Francisco Reséndiz

La estrategia del PRI y su defensa del EDOMEX

En el PRI tienen muy claro que en la elección 2023 en el Estado de México se definirá el proyecto de nación para los próximos años… y en medio de una andanadas de ataques contra la elite del priismo, el partido se alista para defender éste, su bastión histórico, ante la ola guinda que nace en Palacio Nacional. ¿Será su última oportunidad?

Eric Sevilla, el principal operador político-electoral del gobernador Alfredo del Mazo, tiene a su cargo tres tareas clave para la sobrevivencia de su partido: organizar a un ejército de más de 37 mil priistas para promover y defender el voto, operar las negociaciones para una coalición con PAN y PRD y que eventualmente incluiría a MC y remontar las preferencias que hoy ubican a su partido muy atrás de la 4T.

“Aquí estarán en posibilidad de votar 12.6 millones de mexiquenses, eso hace la diferencia muy grande, cambia la reglas del juego y hace dar golpes de timón. Tengo la impresión de que se define con este triunfo el inicio de un proyecto de nación que necesita México”, ataja el presidente del PRI en el Estado de México.

Para Sevilla, la mexiquense será “ la madre de todas las batallas” donde dos proyectos de nación habrán de competir cara a cara y asegura, pese a que los números en este momento no le son favorables, que el tricolor ganará para presentarse fortalecido ante las urnas de la elección por la Presidencia de la República en 2024.

– ¿Cómo ve el 2023 mexiquense?, le pregunto en una larga plática y esboza la estrategia del partido…

– Se viene una gran contienda electoral, una campaña político-electoral que no sólo define una gubernatura sino el proyecto de nación para los próximos años. Ganando el PRI el Estado de México nos vamos a reponer y estaremos muy fuertes para 2024. Por ello la seriedad que le ponemos al trabajo político que realizamos.

– El escenario se ve complicado para su partido, le digo.

– ¿Por qué complicado?, yo lo veo competido pero no complicado. Nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento interno, vamos a tener más de 37 mil 500 cargos que vamos a estar moviendo en todo el estado. Habrá que entender que la política es orgánica y se empieza de abajo hacia arriba. Quien crea que se gana en la tele, con corcholatas y exhibiciones, pues no. Hay que ganar una campaña abajo.

Sevilla reconoce el interés de que el PRI –partido en el gobierno estatal- por ir en coalición con PAN y PRD y aclara que quienes se pondrán de acuerdo serán las dirigencias y no se impondrán agendas ni de sus aspirantes ni de otras fuerzas políticas. La coalición “la vemos con buenos ojos”, dice.

“Nos lo enseñó Jesús Reyes Heroles a los priistas: primero el proyecto y luego el hombre. Vamos a ganar primero bien, como se debe, organizando al partido, somos el único partido con presencia en todo el estado, eso nos hace diferente, somos el único que trabaja a ras de suelo, con gente de carne y hueso y eso nos ayudará al formar al ejército con el que vamos a participar.

“Ya después veremos el candidato y pesos específicos de cada partido. No veo nubarrones, veo un camino que debemos andar los tres partidos y llegaremos a un punto de encuentro. Habrá una gran coalición en el Estado de México. No lo veo complicado, lo veo competido”, ataja.

Sobre si el PRI irá solo con sus aliados de Va por México, abre la puerta a Movimiento Ciudadano: “si en algún momento tomáramos esa definición nos podemos sentar a platicar con ellos, en el PRI no tenemos problema con ello. Nos estamos preparando para todo, incluso pero incluso para ir solos si fuera necesario”.

Pese a que hay cuadros al interior del Revolucionario Institucional que demandan que el candidato de una alianza en el Estado de México salga de sus filas por aquello del peso específico del partido, Sevilla suelta: “El deber ser me parece que es imponer. Hay que llegar a acuerdos, ver realidades, hay que ver condiciones electorales, infraestructura de los partidos, muchos aspectos que se pondrán en la mesa. También decir que vamos a una encuesta, a mi ese tipo de cosas me parecen muy arriesgadas.

– ¿Y las encuestas?, ahí no están arriba, le insisto.

– Tampoco nos preocupamos por ellas. En las tres últimas elecciones hemos arrancado abajo, desde 10 hasta 20 puntos porcentuales –que fue el caso de Alfredo del Mazo- y en todas alcanzamos y ganamos. Una elección política se gana con esfuerzo, no con que a alguien le hagan una pregunta telefónica. Se gana con la capacidad de poder mover ejércitos para votar por un partido o un proyecto.

“Van a votar 12.6 millones de ciudadanos, el promedio de participación en las elecciones es de entre 47% y 53%. Hay 6 millones de mexiquenses que no votan, que no los llama ninguna oferta política, tenemos que atraerlos porque está en juego el bienestar del país, el del Estado de México. No es una elección de un gobernador, es el proyecto de nación para los siguientes años”.

Sobre si habrá traiciones en esos ejércitos de priistas, Sevilla recuerda que en 2018 el PRI vivió una debacle pero que en las elecciones del 2021 se repuso, que su militancia sacó el orgullo y el animo de revancha y mostró resiliencia.

“Pasamos de 21 municipios ganados en 2018 a 72 con la alianza. Recuperamos más de la mitad del Estado de México. Pasamos de un solo distrito electoral a 14 y a 23 con los pluris, ya hay una presencia de paridad en el Congreso local, igual en las diputaciones federales. Nos recuperamos”. Y en números, dice que el año pasado la alianza hizo 2.9 millones de voto, y la 4T 2.3.

Ante las criticas, señalamientos y ataques que el PRI recibe ataque en la figura de su líder nacional, los anuncios de investigaciones contra el ex presidente Peña, y a la par una cargada para la candidata de Morena le pregunto si se le puede ganar a un adversario tan poderoso en estas circunstancias.

Ataja: El PRI del Estado de México ha sido respetuoso de sus dirigencias nacionales, siempre lo seremos. Hay problemas internos, que se resuelvan en el seno del CEN. Segundo: el PRI es un partido orgánico, se trabaja a ras de suelo, yo no he sentido ningún reclamo de la militancia, nuestro trabajo y trayectoria es limpia, seguiremos convocando a nuestros ejércitos para que se organicen, se fortalezcan y reestructurar lo necesario.

“Hay desgaste, pero también hay un gran desgaste en ellos. Hay una persona acusada de que pidió cosas a los servidores públicos, pero al final cada quien hace las cosas a su manera”. Y así, el PRI se juega la vida el año que entra en suelo mexiquense. Queda más que claro.

RADAR

Por cierto, la Comisión de Gobiernos de Coalición –integrada por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD en el marco del mecanismo Va por México- ya sesiona con miras a definir un proyecto de gobierno que concilie posiciones de las tres principales fuerzas políticas de oposición y en el que participe activamente la ciudadanía.

Rolando Zapata Bello, secretario de Acción Electoral de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfatiza que los gobiernos de coalición son el primer paso para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente, representativa y ciudadana, “una incapaz de ser secuestrada por un líder ‘refundador’ o una minoría política que por el abuso del poder y sus estructuras se convierta en una mayoría militante en las urnas”. Ufff.