Martha Isabel Alvarado



Degradan la política



.-Otro zafarrancho de Morena en el Congreso

.-Votarían este día, reforma sobre la JUCOPO

.-Mensaje de AVA, centrado en los consensos

.-Que “Makito” pedirá licencia dos meses más



De no haber cambios de último momento, en la sesión de hoy a las 14:00 horas, se votará en el Congreso de Tamaulipas una reforma al artículo 29 de la Ley sobre su Organización y Funcionamiento, relacionada con la Junta de Coordinación Política del mismo.



Como bien se ha de recordar, cuando arrancó la 65 Legislatura de Tamaulipas, en octubre de 2021, el Acuerdo fue que la presidencia de la JUCOPO sería rotativa.



Es decir que, si un grupo legislativo contaba con 12 integrantes, tendría derecho a ocupar la titularidad de la Junta de Coordinación por un año, empezando por el de Morena que en ese momento ostentaba la mayoría en el Poder Legislativo, y al año siguiente le tocaría al PAN.



Sin embargo, más adelante, los propios diputados de Morena reformaron la ley interna del Congreso, dejando estipulado que sólo el grupo legislativo que tuviera mayoría (o sea, ellos) ocuparía la presidencia de la JUCOPO durante los tres años de la 65 legislatura. A querer y no, ante esa reforma, al PAN le tocó “apechugar”.



Con lo que no contaban los de la bancada de Morena, era con las ‘maniobras’ políticas del Partido Acción Nacional, que más adelante les arrancaría la mayoría de las manos, “como quitarle un dulce a un niño”.



Para situarnos en el tiempo, fue el 9 de marzo de este año, cuando el diputado morenista ARMANDO ZERTUCHE ZUANI fue removido de la presidencia de la JUCOPO, y quien quedó en su lugar fue el legislador panista FÉLIX GARCÍA AGUIAR, El Moyo, de Nuevo Laredo.

Obviamente, para efecto de ‘quitarle’ la JUCOPO a Morena, los de la fracción panista “sumaron” a su bancada, a las diputadas NANCY RUIZ MARTÍNEZ de representación proporcional, y NAYELI LARA MONROY, del distrito 18 con sede en Altamira.



Ambas legisladoras, emularon a las diputadas LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO del distrito 11 con sede en Matamoros y LIDIA MARTÍNEZ del distrito 17 asentado en Ciudad Mante. Ellas se ‘unieron’ al PAN el 30 de septiembre del 2021, en pleno arranque de la Legislatura.



Dado que el diputado FÉLIX GARCÍA, El Moyo, fue electo presidente de la JUCOPO por mayoría simple, la bancada del PAN promueve ahora una Iniciativa enfocada a que dicho cargo lo pueda ocupar quien sea votado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso local, es decir, con los votos de 24 diputados a su favor.



Dicha Iniciativa, fue la que motivó a los diputados locales de Morena a “reventar” la sesión convocada para ayer a las 9:00 de la mañana, como una forma de mostrar su ‘desacuerdo’ con la misma.



Llama la atención, la falta de capacidad de diálogo y argumentación que muestran las y los diputados de Morena, que optan por arrebatar y ‘reventar’, en lugar de procurar acuerdos y consensos, mediante el debate de ideas. Ni siquiera por el hecho de que recientemente su Partido ganó las elecciones para gobernador, lo intentan.



Es evidente, que uno de los retos del gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, será precisamente encauzar a los diputados locales de Morena, para que aprendan a argumentar, en lugar de arrebatar. Bajo el entendido de que la alternancia es parte de nuestra vida democrática.



Al nuevo gobierno de Tamaulipas que estaría llamado a encabezar Américo Villarreal, no le convienen estas actitudes ‘porriles’ de los diputados locales morenistas, que sólo abonan la polarización y degradan la práctica política.



Además de que estos “irigotes” de los legisladores morenistas, contrastan a más no poder con el mensaje de Villarreal Anaya que, en su primera entrevista, tras la celebración de las elecciones, dijo al compañero MARTÍN SIFUENTES, en noticieros Vallevisión:



“Este es un proceso democrático y vamos a trabajar en los puntos en que coincidimos, no en los puntos en los que disentimos; para eso es la política, para llegar a acuerdos, para llegar a consensos y buscar nuevos puntos de coincidencia, para seguir avanzando en este gran estado”. A todas luces, el gobernador electo no abonaría al caos.



Dan en pensar, los diputados de Morena, que el nuevo gobierno tamaulipeco de filiación guinda, una vez que se formalice, además de buenos asesores, les tendrá que conseguir buenos sicólogos.



El que sigue ausente de su chamba, es el alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, pese a que ya transcurrió el proceso electoral.



De acuerdo a un trascendido, Peña Ortiz fue interrogado la semana pasada por autoridades norteamericanas, en torno a espinoso asunto. ¿Será por eso que no se dejó ver en Ciudad Victoria, al lado de su mami, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, durante la entrega de la Constancia de Mayoría al doctor AMÉRICO VILLARREAL?. Incluso, corre el rumor de que “Makito” solicitará licencia por dos meses más. ¿Será?.



CONTRAFUEGO: A falta de ideas, empujones.

Hasta la próxima.