Marco Antonio Vázquez Villanueva

El aumento a los productos de la canasta básica está sin control, en la vida se hubiera pensado que un kilo de aguacate costaría el salario mínimo de un día, o casi, pero no es todo, el huevo, el aceite de cocina, hasta la sal y azúcar están por las nubes.

Y existe un problema mayor, hasta el año pasado todavía era muy sencillo dejar de consumir las frutas y verduras que estuvieran caras para sustituirlas por las de temporada, si la piña estaba en 30 pesos el kilo la sandía se conseguía en seis o siete, la manzana se compraba a 60 pesos, pues bastaba cambiarla por un melón de 14, y lo mismo se hacía con los alimentos, si el pescado estaba caro pues a comer pollo, si la carne de res costaba mucho dinero quizá un poco de carne de puerco o de la molida podía hacer su función, pero le digo, eso se podía hacer el año pasado, ahora parece que no existen ni los precios de temporada.

¿Qué se ha hecho?, la verdad es que es imposible el control de precios cuando se rige todo por la oferta y la demanda, más cuando lo que encarece los mismos son las acciones de gobierno, deje me explico.

Vea usted, en enero de este año el gobierno federal presumía que los salarios habían aumentado más del 70 por ciento en tres años, y es muy cierto cuando se habla del mínimo, el problema es que tampoco ahora el salario obligatorio cumple con su objetivo de alimentar al trabajador y su familia de manera digna ya que no se pudo controlar los precios de la canasta básica, es más, quizá esos aumentos obligaron a las empresas a trasladar sus costos de operación al valor final de sus productos o servicios.

Pero no ha sido solo esa acción lo contraproducente, los precios de la electricidad, el gas, la gasolina se dispararon en porcentajes de tres o hasta cuatro veces la inflación, por eso es imposible un control de precios porque los empresarios trasladas el aumento de sus costos de transportación a los precios de los básicos.

A esa situación hay que agregarle que la recuperación económica no llega, que los estragos de la pandemia por COVID son muy grandes y poco se apoyo a la empresa, muchas cerraron y otras registraron perdidas que les hizo despedir personal y los obliga a tener precios altos.

Viene a colación el tema porque el gobierno federal anunció un plan básico para controlar la inflación que consiste en fomentar la producción de granos, principalmente el arroz, fríjol, maíz con el argumento de que a mayor oferta mejor precio, también se le pidió a industriales frenar sus precios, sí, a los mismos que se ha castigado estos últimos dos años de pandemia.

La verdad es que no se antoja nada efectivo ese plan, hacer producir más a los campesinos no les ayudará en nada a nadie, solo se les explotaría y quizá tengan problemas para hacer redituable su trabajo, para empezar, y no solo de pan vive el hombre, el problema se llama las energías, los servicios que tiene monopolio el gobierno y no sabe como abaratarlos sin dañar sus programas sociales que lo mantienen a flote.

Triste realidad, aunque se diga que en un plazo de un mes los precios estarán controlados la verdad es que no se ve como, ni para cuando a menos que se les ocurra algo inteligente y le bajen los impuestos a las energías para que se abaraten un poco los precios, para controlarlos por lo menos, y le hablo, otra vez, de la electricidad, el gas, la gasolina, el diesel.

El plan inflacionario no parece nada bueno, no se le ve nada bueno, es más, puede y que hasta nos cause más problemas a corto plazo…

QUE SE DIJO HOY EN LA POLÍTICA… AMERICO HABLÓ para decir que en Tamaulipas ha llegado el tiempo de la salud y es la hora de los trabajadores de este sector, vamos a recuperar el tiempo perdido por varias administraciones y a transformar todo el sistema de salud en el Estado, “ustedes y yo sabemos cómo hacerlo”, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya.

Al presidir el Cuarto Foro ‘Democracia Participativa’ de su campaña, esta vez con el tema ‘Salud para Todas y Todos’, bajo la coordinación del doctor Jesús Lavín, el candidato a la gubernatura por Morena, PT y PVEM anunció que en su gobierno se creará la Subsecretaría de la Enfermería para dignificar el trabajo de las mujeres de corazón blanco y se trabajará en la formación de enfermeros y enfermeras especialistas, garantizando las prestaciones y derechos labores; “hay que volver a dignificar y reconocer el empeño del trabajador de la salud”, expresó.

En su mensaje el doctor Américo Villarreal, quien aseguró sentirse en casa, con sus amigos de vida profesional y con quienes ha forjado una amistad fructífera y de confianza, indicó que no es posible que a pesar de las graves carencias y deficiencias en el sistema estatal de salud, la actual administración registró un subejercicio durante los años de 2020 y 2021 por más de 1,200 millones de pesos y que también tienen pendientes de comprobación más de 100 millones de pesos.

“Ese tipo de gobiernos ya no más”, apuntó, ante el entusiasmo de los cientos de presentes. “La continuidad es inaceptable, ese modelo de gobierno no puede seguir, son los que han ocasionado los problemas”.

El doctor Américo Villarreal anunció que en su gobierno serán tamaulipecos y tamaulipecas quienes estarán al frente de los puestos de dirección.

“No necesitamos que vengan de otros lugares, aquí tenemos gente brillante con gran capacidad y conocimientos”.

EL TRUKO VERASTEGUI habló ante miles de ciudadanos de Ocampo, el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” se comprometió en resolver el problema del agua que aqueja en esta región; “Voy a privilegiar el esfuerzo, trabajo y sacrificio de cada ciudadano”, afirmó.

La gente de esta región recibió con los brazos abiertos al candidato César Truko Verástegui, un hombre que tiene la ventaja de ser conocido por su experiencia y vida en el campo; que conoce y ha trabajado por su gente desde las trincheras en donde ha tenido oportunidad de servir

Una de las peticiones más sentidas en el municipio de Ocampo es el tema del agua potable, que forma parte también de los principales compromisos del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, junto con privilegiar servicios de salud dignos con personal médico de cabecera, además de una ambulancia que auxilie en traslados y atención más rápida y eficiente.

“Soy un hombre que escucha, que acuerda y que cumple los compromisos” mencionó Truko Verástegui, al detallar ante los ocampenses los importantes avances que ha tenido Tamaulipas, especialmente en esta zona con la inversión de más de 7 mil millones de pesos en la construcción de la carretera Tam-Bajío, desarrollo que impulsará el progreso del Estado.

EN INFORMACIÓN ESTATAL EL GOBERNADOR Francisco García Cabeza de Vaca a través de la 86 Convención Nacional Ganadera el mandatario destacó la designación y trayectoria del ganadero tamaulipeco, Homero García de la Llata como nuevo Presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en México.

“Vamos a seguir ganando la batalla hoy y siempre, porque así nos lo exigen nuestros hijos y las presentes y futuras generaciones, cuenten con el apoyo ganadero, vamos a estar detrás de ti defendiendo al campo ganadero”, manifestó el Gobernador de Tamaulipas.

Durante la Convención Ganadera se realizan diversas actividades con la participación de delegados, asambleístas y expositores de estados de 27 estados de la República.

Durante la ceremonia, el Gobernador García Cabeza de Vaca reconoció la trayectoria y gestión del presidente saliente y mostró su respaldo en los nuevos retos que enfrenta la ganadería organizada de México.

“Amigas y amigos ganaderos, México tiene un gran potencial de crecimiento en el sector pecuario, están sentadas las bases, sanidad, genética, organización y ahora trazabilidad, depende de nosotros ir juntos y unidos para potencializar este crecimiento; Señor Gobernador, muchísimas gracias por todo el apoyo del Gobierno de Tamaulipas para que está grandiosa convención ganadera fuese todo un éxito, agradecer su especial interés por mostrar la fortaleza ganadera de Tamaulipas y por su hospitalidad con los ganaderos de México”, destacó el Presidente electo de la CNOG, Homero García de la Llata.

“Hemos pasado aquí algunos días, bajo la anfitrionía en dónde constatamos señor Gobernador, además su comprometido trabajo a favor del Estado y muy relevante su ganadería, muchas gracias por sus atenciones; Se ha visualizado sobre todo lo que debemos hacer como productores y como organización para que durante muchos años más prevalezca nuestra noble actividad”, afirmó el Presidente saliente del Consejo Directivo de la CNOG, Oswaldo Chazaro Montalvo.

Tamaulipas mantiene el liderazgo de exportación de carne de bovino a Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. En los últimos dos ciclos la entidad exportó 201 mil 788 cabezas de ganado en pie, mientras que al cierre del ejercicio 2021 fue de 990 mil 401 cabezas.

