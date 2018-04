Marco A. Vázquez

Entramos casi a la última fase de la elección del 1 de julio con el registro de los aspirantes a alcaldes ante las autoridades electorales y nos damos cuenta que la guerra de dimes y diretes, de mostrar músculo y exhibir poder solo ha provocado que los políticos se olviden de las propuestas, de decirle al ciudadano lo que quieren y cómo habrán de llevarlo a cabo, en lugar de ello utilizan su esfuerzo en lavarse todas sus partes sucias con el objetivo de hacerle creer a la gente que están limpios, que son unos angelitos o que por lo menos no son tan cochinos como sus adversarios.

El pueblo, en ese aspecto, se divierte un rato luego pero como toda comedia el chiste cansa, harta y poco a poco se aleja de las urnas y de la necesidad de reflexionar qué queremos para el país, nuestros Estados y municipios y quien podría aportarlo.

En las mismas andan todos los candidatos, creen que el ciudadano debe orientar su voto nomás porque caen bien o porque su enemigo es un peligro y se olvidan de los argumentos para ganarse los sufragios.

Lo más triste es que el pueblo cae en el juego, pronto se olvida que la política es el origen de nuestros problemas, que los políticos que han fallado nosotros los colocamos en los puestos de poder y lo hicimos a veces porque sabían sonreír, otras porque estaban bonitos o eran unas bellezas y en muchos casos a cambio de dinero o una despensa.

Pero eso no es lo peor, el problema mayor es que todavía no entendemos que la política también es la solución a todos nuestros males, que si elegimos a políticos decentes y trabajadores tendremos como resultado gobiernos honestos, que piensan en el ciudadano a la hora de aplicar presupuestos o hacer leyes.

Claro, hay algo más terrible todavía, el pueblo tiene hambre, la despensa cada vez es más raquítica y han desaparecido de la mesa productos como la carne, el huevo y casi no se conoce el pescado, ya es muy difícil comer un aguacate o comprar las tortillas y la leche, y si, en lugar de que la situación nos lleve a revisar más los perfiles de los candidatos para encontrar quien tiene soluciones hemos caído en el error de creer que la política es perder el tiempo o de votar por rencor, de enojarnos sin entender que quien se enoja pierde, ahí el detalle, ahí la invitación para que nos metamos otra vez a los asuntos públicos, para que investiguemos a cada candidato y crucemos las boletas por quien más garantías nos dé de que hará bien las cosas y no por odio, porque si tenemos hambre, pero es de justicia no de seguir paleando, o, usted qué opina…

En otras cosas… Con el apoyo de la Universidad Autonoma de Tamaulipas dos talentos tamaulipecos trajeron medallas de conocimientos a estas tierras lo que refleja el desarrollo de jóvenes talento en las ciencias químicas.

Fue a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) que preparó a los estudiantes de bachillerato que representaron a Tamaulipas en la XXVII Olimpiada Nacional de Química (ONQ) realizada recientemente en el Estado de Puebla y en la cual la delegación tamaulipeca fue integrada por 6 alumnos de bachillerato de las diversas escuelas de nivel medio superior del estado y como resultado se logró colgarse las medallas de plata y bronce en el Nivel A, que fueron respectivamente para los jóvenes: Gerardo David Diaz Renovato, del CBTIS 137 de Nuevo Laredo; y Gabriel Lopez Osorio del CBTIS 103 de Ciudad Madero.

El programa de capacitación está a cargo del Químico Enrique González Rodríguez, representante de la AMC en Tamaulipas y Decano de la UAMRA, quien es apoyado por sus colegas profesores, Enrique González Rodríguez, Leticia Bautista Montes, Lidia Rodríguez Sánchez, Rubén Santiago Adame y Juan Roberto de la Torre Escareño.

También en temas educativos, bien dice Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, que inculcando valores y desde los hogares, se pueden evitar hechos de violencia en las Instituciones Educativas.

La respuesta se dio cuando le preguntaron sobre la negativa de algunos padres de familia para que les sean revisadas las mochilas a sus hijos.

“Es necesaria su participación, con el fin de evitar problemas de violencia entre los alumnos. Hay que cuidar lo que más queremos que son nuestros hijos”.

Dijo que la tarea de los maestros es mejorar la calidad educativa.

“Los maestros estamos preparados pedagógicamente y académicamente, sin embargo, en cuestión de seguridad se requiere el apoyo de todos, para llevar a cabo acciones como la revisión de mochilas y así evitar hechos de violencia”.

En otros temas agregó que el gran reto para los profesionales de la educación es que este año se puedan incrementar los resultados en la evaluación PLANEA.

