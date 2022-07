Martha Isabel Alvarado

Inamovibles

.-Muestra AVA firmeza, sin estridencia

.-Diputados de Morena faltos de oficio

.-Plaza de la República en el abandono

.-Destaca Tampico, en encuesta INEGI

Que mala onda lo que pasa con los hermanos MONREAL ÁVILA en el estado de Zacatecas: parecen inamovibles en los primeros lugares de la violencia e inseguridad a nivel nacional.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Fresnillo ocupa el primer lugar a nivel nacional, como la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros.

El alcalde de Fresnillo, es SÁUL MONREAL ÁVILA, emanado de Morena, y hermano menor del coordinador de los Senadores de ese mismo Partido, RICARDO MONREAL ÁVILA.

En la mencionada encuesta del INEGI, Fresnillo y Zacatecas ocupan los dos primeros lugares como las más violentas, lo cual involucra, ineludiblemente, al gobernador de ese estado, DAVID MONREAL ÁVILA, hermano también de RICARDO MONREAL.

A querer o no, el caso de sus hermanos que “no dan el kilo”, afectaría las aspiraciones presidenciales del propio Ricardo Monreal, por mucho que él haya acreditado méritos con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al que ha acompañado en su lucha política de muchos años, desde que ambos militaban en otros Partidos.

Recordamos una declaración del 2019, en que Ricardo Monreal tronó declarando públicamente, diciendo: “Mis 14 hermanos son responsables de sus actos”. En aquella ocasión en que Saúl Monreal pagó 70 mil dólares a un famoso reguetonero para que amenizara la quinceañera de su hija.

Qué bueno que Ricardo Monreal no metió a sus 14 hermanos a la política, sólo a unos cuantos, por aquello de los costos políticos. Todo lo contrario, sería si tuvieran un brillante desempeño.

Por cierto, en la encuesta del INEGI presentada este martes, también aparece una ciudad de Tamaulipas: Tampico, en el Top Five con menor percepción de inseguridad en la República Mexicana.

Lo cual seguramente será motivo de orgullo para el alcalde de esa Ciudad y Puerto, CHUCHO NADER, que en 2021 conquistó la reelección en las urnas y consiguió derrotar ‘de calle’ a Morena.

Otro dato revelador de la encuesta del INEGI, sería que el 67.4 por ciento de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, siendo los cajeros automáticos y el transporte público los sitios en que la gente se siente más vulnerable.

Definitivamente, la política de “abrazos, no balazos”, implementada a nivel nacional por el gobierno de la “4-T”, no está dando resultados. Pero al parecer, no hay voluntad de hacer ajustes a la misma, ni de remover a la Secretaria de Seguridad, la ex reportera del periódico “La Jornada”, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, que nomás no da una.

Ni hablar, a Rosa Icela, según se sabe, AMLO la considera mucho, por ser ‘recomendada’ de su comadre, CARMEN LIRA SAADE.

Por otro lado, muchos comentarios han generado las declaraciones del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, vertidas en la conferencia de prensa del lunes, en la que habló de diversos temas, algunos muy complejos, pero sin estridencia alguna.

Lo cual contrasta con los ‘papelones’ que han protagonizado los diputados locales de Morena en el Congreso tamaulipeco que, al no poder demostrar firmeza, a base de ideas y argumentos, se han enfrascado en “pleitos de vecindad”.

Al menos, durante la reciente visita que algunos legisladores morenistas de Tamaulipas hicieron a la Suprema Corte de Justicia, no se reportaron cristales rotos, ni robo de celulares en el recinto.

De las primeras tareas que le tocaría desarrollar al nuevo gobernador, sería enseñar a los diputados de su Partido a ‘comportarse en sociedad’, políticamente hablando.

En Reynosa, ya pasaron 70 días desde que fue desalojada la Plaza de la República, que hasta el 3 de mayo pasado mantuvieron ‘tomada’ varios miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos.

Podría decirse que la rehabilitación de dicha Plaza, que el alcalde virtual de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ anunció en aquellos ayeres con bombo y platillo, ‘avanza’ a paso de tortuga.

Lo más extraño es que ni siquiera hay gente trabajando en el lugar, solo se observa acordonado. Tampoco se sabe de algún contratista al que le hayan asignado la obra, pues según ha trascendido, “Makito” pensaba ‘pasar la charola’ entre los constructores del padrón del Ayuntamiento, para llevar a cabo la remodelación. Pero en esas andaba, cuando “le cayó la voladora”.

