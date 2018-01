Tinta Negra

Alfredo Guevara Abre PRI registros

Este sábado se instala la Comisión Nacional de Procesos Internos en Tamaulipas, que entre otras cosas, estará en condiciones de recibir las solicitudes de registro, de quienes desean participar en el proceso de selección de precandidatos a senador de la república como a diputado federal, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. La Instalación de la Codepri será en lo que antes fue el Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional, toda vez que ahora se le denomina Instituto “Reyes Heroles”. La Comisión la preside JAIME ELIO QUINTERO GARCÍA, pero la conforman JAIME ALBERTO SEGUY CADENA, además MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ BLANCO, el asesor jurídico ALEJANDRO TORRES MANSUR, MAGALY MONSERRAT BALDERAS, el concesionario RAMÓN HERNÁNDEZ MANRIQUEZ, ARLETH MARCOS RUIZ, el legendario LUCINO CERVANTES DURÁN y NAYELI LIZBETH GOMEZ. De los suplentes no hace falta dar a conocer los nombres, porque ni siquiera se aparecerán este sábado. Aunque hay algunos nombres que han circulado, la realidad de las cosas es que hasta este día se conocerán las fórmulas que se registrarán por el PRI, tomándose en cuenta que la Comisión Política Permanente se reunió en México y todavía entrada la tarde del viernes no se decidían las cosas. A la fecha todo mundo ha planteado nombres y posiciones que en algunos de los casos, no corresponden a la realidad. En lo personal insistimos en que será EDGARDO MELHEM SALINAS el prospecto al senado de la república, haciendo fórmula con MONSERRAT ARCOS, aunque habría que esperar, toda vez que en política nada está escrito y las circunstancias cambian en todo momento. Si bien muchos coinciden que al senado debe ir ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, habrá que decir que el ex legislador federal del PRI ha sido disciplinado, en espera de que se lleguen los tiempos, consciente de que, si no recibe el llamado del Revolucionario Institucional para ese cargo, sigue siendo un soldado del Partido, dispuesto a ir a otra encomienda. Más de uno lo ubica como prospecto a diputado federal por el V Distrito y otros lo posicionan de nueva cuenta para la presidencia municipal de Victoria. Para cada caso, ENRIQUE es un político probado, que ha dado resultados aún y con escenarios adversos. Desde luego que al PRI se le complicará el proceso de selección, dado que las circunstancias son totalmente diferentes a las de otras elecciones, en las que por principio de cuentas son ahora oposición, van solos a la elección y lo más importante, no disponen de grandes cantidades de recursos para invertirle a la campaña. Por lo anterior, al Revolucionario Institucional no le queda otra opción que volver a tomar en cuenta a cuadros del Partido que tienen experiencia, conocimiento y capacidad para recuperar espacios perdidos. La tarea no es fácil, pero alguien la tiene que hacer. Por cierto, en el transcurso de la próxima semana se dará a conocer la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a presidente municipal, para cada uno de los 43 ayuntamientos de la entidad. Será el mismo caso que para diputado federal, donde el PRI extenderá la invitación a ex alcaldes, tomándose en cuenta que aun cuando hay la posibilidad de que participen externos de la sociedad civil, por las condiciones que imperan en el partido, económicas y sociales, difícilmente le entrarán. Por ello, personajes como EFRAIN DE LEÓN espera la invitación para ir por Valle Hermoso, JUAN ALONSO CAMARILLO en Río Bravo. MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA a Matamoros, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA en Reynosa, FLORENTINO AARON SAENZ COBOS o ALEJANDRO GUEVARA para Mante, RAMIRO RAMOS SALINAS hacia Nuevo Laredo, entre otros. Por lo pronto, habrá que esperar a ver quiénes se inscriben este sábado. En fin.

