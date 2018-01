Tinta Negra

Alfredo Guevara – Después del 20

De unas u otra forma, el Revolucionario Institucional ya se dio cuenta de quienes son realmente sus verdaderos aliados. El hecho de no ir en coalición con los partidos tradicionales como el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, evidencia no solo el hecho, de que de plano, no quieren saber nada del PRI, que prefieren jugársela solos y eso lo debe tener en claro SERGIO GUAJARDO MALDONADO presidente del Comité Directivo Estatal. Ya se había anticipado un escenario como el que vive el Partido en la actualidad, producto del desinterés mostrado por PATRICIO KING LÓPEZ como representante del Partido Verde como del dirigente de Nueva Alianza CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ. De quien por cierto, no lo hemos vuelto a ver, después de haber acudido al Ietam al registro de la plataforma electoral del Partido. No lo quiso ver, quien no prestó atención a las declaraciones, pero de manera anticipada y vaya usted a saber por qué, pero el diputado federal de Nueva Alianza RAFAEL MÉNDEZ SALAS había dicho que el partido creado por el magisterio iría solo en la elección de alcaldes para la próxima elección, donde postularía candidatos de manera independiente. Más claro ni el agua. Al final de cuentas, el escenario le servirá a SERGIO GUAJARDO MALDONADO para valorar aspectos relevantes de cara hacia la próxima contienda constitucional, como el hecho de que tendrá que elegir candidatos con cuadros propios del Partido o bien, externos que todavía le tengan fe el tricolor, pero a la vez, que estén dispuestos a invertirle. Deben saber de antemano que si no traen canicas, difícilmente pueden ganar en la próxima elección constitucional. También tendrá que estar enterado GUAJARDO MALDONADO que deberá escuchar a los grupos de militantes y simpatizantes en el Partido, para poder seleccionar a los mejores hombres y mujeres, para cada uno de los cargos de elección popular que estarán en juego. De hecho, ante la desbandada de cuadros políticos del Partido como RAMON GARZA BARRIOS en Nuevo Laredo, FELIPE GARZA NARVÁEZ en Victoria y otros, al PRI no le va a quedar otra opción que tratar de garantizar con anticipación, el resultado de la próxima elección en Tamaulipas. Por consecuencia, ante la falta de recursos, de cuadros, interés de la militancia, el éxodo de cuadros políticos, respaldo de la primera autoridad o primer priísta en el Estado, el hecho de ir solos entre otros aspectos, el PRI buscará su rescate, haciendo uso de los que ya fueron postulados en más de una ocasión a cargos de elección popular, porque de otra forma, no alcanzará a recuperarse como era su propósito. Quedó evidenciado que en política nada está escrito, porque las circunstancias son cambiantes. Ahí está la prueba. Cuando todo mundo llegó a pensar en una alianza entre el PRI, Panal y PVEM, los dos últimos le dieron la espalda. Y aun cuando pudiera decirse que hubo estira y afloja para lograr acuerdos, al final de cuentas no hubo nada de eso. No obstante, ir de manera independiente le permitirá a cada uno de los tres partidos políticos no solo medir fuerza, sino saber con precisión, quienes se pueden valer por sí solos y los que en un momento dado volverán a necesitar de otros para mantenerse en el escenario político electoral.

LOS MANCHADOS

Que quede claro. Hasta ahora podrán ir y venir nombres, rumores, especulaciones y comentarios de todo tipo en torno a quienes podrían ser los candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, lo único cierto es lo que dijo FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR presidente del PAN estatal, en el sentido de que ninguno de los actuales alcaldes en función, buscará una reelección. Por tanto, serán caras nuevas los que sean postulados. También que ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA será el prospecto del PAN por el distrito IX, que dicho sea de paso, está destinado para un varón. También Acción Nacional postulará un hombre en el distrito uno con cabecera en Nuevo Laredo, y el 06 de Mante. Donde tendrá reservado para una mujer, lo es en el dos de Reynosa, tres de Río Bravo y ocho de Tampico, dado que el V en Victoria será para Movimiento Ciudadano y el siete en Madero al de la Revolución Democrática. Por cierto, después del 20 de enero se emitirá la convocatoria en el PAN estatal, para de esa forma empezar a despejar los nombres de los prospectos al senado como a diputado federal. Un mes después para alcaldes. En fin.

