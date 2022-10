Martha Isabel Alvarado



Las famosas ‘corcholatas’



.-Presencia de ‘corcholatas’ en Tamaulipas

.-Marcelo y Claudia, cuenta ya con comités

.-¿“JR” será ‘embajador’ de Adán Augusto?

.-Revela AVA, doble nómina habida en SET



Camino a la elección presidencial del 2024, dos de las ‘corcholatas’ del presidente LÓPEZ OBRADOR ya han registrado actividad en Tamaulipas, por cuanto hace a la integración de comités de apoyo.



El 8 de julio pasado, el dirigente nacional del Movimiento Esperanza Progresista, SANDOR ULISES MONDRAGÓN ARMIJO estuvo en Matamoros, para entregar nombramientos de un comité en pro del canciller MARCELO EBRARD, creado en esa Heroica ciudad.



Como aquí lo consignamos, el Senador CÉSAR CRAVIOTO ROMERO, quien llegó a la Cámara Alta por ser suplente de MARTÍ BATRES GUADARRAMA al ser designado Secretario de Gobierno de la CDMX, estuvo el sábado en Tamaulipas.



El motivo de la visita del Senador Cravioto a nuestra entidad, fue establecer en Matamoros y Reynosa sendos comités de apoyo a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, considerada la ‘corcholata’ favorita de AMLO.



No fueron eventos multitudinarios precisamente los que enmarcaron la instalación de tales comités, pero se dio una convocatoria bastante aceptable, aunque sin figuras ‘estelares’ de Morena.



Aquí comentamos, que al evento de Reynosa no acudieron el montón de diputados locales que tiene Morena, cinco en total, ni las dos diputadas federales, y tampoco la Senadora LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, que casi no se deja ver públicamente.



Bajo este orden de cosas, podría decirse que la única “corcholata” que falta de ‘desembarcar’ en suelo tamaulipeco mediante la formación de alguna célula de apoyo, sería el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.



Seguramente no tardará el hacerlo, considerando que hoy en día el jefe de la SEGOB anda de “pata de perro” por todo el territorio nacional, ‘promoviendo’ la aprobación de la Ley de las Fuerzas Armadas en los 32 congresos locales.



Lo más seguro es que, llegado el momento de crear sus Comités en Tamaulipas, el jefe de Gobernación se apoye en el ex ‘súper delegado’ de los programas sociales en esta entidad, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, que anda muy ‘pegado’ con él últimamente.



“JR” tiene estructura y cuenta con recursos económicos.



Habría que recordar que el 18 de octubre de 2021, Gómez Leal fue designado coordinador de los Comités de Defensa de la “4-T” en Tamaulipas, por parte de la dirigencia nacional de Morena, tras haber dejado el cargo de ‘súper delegado’ el 30 de septiembre del mismo año.



Dicho nombramiento, hizo que los simpatizantes y partidarios de “JR”, dieran rienda suelta a la suposición de que él sería el candidato a la gubernatura de Tamaulipas.



Máxime, con la publicación que el propio “JR” hizo en sus redes sociales a propósito de dicho nombramiento, diciendo:



“Viene una participación por la Gubernatura, al cual sí me voy a apuntar a la encuesta, nuestro Partido define a través de encuestas”.



Lo cierto es que la candidatura de Morena recayó en el cardiólogo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que a la fecha ya despacha como gobernador de Tamaulipas, y la figura de “JR” se fue ‘desdibujando’, políticamente hablando.



Veremos si el aludido ‘renace’ con Adán Augusto López, al que presuntamente le habría pedido la delegación de la SEGOB en Tamaulipas, oficina en la que actualmente despacha el ex diputado local Priísta, RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, que llegó al cargo en marzo de 2021.



De algún modo, la ‘estrella’ de “JR” se apagó, cuando el coordinador de los ‘súper delegados’ de todo el país, GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, cayó de la gracia del Palacio Nacional y de su inquilino.



Varios fueron los ‘paganos’, ante el hecho de que Morena perdiera 9 de las 16 alcaldías de la CDMX en las elecciones de 2021, equivalente a un ‘descalabro’ para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Gabriel García fue uno de ellos.



Finalmente anotaremos, que uno de los ex funcionarios estatales que se perfilan para ser llamados a cuentas, es MARIO GÓMEZ MONROY, quien fuera titular de la Secretaría de Educación, dependencia en la que, a decir del gobernador AMÉRICO VILLARREAL, se detectaron desvíos en 753 contratos.



