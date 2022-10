Martha Isabel Alvarado



Amor con amor se paga



.-Persiste crisis migrante en Tamaulipas

.-¿Queda atrás la ‘indiferencia’ del INM?

.-En Seguridad ¿habrá apoyo de la 4-T?

.-Diputado de Madero, ‘culpando’ a CDV



Aquí lo hemos dicho en más de una ocasión: que una de las dependencias del gobierno de la “4-T” que más ha quedado a deber, es el Instituto Nacional de Migración.



Veremos si en la gira que tiene prevista a Tamaulipas a partir de este día el presidente LÓPEZ OBRADOR, en la que prometió hacerse acompañar de todo el gabinete federal, trae también a FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ, Director del INM.



El gobierno de Estados Unidos continúa haciendo deportaciones masivas, que impactan sensiblemente a ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, sin que nadie haga nada.



Los alcaldes de dichos municipios fronterizos se las tienen que arreglar solos, ante la falta de una política pública de la Federación para atender este rubro.



En lo que va del gobierno de AMLO, no se ha podido implementar dicha política pública, y tampoco los recursos que corresponden.



Reynosa vive actualmente una crisis migratoria al tenor de caravanas de haitianos que han estado llegando desde hace varios meses, que al no encontrar el modo de cruzar a Estados Unidos permanecen varados en las calles “a la buena de Dios”.



Se estima que en Reynosa hay actualmente unos 8 mil migrantes, algunos de ellos con problemas de salud. Aunado a otras situaciones muy delicadas, como el abuso a mujeres y niños.



En Matamoros, esta semana se presentó un incidente con un grupo de venezolanos que por casi cinco horas mantuvieron bloqueado el puente internacional Gateway que conecta esa ciudad fronteriza con Brownsville, Texas.



Damos por hecho que, en parte, la ‘indiferencia’ del Instituto Nacional de Migración hacia Tamaulipas, en el pasado reciente, tenía que ver la ‘rispidez’ entre el hoy ex gobernador panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y LÓPEZ OBRADOR.



¿Ahora que ya hay gobierno emanado de Morena en Tamaulipas “se pondrá las pilas” el INM o persistirá en la misma actitud?. Es pregunta.



Ayer comentamos en este espacio, sobre la gira que AMLO realizó por Tamaulipas en septiembre de 2019 bajo la temática de Hospitales, en el marco de la cual reconoció los avances alcanzados por esta entidad en materia de Seguridad.



Habrá que ver, si ahora que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA llegó a la gubernatura bajo la marca de Morena, hay mayor coordinación entre la Federación y el Estado para preservar esos avances en Seguridad, e incrementarlos.



Hay una frase que AMLO utiliza frecuentemente: “Amor con amor se paga”. Veremos pues, qué tanto se materializa eso en Tamaulipas, bajo el esquema de la “4-T”, compartido entre ambos niveles de gobierno.



Por otro lado, ahí tienen ustedes que el diputado federal del distrito 07, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, en vez de ponerse a trabajar, ahora se dedica a echar culpas.



Dijo González Robledo en una declaración que hizo al periódico digital “Hoy Tamaulipas” que dirige el muy apreciado amigo MARCO ESQUIVEL: “La gestión de seis drenes pluviales para Madero se perdió debido a que el anterior gobierno panista no entregó los trámites a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda”.



¿Y por qué se esperó el diputado González Robledo y no avisó a tiempo de esa situación, a fin de que no se perdiera esa gestión?. ¿Acaso por miedo al otrora gobernador CABEZA DE VACA?.



Por lo visto, eran varios los que le tenían pavor al ahora ex mandatario estatal, y no sólo uno muy conocido de Nuevo Laredo.



Se supone que González Robledo está bien “palanca” en la CDMX, por ser presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y ‘edecán’ oficial del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, en Tamaulipas. Además de ‘ahijado’ del finado SERGIO CARMONA.



No está de más recordar, que Morena perdió las elecciones para gobernador en Ciudad Madero, y si bien el responsable político de la plaza es el alcalde, emanado de ese mismo Partido, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, si ERASMO GONZÁLEZ hubiera querido, por tratarse de su distrito, habría trabajado para que ese Partido no se fuera “al agua”. ¿O acaso así convenía a sus intereses?.



