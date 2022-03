Marco Antonio Vázquez Villanueva

Pues sí que estamos jodidos…

Eran un chingo, y a lo lejos se veían poquitos más, llegaban tarde los que tienen los pies ya pesados y las caminatas les cansan, pero no les robaron los ánimos, tampoco los espantó el sol, ni siquiera las fallas en la logística…

Todo el párrafo anterior se puede usar indistintamente para los eventos de El Truko César Verástegui que para el de Américo Villarreal, el primero candidato de la coalición Va Por Tamaulipas compuesta por PAN-PRI-PRD y el doctor encabezando una candidatura única con Morena-PT-Verde.

Primero le tocó el turno al bat al oriundo de Xicoténcatl, al Truko, mientras el maestro de ceremonias, o animador, hablaba al micrófono de 15 mil personas los ríos de gente lo iban desmintiendo, de hecho, el aspirante a candidato estaba terminando su discurso en un templete instalado en el Paseo Méndez y todavía marchaban seguidores a la altura del 17 Hidalgo, es decir, eran por lo menos seis o siete cuadras de largo lo que abarcaba la columna, no sabemos cuántos eran, difícil calcularlo, pero sí se superaba la cifra dicha y con mucho.

Y las frases de El Truko eran contundentes, “Por primera vez habrá un candidato del pueblo, y para el pueblo”, “la gente reclama resultados, porque ya están hasta la madre de todos los políticos que no aterrizan”, “cuando más necesitábamos paz, dimos resultados, cuando más necesitábamos seguridad dimos esfuerzo, y cuando más necesitábamos respuestas, dimos nuestro trabajo y dimos nuestro empeño, pero sobre todo dimos resultados”, luego fue enfático en el tema de seguridad, “Somos un pueblo que no quiere regresar al pasado, lo digo porque yo también soy víctima de la violencia, ni un paso atrás, estamos aquí para brindar paz y seguridad, porque hoy Tamaulipas ha logrado avances reales, y no somos ilusos, falta mucho por hacer, pero, me siento orgulloso de estar en esta lucha, de dar la cara, de luchar por mi familia y es lo que vamos a seguir haciendo”.

Ahí, en el evento de El Truko, estuvieron también los dirigentes nacionales de los partidos que forman esa coalición, también hablaron, también afirmaron que son más las coincidencias que las diferencias entre los partidos y, sobre todo, que como mexicanos buscamos un solo fin, no regresar al pasado y más unidad.

Cosa extraña, pero Américo habló en un tono parecido, lo que no fue diferente es que también eran miles y miles de personas las presentes, quizá menos que en el evento de la mañana, pero no desmerecía en nada.

Por supuesto, también hubo frases a destacar, “A estas alturas de mi vida solo estoy listo para servir y ser útil a Tamaulipas, escribir una nueva historia con apego a los principios de la verdad, la justicia y la honestidad”, “es tiempo de terminar con la política de corrupción y privilegios de unos cuantos, la esperanza en un futuro mejor se vive en Tamaulipas, como nunca, de manera valiente, libre y decidida, estamos encendiendo el despertar de las conciencias en nuestro Estado”.

Dedicó en su discurso un espacio para su madre y su padre, de quienes dijo tomó el ejemplo de vivir para servir, con austeridad, el respeto, la honestidad y la capacidad con que se gobernó Tamaulipas lo que le ha permitido hacer política bajo la premisa básica de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “exaltando los valores de la verdad, la justicia y la honestidad”.

Antes de ellos, también se registró Arturo Diez Gutiérrez como candidato de Movimiento Ciudadano, nada extraño, también hablaron de malos gobiernos, de traiciones hasta de sus militantes y personajes que se encumbraron con su partido para hacer una política de arreglos a conveniencia propia y no de la gente.

Por supuesto, en los tres registros se asoma esperanza, los tres parece que conocen el problema de Tamaulipas, aunque los números, y hasta la capacidad de movilización con cientos de autobuses provenientes de todo el Estado, dicen que dos serán los que se disputen el puesto, El Truko Verástegui y Américo, por lo pronto, el panista dio un primer golpe en cuanto a número de seguidores en su evento, pero el morenistas contrarrestó al mostrar lo que no se había visto en su movimiento, unidad, estaban todos los alcaldes, Diputados y hasta los dirigentes nacionales en su evento.

Por eso le insisto que se asoma la esperanza, porque gane quien gane ya tienen claro que el pueblo esta cansado, harto, hasta la madre, sus discursos no dejan lugar a dudas, lo triste es que así de jodidos estamos, añorando de todo, deseando de todo, anhelando todo lo que en teoría deberíamos tener, esa es la importancia de que nos metamos a la política, evitar que nos siga yendo mal…

PARTICIPA UAT EN REUNION DE UNIVERSIDADES… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participó de manera virtual en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Regional Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Desde su oficina de la Rectoría, el C. P. Mendoza Cavazos estuvo presente, mediante la plataforma Zoom, en la sesión que tuvo como sede presencial a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Como parte de la agenda, se presentó la propuesta del plan de trabajo 2022 con el fin de identificar la nueva normativa, así como fomentar la mejora continua de las instituciones de educación superior y el ejercicio pleno de la responsabilidad social universitaria de cada una de las treinta y una instituciones que forman parte de este Consejo.

El plan de trabajo organiza las acciones en tres ejes fundamentales: conservar lo alcanzado, diversificación y fortalecimiento de la comunicación, para promover la participación de los miembros del Consejo y la colaboración en convocatorias de interés común.

Se detalló que se mantendrá la institucionalidad y las actividades de las redes mediante proyectos en las comunidades universitarias, actividades de vinculación y tutorías, así como la segunda edición del Diplomado en Profesionalización de Gestores de Vinculación y Transferencia Tecnológica.

Además, se crearán sinergias que fortalezcan las capacidades de actuar en beneficio de las comunidades académicas y estudiantiles, mediante el fortalecimiento de entornos universitarios libres de violencia de género, la creación de ciclos de conferencias acerca de tópicos de interés, desarrollo de actividades que impulsen el emprendimiento, y el diseño de iniciativas que apoyen la mitigación del rezago educativo en los distintos niveles.

De igual manera se fortalecerán los contactos entre las instituciones que conforman esta red y asimismo con otras redes, y se incrementará la difusión de buenas prácticas, oportunidades de formación continua, actualización y capacitación entre los bibliotecarios que conforman la red.

En su primera sesión dentro de la región noreste de la ANUIES, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos reafirmó la participación de la UAT en los temas de la agenda universitaria a nivel nacional, y el objetivo de fortalecer la vinculación, la colaboración y acciones que tienen como fin contribuir al mejoramiento de la educación superior de todo el país.

