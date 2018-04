Humo Blanco

Por Clemente Castro González

La euforia electoral sube de tono, ahora con lo del registro de los aspirantes a presidentes municipales.

De hecho son una especie de banderazo de arranque de campaña aunque éstas, en el caso de las alcaldías, empiezan el 14 de mayo.

Por lo pronto, ayer se registraron ÓSCAR ALMARAZ SMER para continuar al frente del ayuntamiento de Victoria y fue acompañado por un tumulto de seguidores, los cuales lo esperaron en el edificio del PRI local y de ahí caminaron hasta el organismo electoral en donde hizo oficia que contenderá.

Cabe señalar que planilla del Ayuntamiento aparecen nombres distintos a la que figuran en la actual, por ejemplo van ARLETE MARCOS RUIZ y JESÚS PALOMO VALLES, en calidad de aspirantes a síndicos.

En la lista figuran JOSÉ BENITES RODRÍGUEZ, MARCO GONZÁLEZ SALUM, ISAAC MATA VIZCAÍNO, MARGARITA MONTOTO VILLARREAL, entre otros y otras.

ALMARAZ, como otros munícipes que buscan la reelección, tendrá limitantes para hacer proselitismo en tanto que las actividades de promoción de su candidatura solo podrán llevar a cabo sábados, domingos y días festivos. Ello en caso de no solicitar licencia.

Visto de esa manera podría inferirse que los adversarios de los presidentes en funciones tienen prácticamente la cancha abierta para convencer a los ciudadanos sobre las bondades del proyecto que encabezan.

Sin embargo, los alcaldes que ha realizado una buena labor no necesitan de mayor promoción en tanto que sus realizaciones los avalan.

La referencia que ya hemos citado es que las administraciones que cumplen, las eficientes, atraen votos, en éste caso para la reelección de ALMARAZ y, por extensión, para otras candidaturas del tricolor.

En contraste tenemos la desgastada gestión priista de Tampico, con MAGDALENA PERAZA GUERRA al frente, la cual es muy probable que se quede con las ganas de estrenar la reelección.

Y es que la profesora gastó parte de su tiempo en atacar a figuras del tricolor que le facilitaron su regreso a la alcaldía, caso GUSTAVO TORRES SALINAS y parte de sus seguidores.

La fémina tampoco cubrió la expectativa de estar al frente de un gobierno local de resultados, lo que denota que PERAZA, en cierto sentido, se echo a la hamaca, al grado de que uno que otro de sus adversarios le llegó a poner el alias de “PEREZA”.

No dude que, en los días por venir, le hagan públicos algunos actos de corrupción y pecadillos en que habría incurrido la alcaldesa.

Pero mientras son peras o manzanas, la munícipe tiene mucho de que preocuparse, si en realidad quiere seguir en el puesto.

Sucede que enfrente tiene al panista JESÚS NADER NASRALLAH, con fuerte ascendencia sobre el empresariado local, los militantes albicelestes y con especial énfasis, de las familias y ciudadanos de la Ciudad y Puerto.

Además, el ex secretario de Administración trae el visto bueno del jefe político estatal, algo que es muy importante en una competencia electoral.

Por cierto, “Chucho” NADER se registró, éste domingo, acompañado por miles de seguidores, ante la autoridad electoral para contender por la presidencia de Tampico.

En su mensaje, el abanderado de Acción Nacional subrayó que no fallará y está empeñado en recuperar la grandeza del municipio. “Vamos a volver a ser la capital de la Huasteca potosina y veracruzana”, sostuvo.

Otro personaje que cumplió con el procedimiento legal para ir a la contienda y seguir al frente del cabildo de Nuevo Laredo, fue ENRIQUE RIVAS CUELLAR, quien es respaldado por el PAN, al igual que el PRD y MC, institutos que integran la coalición “Por México al Frente”.

Lo que se sabe es que RIVAS pedirá licencia para separarse del cargo, días antes de que comiencen las campañas.

En su intervención para agradecer a sus seguidores subrayó algunos motivos que lo llevaron a tomar la determinación.

“Lo hago con plena convicción, con el pleno compromiso para Nuevo Laredo, para Tamaulipas, de seguir sirviendo; poniendo todo mi esmero; todas mis capacidades al máximo para seguir haciendo de Nuevo Laredo una gran ciudad”, expresó.

A propósito de activismo político electoral, tenemos que ALEJANDRO GUEVARA COBOS y su fórmula al Senado de la República, YALHEEL ABDALA CARMONA, andan sudando la camiseta en su afán de lograr un espacio en la próxima legislatura.

Uno y otra traen agendas distintas por los municipios de la entidad, se supone que para tener mayor alcance y ampliar sus posibilidades de triunfo.

Debe referirse que ambos tuvieron presencia en Victoria, la semana pasada, ya que YALHEEL tuvo acto de presencia en medios locales, al hacer visitas de cortesía a los directivos de las empresas de comunicación e información.

En cuanto ALEJANDRO, vistió varios municipios de la zona centro e la entidad, entre ellos la capital, acompañado de ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, candidata a diputada federal por el 05 distrito con cabecera en Victoria.

Al término de la jornada, por la noche, el candidato a la cámara alta tuvo un encuentro con columnistas capitalinos

Llama la atención que el aspirante priista se haya convertido en uno de los más críticos de la actual gestión estatal, lo que seguro tendrá su revire por aquello de que “a toda acción corresponde una reacción”.

Lo que no está a discusión es que el mantense trae una estrategia de campaña bien delineada.

Sabe que no será fácil derrotar a sus adversarios, entiéndase las fórmulas integradas por ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH de la coalición por “México al Frente” y a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES de la alianza partidista “Juntos Haremos Historia”.

AL CIERRE

EDUARDO GARZA GARCÍA, alias el “Chichi”, insiste que entre martes o miércoles hará declaraciones, una vez que le llegue la notificación del PAN nacional, en relación a la candidatura a la presidencia municipal de Victoria.

La verdad es que son ganas de jorobar en tanto que el candidato panista es XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y ya se registró.

Según XICO y sus cercanos a “Chichi” lo mueven intereses particulares y, por tal razón, se presta para meter ruido, en algo que es cosa juzgada.