevió el merolico a eructar que, como no hay cuerpos que evidencien ese fusilamiento en Michoacán, no se le puede considerar como un hecho consumado.

Digo, se vale ser trompudo, pero no marrano.

Ello, con todo y la exhibición de videos evidenciando que un grupo de sicarios sacó de una vivienda a por lo menos 17personas, las colocaron frente a la pared y más de media docena de pistoleros les dispararon metralla desde distintos ángulos.

Los mismos sicarios se llevaron los cuerpos en varias camionetas, como también quedó evidenciado en videos captados por vecinos del lugar de la masacre.

Con todo y ello, el merolico nacional sale con la desfachatez de negar los hechos.

No hay cuerpos, no hay delito, dice. Qué descaro. Vaya cinismo.

Por supuesto, aprovechando esa enésima ocurrencia desde Palacio Nacional, no faltan quienes proponen que, con esa ‘lógica’ del ‘Peje’, definan que en el caso de Ayotzinapa, dado que no hay cuerpos de las supuestas 43 víctimas, no hay delito que perseguir.

Definitivamente, el merolico nacional es huérfano maternal.

En temas locales y para entender el relevo de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como ‘cónsul’ de la 4T en Tamaulipas, parece haber solo tres opciones:

Una, que el amor que decía tenerle a Tamaulipas se le acabó el 23 de diciembre.

Dos, que con esa desilusión a cuestas le era incómodo al candidato AMÉRICO VILLARREAL JR.

Tres, que, como en la fábula del buque en pleno hundimiento, prefirió ser de los primeros en saltar.

En el mismo tenor, visto está que GONZÁLEZ VALDERRAMA será el segundo ‘amigo’ del merolico nacional que se queda sin chamba en tan corto tiempo.

Y es que tanto RODOLFO como HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ se decían merecedores de la estafeta guinda al gobierno de Tamaulipas porque el huésped de Palacio les distinguía con su amistad.

Y pensar que el elegido por Morena (léase DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA) apenas está por cumplir cuatro años de acercamiento con el ‘fiel de la balanza’ guinda.

Así las cosas, ¿cuánto durarán sin chamba ‘Guasón’ y RODOLFO?

Concatenando chismes, asegura HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA (pero solo entre sus muy íntimos) que la posibilidad de ver a Morena como gobierno en Tamaulipas en este 2022 se desmorona.

Obvio, todo se vino abajo desde que no fue él a quien benefició el dedazo cupulero.

En ese sentido, el propio ‘Guasón’ asegura haber tenido propuestas para que se postulara como independiente, pero le ganó el respeto a su amigo merolico.

Y, cierto, aunque es una verdadera jalada, hay quienes se la tragan.

O, como diría joven lector de estos pergeños, ‘parece chiste, pero es anécdota’.

Paréntesis para manifestar la congratulación personal por el cumpleaños que este martes 1 de marzo de mi amada ADRIANA MELO DELGADO.

Con un orgulloso agregado pues, aparte de ser la madre de mis pequeños(¿) cuatro retoños, la mitad de su vida la ha pasado ADRIANA al lado de quien abajo suscribe al calce. Felicidades, hermosa.

Por su lado, quien no deja de exhibir su incomodidad es el flamante secretario General de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES.

Y es que, aunque ya anda encampañado su antecesor AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI, le dejó la dependencia cercada con personeros que el exalcalde de Xico eligió a pocas semanas de dejar las oficinas.

Unas oficinas infestadas de… priístas.

Los más destacados: TINO SÁENZ, HERIBERTO RUIZ y la más reciente adquisición, SERGIO GUAJARDO.

Todos con largos kilometrajes en el trabajo de operación electorera en favor del PRI.

¿Quién lo iba a decir?

Por un lado, priístas trabajando para una administración que los ha vapuleado por cinco años.

Por el otro, un panista que deja toda la operación electoral en manos de quienes en su momento lo han vapuleado en las urnas.

Finalmente, trascienden las razones por las que el senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, suplente del DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no tiene el mínimo interés en meterse a la campaña por la sucesión gubernamental en la que el candidato de su partido, Morena, es precisamente el galeno cardiólogo.

Y ésas están relacionadas con ese vicio oficial que, según el merolico nacional, ya no se practica en este país: la corrupción.

De acuerdo con un examigo de LÓPEZ VARGAS que lo acompañaba en sus constantes visitas a la secretaría General de Gobierno en los primeros tres años de esta administración azul, ha encontrado un gran botín en ese otro cáncer que ya no existe en este país: el tráfico de influencias.

Y así, ‘como un adelanto’, nos dice el chismeante, resulta que el senador FAUSTINO tiene bien metidas las manos en los contratos que se asignan en la SCT y el IMSS.

Donde, como es de suponer, recibe singulares diezmos (que ya también están desterrados en las prácticas gubernamentales de nuestro país, claro).

Y eso que, según el merolico nacional, ‘no semos iguales’.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que no se recupera de doble entripado el ‘candidato legítimo’ de Morena al gobierno de Tamaulipas, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ- DURÁN?

Digo, porque, primero, le dieron tremendo descontón al designar como tercer cónsul de la 4T en Tamaulipas al exalcalde de Güemes LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, quien hace apenas unos meses se deshacía en elogios para el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Luego, porque su mesías llegó a Nuevo Laredo y ni una sola cacayaca lanzó al gobernador anfitrión, sino al contrario, hasta foto se dejó tomar al lado de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Pero, bueno, en su camino hacia la candidatura ‘legítima’ a’i la lleva DÍAZ-DURÁN.

Ya arma eventos masivos hasta de 40 personas.

Sale… y vale.

