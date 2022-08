Martha Isabel Alvarado



Con su música a otra parte



.-Ultimátum de AMLO, a cerveceros de N.L.

.-Tamaulipas amenazada por severa sequía

.-Se Busca, Secretaria del Trabajo de la 4-T

.-La mina de Coahuila, ligada a tamaulipeco



Según se sabe, el fin de semana estará el presidente LÓPEZ OBRADOR en el vecino estado de Nuevo León, presuntamente, para dar seguimiento a las acciones que ha desplegado su gobierno con el propósito de revertir el desabasto de agua en esa entidad.



Como es sabido, el pasado 1 de agosto el Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ estuvo en Nuevo León, para explicar los alcances de un Decreto expedido por AMLO para garantizar el abasto del vital líquido en ese estado.



Además, el titular de SEGOB anunció que la primera semana de septiembre arrancará la construcción del acueducto “El Cuchillo II”, que ha sido encomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional.



Algo interesante es que, en su conferencia mañanera de este lunes, AMLO pronunció un mensaje dirigido a los magnates del ramo cervecero de Nuevo León. Esto fue lo que les dijo:



“Ya no se va a producir cerveza en el norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí esta el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”.



Es decir, AMLO sugiere a los empresarios “cheleros” de Nuevo León que muden sus sistemas de producción a la zona sureste del país, pues ya no podrán producir en su estado, por la falta de agua.



Dícese que un presidente no sugiere, ordena; y no se le dice que no. ¿Será?.

Obviamente, el modelo de negocios de los productores de cerveza de Nuevo León, no es tan fácil mudarlo.



Además, se sabe que ellos cuentan con sus propios sistemas de extracción de agua para sus actividades, y en ese sentido, no estarían menguando la red estatal de abastecimiento urbano.



Aunado a que varios de ellos ya están cooperando con el gobierno de SAMUEL GARCÍA, a solicitud de AMLO precisamente, donando parte del agua que les pertenece, para dotar de la misma a la zona metropolitana de Nuevo León.



Veremos si de concretarse el próximo fin de semana la visita de AMLO a Nuevo León, en forma personal y directa, les dice a los magnates cerveceros, que se tienen que ir “con su música a otra parte”.



Siguiendo con el tema del agua, comenta el diputado local del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, que la crisis de falta del vital líquido que ahora aqueja a Nuevo León, se pudo haber evitado, si JAIME RODRÍGUEZ, “El Bronco”, no hubiera tirado a la basura el proyecto “Monterrey VI” cuando accedió al cargo de gobernador.



Ese ‘caprichito’ de “El Bronco” se habría dado por la sencilla razón de que el proyecto en mención provenía de la gestión del Priista RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.



Lo cual no debe extrañar a nadie, pues es un fenómeno muy recurrente que, cuando un político llega al gobierno de un municipio, estado, e incluso del país, quiere inventar todo nuevo, y de pasada, destruir lo hecho por su antecesor. Salvo contadas excepciones.



Manifiesta Melhem Salinas, que Tamaulipas no está exento de afrontar una crisis del agua en el corto plazo, pues cuando mucho estaría garantizado el abasto para un año, de acuerdo a los estándares de sus fuentes de aprovisionamiento.



Respecto al lamentable suceso registrado en Sabinas, Coahuila el pasado 3 de agosto, en el que 10 mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón, mucho se comenta, que la que no se ha dejado ver en ese entorno, es la Secretaria del Trabajo del gobierno de la “4-T”, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN.



Habría que recordar que algo muy semejante sucedió en Matamoros, Tamaulipas, en enero de 2019, al estallar una escalada de huelgas en 45 maquiladoras, propiciadas por el “Movimiento 20-32” de la abogada juareña, SUSANA PRIETO TERRAZAS. Ni sus luces de Luisa María Alcalde, durante varias semanas. ¿Lo recuerdan?.



Por cierto, en el contexto de esa tragedia en la mina de Sabinas, ha salido a relucir el nombre de RAFAEL GARCÍA LUNA, aquel ex delegado del ISSSTE en Tamaulipas de los tiempos de TOMÁS YARRINGTON, que presuntamente funge desde 2018 como representante de la Compañía minera “El Pinabete”, relacionada con el pozo de carbón siniestrado. Veremos en qué termina esto.



Hoy nos despedimos con la pregunta: ¿Quién es el ‘político’ que anduvo pidiendo ‘moches’ de diez mil dólares a sus amigos, bajo el argumento de que iba a ser alcalde de Reynosa en lugar de “Makito”?. Conste que no estamos hablando del zampatortas de LUIS ESPINO ACOSTA.



